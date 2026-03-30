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Resumen

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Martín Mejía, director general de Cálidda. analiza el transporte de gas natural, oportunidades para fortalecerlo.
Martín Mejía, director general de Cálidda. analiza el transporte de gas natural, oportunidades para fortalecerlo.
Por Martín Mejía del Carpio

La reciente interrupción del suministro de gas natural, originada por una contingencia en el sistema de transporte en Cusco, evidenció la fragilidad del sistema energético peruano, con impactos en la economía, la generación eléctrica, la industria y el transporte.

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