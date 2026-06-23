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Resumen

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Cuando el invierno debería empezar a sentirse en el Perú, las temperaturas continúan registrando niveles cálidos. Este escenario está asociado al Fenómeno de El Niño, cuya persistencia ha sido advertida por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El organismo estima que las condiciones cálidas en el Pacífico tropical podrían mantenerse al menos hasta noviembre, elevando las temperaturas y alterando los patrones climáticos en distintas regiones del mundo, especialmente en Sudamérica.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.