- Desde abril, Toyota tiene nuevo CEO global: Koji Sato. ¿En qué contexto se da su llegada y qué tan relevante es para la compañía?

Nuestro nuevo presidente global tiene solo 53 años, seis años más joven que yo. El anterior director general, Akio Toyoda, es hijo del fundador de Toyota Motor Corporation y asumió el cargo de CEO por 14 años. Ahora ha delegado la dirección general en el joven señor Sato. Considero que es algo muy simbólico lo que está sucediendo actualmente en la industria automotriz a nivel mundial. Estamos en medio de un proceso de cambios en la industria automotriz.

- Un cambio donde se priorizan los objetivos sostenibles y, en línea con ello, la fabricación de autos eléctricos. Con la llegada del nuevo CEO, ¿van a ser más agresivos en el cumplimiento de dichas metas?

Nuestros objetivos de sostenibilidad se mantienen, pero pienso que Koji Sato adoptará un enfoque más agresivo y acelerado. Por ejemplo, el año pasado, la producción y venta de Toyota fue de 10 millones de unidades. Koji Sato quiere mantener estas cifras, pero adicionalmente quiere que se produzcan más vehículos 100% eléctricos de batería en el 2024 y los siguientes años. Esta estrategia se empezará a materializar y Koji Sato está impulsando ese camino. La estrategia de sostenibilidad continúa, pero con un mayor impulso a la fabricación de nuevos coches electrificados que de manera más rápida entrarán en el mercado.

El dato Venta de vehículos electrificados en el Perú En el primer cuatrimestre del 2023, Toyota del Perú vendió 284 unidades. Ello les ha permitido alcanzar una participación de mercado del 21,5% al cierre de abril. El objetivo de la marca es mantener el liderazgo y cerrar el año con alrededor de 1.000 unidades, un 5% más que el año anterior. Hacia el 2026, la compañía tendrá una opción electrificada en todos sus modelos, tanto en la marca Toyota como en Lexus.

- ¿Cuál es el balance que hace sobre el avance de la electromovilidad en la región?

Toyota mira el mercado global. La participación de vehículos eléctricos de batería en las ventas es de 40% en China y en EE.UU. llega al 30%. En Europa, llega al 25%. En estas tres grandes regiones, los vehículos eléctricos de batería tendrán un crecimiento más acelerado debido a la regulación gubernamental. Otros modelos electrificados, como los híbridos, sumarán al aumento. Y aunque en Latinoamérica y el Caribe tenemos muchos países, no creo que la electrificación vaya al mismo ritmo que en China o Estados Unidos. De hecho, la penetración es mucho más lenta.

- ¿Cuál es la participación de Toyota en la venta regional?

Actualmente, Toyota en América Latina es el mayor vendedor de modelos electrificados, pero con tecnología híbrida. Estamos vendiendo entre 40.000 y 50.000 unidades en total. Toyota tiene la mayor participación y creo que fácilmente podremos duplicar, triplicar, cuadruplicar estas cifras, debido a que lanzaremos más modelos híbridos tamaño pequeño el próximo año. Así que creo que la democratización de los autos híbridos irá más rápido en la región.

Massa Inoue, CEO de Toyota para LATAM. (Foto: Difusión) / 01WAL

- ¿Cuál es, a la fecha, la participación de los modelos de autos que vende Toyota en la región?

En América Latina, la venta de autos nuevos es de 4 millones de unidades al año. Y el 20% corresponde a modelos ‘pickup’ como la Hilux, que principalmente se comercializan como diésel. Vehículo de pasajeros, como un Yaris o un Corolla, mantienen la tecnología de motor de gasolina. Esperamos que pronto estos modelos estén equipados con tecnología híbrida, es decir motor a gasolina más motor a batería, aunque todavía no incluirán eléctricos de batería. Creo que los híbridos irán más rápido en crecimiento. Esta es mi estimación para los próximos 5 a 10 años.

- ¿Qué tanto se ha avanzado en la electrificación del modelo Hilux?

El modelo Hilux es uno de los más vendidos en la región. Hasta el momento, tenemos modelos con motores diesel y gasolina, pero nuestro plan es que la línea esté equipada también con eléctricos de batería e híbridos electrificados con motor diésel. No llegará hoy, pero en un futuro muy cercano proporcionaremos a los clientes latinoamericanos estos modelos para Hilux. Desafortunadamente, los vehículos eléctricos de batería todavía tiene un costo muy alto y como la Hilux es un modelo grande, requiere una batería fuerte, que es muy costosa. Por lo tanto, el precio de la Hilux eléctrica de batería no será tan accesible para el cliente en general. Nuestros clientes estarán probablemente en el sector minero o en empresas gubernamentales.

Además… Tipos de vehículos electrificados La tecnología electrificada tiene diferentes variantes, según explica la marca.

- ¿Cuáles son sus perspectivas de ventas para este año en la región?

La demanda latinoamericana ha sido muy alta en el 2022. Los fabricantes no podíamos producir como lo requería la demanda, así que la oferta era muy inferior a la demanda. Y este año, de enero a junio, estamos produciendo todo lo posible y a toda velocidad. En línea con ello, han crecido mucho las ventas. Ya en los últimos dos o tres meses, estamos sintiendo una desaceleración. Creemos que para finales de año, la demanda alcanzará un nivel estable.

- ¿Y en el caso particular del mercado peruano?

Perú tiene un comportamiento muy similar a América Latina. La fuerte demanda del año pasado se mantuvo este primer trimestre. No obstante, debido a factores locales, empezó a ralentizarse. Creo que no habrá un gran crecimiento a fin de año, aunque no creo que la demanda de Perú baje. Nosotros mantenemos nuestros objetivos de venta de principios de año con 38.000 unidades. Por lo tanto, esperamos crecer, en comparación con 2022, alrededor del 9%.