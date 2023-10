El estreno de Taylor Swift: ‘The Eras Tour’, la versión cinematográfica de la gira internacional de la artista estadounidense, ha desatado toda una fiebre ‘swiftie’ en los cines de todo el mundo y se convirtió en la película sobre conciertos con mejor arranque a nivel de taquilla en toda la historia.

De acuerdo a la cadena de cines AMC Theatres, encargada de distribuir el filme, la película de la cantante de ‘Shake it off’ ha facturado US$123,5 millones en sus primeros días en las salas. US$92,8 millones en Estados Unidos y US$30,7 millones más en las más de 4.500 salas de 94 países.

La artista de 33 años rompe esquemas con la película inspirada en su gira 'The Eras Tour', realizada por sus 17 años de carrera.

El anuncio de las proyecciones de la película de Swift ya había marcado también un hito en términos de recaudación, alzándose con hasta US$100 millones de facturación en preventas. La película, autoproducida por Taylor, además, ha logrado posicionarse como la número 1 de la cartelera en el Reino Unidos, Irlanda, Alemania, Italia y Países Bajos, según información de AMC Theatres.

En el Perú no ha sido distinto. Los fanáticos y fanáticas de la artista o también llamados ‘swifties’ agotaron la preventa en los cines peruanos. Es así que el 13 de octubre, día del estreno oficial de la película, las salas de Cinemark, Cineplanet y Cinépolis fueron una total fiesta, en la que los fans vivieron la película como si estuvieran en un concierto en vivo de Taylor: bailaron, cantaron, saltaron, se vistieron con ropas temáticas de las canciones y, por supuesto, compartieron las ‘friendship bracelets’ (pulseras de amistad que hacen e intercambian los ‘swifties’ durante los conciertos), como se puede ver en varios videos en redes sociales.

Los asistentes al concierto, sus fieles fans, no solo vivieron la película como un concierto en vivo, fueron vestidos con ropas temáticas de las canciones y compartieron brazaletes de amistad. (Foto: Captura/YouTube-Oficial)

Ya sea porque su legión de fanáticos se quedó con las ganas de verla en vivo en su gira ‘The Eras Tour’ este año- que finalmente no incluyó a Perú- o porque simplemente se trataba de Taylor Swift -quizá una de las artistas más queridas hoy en día y la cantante femenina más escuchada de Spotify con más de 100 millones de oyentes mensuales-, la expectativa estuvo a tope y s olo en su primer día de estreno (13 de octubre) se vendieron unas 22 mil entradas en el Perú , cuenta Diana López Chui, gerenta de marketing de Cinemark, a Día1.

Es más, en el primer fin de semana de estreno , entre viernes y domingo , fue un éxito: se vendieron 43 mil entradas en total, sostiene. Cinemark, una de las tres cadenas de cine que está proyectando esta cinta, obtuvo el 43% del público que fue a ver la esperada ‘The Eras Tour’.

Y ya veían venir la demanda de las ‘swifties’, por lo que “se habilitaron 222 pantallas en el primer fin de semana a nivel nacional y se proyecta mantener la película por 3 fines de semana adicionales, únicamente de jueves a domingo para que las fans tengan la oportunidad de sí o sí ver este concierto en pantalla grande”, adelanta López Chui. De hecho, las cadenas de cine prepararon todo para el estreno, con combos brandeados.

No obstante, la ejecutiva destaca que Cinemark fue la única cadena que tuvo el combo oficial de la películas, que consistía en un barril y un vaso brandeado con el afiche oficial de la película. Combo que, por cierto, se agotó durante el primer fin de semana. “Estamos trayendo más vasos de la película desde este jueves 19 para los próximos días″, anota la ejecutiva para tranquilidad de los fans.

Si bien ha sido un arranque muy auspicioso , López Chui recuerda que no es comparable con otra película comercial, dado que la película del concierto de Taylor Swift se lanzó para un público más específico, siendo especialmente enfocado en las fans de la artista, un perfil más reducido frente a estrenos como Barbie u otros similares. Eso sí, remarca que esta gran experiencia, sin duda, a bre la puerta a tener experiencias distintas a ver únicamente una película en el cine “y eso es una gran oportunidad para diversificar contenido” , asegura.

El esperado estreno de Taylor Swift: The Eras Tour superó el récord de This Is It, el documental que muestra los últimos días de vida de Michael Jackson y los ensayos de los conciertos que preparaba poco antes de fallecer en 2009, que recaudó US$74,25 millones.