El japonés Masahiro Inoue acaba de asumir el liderazgo de la automotriz japonesa Toyota en Latinoamérica. Es la tercera vez que vive en la región y no le sorprende la inestabilidad económica y política. Fue, en efecto, la devaluación del peso argentino lo que hizo que el año pasado las ventas de la marca cayeran 8%. “Massa” –como lo llaman en la corporación– no pierde el aliento. Ante el nuevo escenario, cuenta que buscarán recuperar dinamismos acelerando los motores de su primer y tercer mercado, Brasil y el Perú.

►¿Cómo ha sido el desempeño de Toyota en la región en el 2019?

En el 2019 las ventas de Toyota totalizaron 407 mil unidades, lo que supone una caída del 7,7%. En el 2018, vendimos 441.000 unidades. Esto se debió a que el mercado argentino se redujo a la mitad, así como las ventas. Argentina sufrió una gran devaluación del peso frente al dólar y tuvimos que incrementar los precios, porque en el negocio de carros los importamos en dólares y los vendemos en pesos. Los costos de importación se incrementaron y tuvimos que incrementar el precio. Este mercado, que solía equivaler a 900 mil unidades por año, se contrajo a 459.592 unidades. Argentina es el segundo mercado, después de Brasil. [En Argentina, Toyota vendió 64.967 unidades en el 2019, según la compañía].

►¿Cómo van a recuperar las ventas, considerando la inestabilidad del peso?

No podemos [controlar] lo que pasa en los mercados de Toyota. Creo que tenemos que darle seguimiento a lo que pasa en Argentina. Creemos que la reducción del mercado en Argentina puede continuar también este año. Por eso, trataremos de recuperar las ventas este año, en función a la recuperación del mercado argentino [en general].

►¿Van a empujar otros mercados?

Sí, vamos a empujar sobre todo Brasil, que está muy bien, y el Perú, que es el tercer mercado más grande en ventas en la región [En el 2019, en Brasil vendieron 217.430 unidades y en el Perú, 30.019 unidades]. Como el segundo mercado se contrajo, tenemos que pedirle a Brasil y al Perú que recuperen lo más que se pueda la porción argentina.

►¿Cuál es la estrategia este año en este contexto?

Tenemos una nueva generación de Corolla, cuya producción acaba de comenzar en Brasil. Hemos lanzado el Corolla híbrido flex fuel. Proyectábamos que el 25% de las ventas de Toyota Corolla iba a ser de híbridos, pero las ventas actuales llegan al 45%. Normalmente vendemos 50 mil unidades de este modelo por año. Nuestra idea era vender 10 mil híbridos, pero actualmente esa cifra es más del doble.

►¿Cuánto ha crecido la venta de autos híbridos en América Latina?

A noviembre del 2019 se vendieron 13.802 autos híbridos en Latinoamérica. Ahora va a crecer en 10 mil porque el Corolla híbrido es un gran éxito. De las 50 mil ventas [de Corolla en Brasil], si vendemos el 20%, van a ser 10 mil [unidades más].

►¿Qué es lo que les garantiza que esta estrategia permitirá remontar las ventas de Toyota este año en la región, tras la contracción del año pasado?

En primer lugar, estamos ampliando nuestro portafolio con versiones híbridas de nuestros modelos populares como son: Corolla Hatchback, RAV4 y el nuevo Corolla sedan. Este último fue lanzado en Brasil en el 2019 y está teniendo una gran aceptación. No dudamos que esta mayor demanda por vehículos híbridos contribuirá al crecimiento de nuestras ventas en la región.

En segundo lugar, los países están apoyando la tecnología híbrida a través de incentivos que permiten acercar esta tecnología a más gente. Colombia, Argentina y Uruguay son solo algunos ejemplos de esta tendencia regional. Esperamos que el Perú también se sume con mayor fuerza.

►¿Cómo va a ayudar el Perú a empujar su negocio en el mercado latinoamericano?

El año pasado tuvimos el 17,7% del mercado peruano. En el 2018, 17%. En el 2017, fue 16,2%. Este año esperamos incrementar un punto porcentual.

►¿Qué habrá detrás de ese punto porcentual?

En el caso del Perú, vamos en dirección a los híbridos. En febrero vamos a lanzar el C-HR, que es un pequeño SUV, y en el futuro cercano vamos a lanzar el Corolla sedan en una versión híbrida y otro motor. [No es el mismo modelo que lanzaron en Brasil el año pasado, aclara la compañía a Día1. En el Perú, Toyota vende los siguientes modelos híbridos: Prius, Prius C, RAV4, Corolla Hatchback].

►¿Cómo van a competir con otras marcas que están entrando con híbridos?

En el Perú, Toyota de lejos tiene el [mayor] número de vehículos híbridos. Francamente en el Perú se habla mucho de autos eléctricos, pero en la región, incluso en Brasil, tenemos el problema de la infraestructura para enchufarlos. Los otros fabricantes de autos hablan mucho de vehículos eléctricos, pero en términos de negocio están lejos. Creemos que en el Perú los híbridos van a ser la primera etapa de la electrificación.

►¿Qué modelos híbridos van a promover en la región?

El C-HR y también tenemos el Corolla Hatchback [SUV]. El compromiso es hacia 2025 proveer una versión híbrida de cada uno de los modelos. En el caso de Lexus, que es la marca de lujo de Toyota, en el Perú nos estamos moviendo hacia híbridos en el 100% de los modelos. Esa es la dirección. Hoy representan el 40%.

►¿Cuál será su estrategia en el Perú para posicionar los híbridos enchufables y no enchufables, considerando que estos son vehículos más caros que los convencionales, a gasolina?

Toyota solo promueve en el Perú los vehículos híbridos autorrecargables [que no requieren enchufarse]. Hay importantes barreras que nos impiden traer vehículos 100% eléctricos: falta de regulación por parte del Gobierno, falta de infraestructura de carga, pero incluso el precio de venta sigue siendo muy alto. Los híbridos autorrecargables tienen los precios más accesibles entre los vehículos electrificados y no requieren de infraestructura adicional.

►¿Esta estrategia explicará el incremento esperado de un punto porcentual en su participación en el mercado?

Nuestro crecimiento en participación de mercado responde en parte a la introducción de modelos híbridos. La otra parte tiene que ver con nuestra cadena de valor.

►El año pasado lanzaron al mercado el Seguro Toyota en el Perú. ¿Cuál ha sido el desempeño de este producto?

Ahora tenemos 56 tiendas en el Perú. Del total, el 16% de todas nuestras oficinas cuenta con el seguro.

►¿Y en créditos?

Logramos una colocación de casi 4.000 créditos Toyota Life [para vehículos particulares y comerciales], que representaron un crecimiento de 155% vs. el 2018. [Mitsui Auto Finance -MAF- es el brazo financiador de los seguros y créditos de Toyota en el Perú].

►¿Cómo se proyectan al 2020 en el Perú?

En el Perú, estamos trabajando para alcanzar nuestra meta de 50 mil unidades vendidas en el 2025. Los resultados de los dos últimos años nos demuestran que estamos yendo por la ruta correcta.

►En relación a los autos eléctricos, ¿Cuánto estima que van a demorar en aterrizar?

Depende del país. China tiene puesto el foco para hacer autos eléctricos para mañana. Toyota no puede hacer inversiones en el Perú para estaciones de carga [eléctrica]. Es una decisión del Gobierno Peruano. Es un mensaje importante: mucha gente está emocionada con los vehículos de batería eléctrica. Pero la realidad es que si no tenemos esta infraestructura es imposible para marcas como Toyota traer estos autos al mercado. Por eso, Toyota está promoviendo y hablando con los gobiernos. En otros mercados existe el ‘pico y placa’, donde se permite usar estos vehículos durante estos días, porque es un vehículo amigable [con el ambiente]. Sabemos que la Municipalidad de Lima está interesada en proveer este tipo de beneficios para los vehículos electrificados. Por eso, probablemente en el futuro los vehículos híbridos van a circular sin importar el día. [Día1 consultó a la Municipalidad de Lima al respecto, pero al cierre de la edición no obtuvimos respuesta. El especialista en transporte Lino de la Barrera opina que el tamaño del parque automotor de híbridos en el Perú no ameritaría tal medida].

►¿Qué retos ve para crecer en la región, considerando la regulación y la inestabilidad política?

Soy muy optimista. En junio, comencé a vivir en Brasil. Es la tercera vez que vivo en la región. Veo un gran potencial para la industria automotriz en la región. Latinoamérica está siempre hacia arriba y abajo. No lo podemos evitar. Pero si miras atrás 10, 20 y 30 años, ha crecido mucho. Confío que nuestras ventas van a crecer en esta región.

DATOS

–La compañía mantiene activa la fábrica en Venezuela, donde producen los modelos Corolla y Hilux. “El mercado se volvió muy duro”, dice Masahiro Inoue. En 2018 produjeron mil unidades.

–Ese año, en Brasil y Argentina produjeron 209 mil y 141 mil unidades, respectivamente. En México (incluido en la zona norteamérica de la firma) fabricaron 156 mil.