A pocas semanas de reiniciar las clases escolares, la pandemia no nos da respiro para pensar en lo que solía ser una de las preocupaciones de muchas familias por estos días: la lista escolar y los textos escolares que se necesitan cada nuevo año lectivo. Y si bien, como afirma Alberto Almendres, director general de la editorial SM Perú, este año no habrá una campaña escolar como tal por la coyuntura y las clases virtuales, las editoriales de textos escolares se han preparado para lo que pudiera venir este 2021.

“El concepto de la campaña escolar ha cambiado, al menos en lo que fue el 2020 y para este 2021. Ahora durará todo el año, según cómo venga la pandemia. Todos están muy afectados”, sostiene.

En este momento, cuenta Tita Ibárburo, gerenta de márketing de Santillana Perú, han empezado a recibir consultas sobre precios y disponibilidad de productos. Pero recién están iniciando.

Como es evidente, el consumidor tiene cautela ante lo que pueda ocurrir este año, mucho más ante este segundo confinamiento. Aunado a que la pandemia ha causado fuertes daños en el sector educativo, comenta la ejecutiva. “La campaña escolar de las empresas que forman parte del rubro se quedó estancada aún en sus inicios en el 2020 quedándose, en términos generales, cerca de un 60% de la colocación esperada a nivel del todo el sector”, calcula.

En efecto, ambos ejecutivos recuerdan que durante el año pasado, cuando el COVID-19 se iba haciendo más fuerte, todo fue cambiando para el sector educativo. Las escuelas no solo tuvieron que modificar sus metodologías para adaptarse a las clases virtuales (muchas de ellas empezando de cero), el golpe a la economía también hirió los presupuestos de muchas instituciones educativas que no pudieron solventar estos cambios. En muchas de ellas fue una herida de muerte.

“Muchos colegios se vieron obligados a reducir sus pensiones, lo que impactó en su rentabilidad y otros simplemente tuvieron que cerrar pues la deserción escolar se elevó considerablemente”, relata Ibárburo. Sin duda, un aspecto que incide directamente en las editoriales, ya que ellas ofrecen sus metodologías a los colegios privados para ser aplicados a su plana estudiantil a través de sus distintos textos escolares, guías y plan lector.

En esta coyuntura, Almendres explica que ve dos sensibilidades en las escuelas: los que han querido instalar rápido un nuevo modelo (clases virtuales) con los textos escolares y aquellos que están esperando a ver qué pasará con las próximas disposiciones del Ministerio de Educación.

Ventas para el 2021

Pero el embate del 2020 no hizo desmayar a las editoriales, que se han preparado para afrontar con potencia este 2021. Según cuenta Ibárburo, Santillana abrió las puertas de sus librerías físicas a nivel nacional desde la primera semana de enero para atender a los padres que empezaban a preguntar y adquirir algunos materiales educativos. Asimismo, han potenciado la tienda en línea, a fin de que sea más práctica para realizar compras y brindar precios promocionales.

“Ante cualquier contingencia esta tienda virtual nos permitirá seguir en contacto con los padres de familia”, señala.

No obstante, la figura cambió un poco por el lado de sus distribuidores, quienes en un escenario como el actual, se encuentran en la incertidumbre de cómo será el comportamiento de compra de los padres y madres de familia. Por ello, asegura, la inversión de estos socios comerciales en este sector ha disminuido este año.

La librería online también es parte importante para la editorial SM Perú, así como sostenerse con las cadenas especializadas como Tai Loy, que -aunque venden otros artículos- no deja de estar muy enfocada en el mundo escolar. “Los canales se van a ir reduciendo en el mercado, debemos tener menos canales, más librerías propias y ser más dueños de nuestros productos”, remarca Almendres.

En muchos distribuidores y tiendas que solían dedicarse a la venta de útiles y textos escolares hay incertidumbre sobre lo que pueda pasar este 2021. (Foto: USI)

Eso sí, reconoce que la parte de los envíos ha sido complicada en la venta virtual, pero se apoyan también en sus distribuidores y han explorado el delivery propio, aplicativos de delivery, librerías. Siguen evaluando las mejor manera de llegar al cliente.

En ese camino, la editorial no piensa descuidar el crecimiento a través de librerías propias que había iniciado antes de la pandemia. Tienen la expectativa de que para el 2022 podrían retomar las aperturas en Arequipa, Trujillo e Ica.

A nivel de la campaña, Santillana confía en que este año irá avanzando de forma positiva, dado que la educación no se detiene. “Los estudiantes deberán retomar las clases en marzo, sea cual sea la modalidad apropiada y el uso de materiales impresos y digitales son el soporte que las escuelas necesitan para un aprendizaje ordenado”, explica Ibárburo.

A pesar de ello, por los cambios que ya se han dado en el mercado: menos colegios, migración de estudiantes a escuelas públicas, menor gasto de los padres, clases virtuales, Santillana estima que las ventas este año tendrán una contracción del 40% frente a lo conseguido en el 2019. La acción de compra se podría activar en marzo o entre junio y julio, menciona Almendres, siempre teniendo en consideración cómo avance la crisis sanitaria.

Las editoriales como SM Perú ha elaborado guías virtuales complementarias para que los padres puedan acompañar la educación de sus hijos en casa.

El ejecutivo, además, remarca que la editorial no aumentará el precio de los textos escolares, ya que ahora el padre de familia no pude soportar cargas importantes de regresos. “Acceder a precios asequibles permitirá que no se vaya del mundo formal, ni recurra a la piratería o no use libros. Las editoriales tenemos que ponernos del lado del padre de familia con precios adecuados”, indica.

Santillana suele trabajar con más de mil escuelas privadas y la editorial SM con 500 a 600 colegios.

Cambios ante las clases virtuales y piratería

Ante los cambios y restricciones que impone este virus que no nos deja han tenido que readaptarse, las editoriales se han ido adaptando. Tanto a nivel de sus metodologías como en las formas de llegar a las diferentes escuelas, que son todas tan distintas en cuanto a medios virtuales y recursos.

“El 2020 ha sido un año de experiencia para los docentes, colegios y alumnos, nosotros seguimos esa experiencia. Los profesionales necesitaban libros, a veces no tenían conectividad suficiente y debían enviar tareas por WhatsApp con base en los libros”, cuenta Almendres.

A su vez, como las clases se trasladaron a los hogares, elaboraron guías para padres, sobre todo para los grados con niños más pequeños de entre 3 a 5 años, donde se necesita presencialidad. También webinars para que los padres puedan obtener recursos y temas para ayudar a los niños de esas edades en su formación, así como otros contenidos gratuitos en la página web de la editorial, que incluyeron temas relacionados a esta nueva coyuntura.

Las clases escolares iniciarán el 15 de marzo y se dictarán de manera virtual. Foto: EFE

Si bien las editoriales suelen cambiar sus contenidos cada tres o cuatros años, en promedio, al tener la opción de elaborar materiales adicionales descargables pudieron incluir estas temáticas.

Desde Santillana, por su parte, indican que desde hace varios años han impulsado nuevas metodologías, muchas de ellas a partir de la incorporación de la tecnología, por lo que la transición a este nuevo contexto fluyó. “Ofrecemos sistemas de enseñanza que van mucho más allá del uso de una plataforma de contenidos digitales. La oferta para los colegios privados es completa, brinda datos e información necesaria para que los docentes, directivos y padres de familia conozcan de cerca el progreso de los estudiantes”, detalla Ibárburo.

Para la ejecutiva, no se trata de cambiar de un ambiente físico a uno digital, se trata de acoger nuevas metodologías que respondan a esta coyuntura. Así como brindar mucha más capacitación y acompañamiento. “Nuestra propuesta actual responde a las demandas de los estudiantes de hoy y se adapta a una educación presencial o a distancia según sea el caso”, agrega.

Pero este mercado, que solía generar ventas por S/250 millones antes de la pandemia, sufre un problema adicional: la piratería. Un flagelo que se ha agudizado el año pasado, a raíz de la crisis por el COVID-19.

“Lamentablemente, también hay casos donde se promocionan fotocopias o PDF´s de textos escolares completos, lo cual, además de ir contra los derechos de autor, no garantiza la vigencia de los contenidos y priva al alumno de las licencias para acceder a diferentes contenidos digitales”, reclama Ibárburo.

Para la ejecutiva de Santillana, en los últimos años y sobre todo este último, la piratería ha afectado de sobremanera el sector, pues se da cada vez de manera más indiscriminada y abierta. Antes la preocupación caía en el campo de la literatura, pero ahora es a todo nivel. Según han reportado desde la editorial, se ofrecen materiales completos en las redes sociales a precios que no representan ni siquiera el 10% del costo real, y nadie lo penaliza.

La piratería en libros escolares ha aumentado durante el año pasado por la crisis económica por la pandemia.

Aunque no hay cifras exactas, se calcula que la piratería en textos ya genera S/150 millones de soles en el Perú, lo cual afecta gravemente a la empresa formal.

En un escenario como este pensar en crecer es difícil, por lo que para SM Perú, mantener las cifras del año pasado será una buena noticia.