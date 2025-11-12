Claudia Inga Martínez
Claudia Inga Martínez

Escucha la noticia

00:0000:00
Tiendas 3A, la cadena de ‘hard discount’ del Grupo AJE, podría duplicar sus locales al 2027: la estrategia, los precios y lo que viene
Resumen de la noticia por IA
Tiendas 3A, la cadena de ‘hard discount’ del Grupo AJE, podría duplicar sus locales al 2027: la estrategia, los precios y lo que viene

Tiendas 3A, la cadena de ‘hard discount’ del Grupo AJE, podría duplicar sus locales al 2027: la estrategia, los precios y lo que viene

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Con un crecimiento acelerado, Tiendas 3A, cadena de ‘hard discount’ del Grupo Aje, ya cuenta hoy con 200 tiendas en el país en menos de año y medio. Como se recuerda, en junio del año pasado, la cadena abrió su primer local en San Juan de Lurigancho y desde entonces no desaceleró el paso. De cara al 2026, la cadena podría incrementar el ritmo, aunque no se ha propuesto un número específico de tiendas, podría llegar a duplicar el número actual y abrir su primer local en provincias durante el próximo año y medio.

Contenido Sugerido

Contenido GEC