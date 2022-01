Conforme a los criterios de Saber más

Casi dos años de pandemia ha curtido el espíritu viajero de los turistas en el Perú y en el mundo. Esa es la primera conclusión que uno rescata cuando analiza qué efecto tendrá la tercera ola de contagios por coronavirus en la intención de viaje de quienes recorren nuestro país o lo visitan desde el extranjero. Y lo cierto es que el influjo de la variante Ómicron en el turismo local va a ser limitado.

“Debido a esta tercera ola, esperamos que el primer trimestre del 2022 sea un poco más lento respecto a lo que proyectábamos”, explica a Día1 Juan Stoessel, gerente general de la cadena de hoteles Casa Andina, que con 30 establecimientos hoy es la más grande del Perú. El ejecutivo añade que el segmento ‘más afectado’ será el de turismo receptivo (conformado por los viajeros que llegan desde el exterior).

Para Stoessel, lo que sucede es que ya nos hemos acostumbrado a convivir con el virus en el sector turismo, como ocurre en todas las actividades económicas. Vale decir que con él coincide Macroconsult, firma que la semana pasada estimó que, aún con las restricciones dictadas por el Gobierno (como los toques de queda y la reducción de aforos), no habrá un impacto importante en la economía durante el primer trimestre.

Que no haya un cataclismo en la industria de los viajes, sin embargo, no significa que el sector navegue viento en popa este año. El camino hacia la recuperación total, con índices parecidos a los que se consiguió en el (añorado) 2019, aún es cuesta arriba. Según Promperú, en el 2021 se debieron haber realizado 14,6 millones de viajes por turismo interno (las cifras oficiales aún no están publicadas). Ese número representa apenas el 32% del movimiento que se logró hace dos años.

Y en el ámbito del mercado receptivo, las cifras son más preocupantes todavía. Con base en data preliminar del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en el 2021 arribaron a nuestro país cerca de 356 mil visitantes del extranjero, lo cual es el 8% de lo registrado en el 2019 .

“En ese escenario, y analizando más a detalle, lo que vamos a tener es que el Ómicron afectará más la visita a las playas, que van a sufrir un poco [aunque aún no reportan cancelaciones], pero sobre todo a los restaurantes, debido a que el toque de queda [que en Lima rige desde las 11 de la noche], los hará perder su servicio de cena”, apunta a su turno Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit).

De hecho, la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú ha calculado que la facturación de estos negocios se puede reducir hasta en 50% como consecuencia de las restricciones, ha precisado al El Comercio su presidente, José Silva Martinot, la semana pasada.

APUESTAN POR LA SEMANA SANTA

Siempre en el ámbito de las proyecciones, y tomando como referencia que el Ministerio de Salud (MINSA) estima que la tercera ola se extenderá, por lo menos, hasta febrero en nuestro país, en el sector turismo consideran que una fecha para mirar con optimismo será la Semana Santa (a celebrarse en la quincena de abril). Así lo considera Enrique Quiñones, presidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur).

“Para la Semana Santa de este año debemos estar a un 40% de recuperación frente a lo que movíamos por turismo interno en el 2019″, destaca Quiñones a Día1. Apunta que ello es perfectamente posible, y resalta que, incluso en diciembre último, se logró el pico de 60% de reactivación respecto al último diciembre prepandemia .

Ciertamente, el turismo interno sigue siendo el ‘caballito de batalla’ de la industria con miras a recuperar sus niveles de ‘normalidad’. Sobre ello hace foco, justamente, un reciente estudio de Promperú, titulado “Perfil del vacacionista nacional poscuarentena”, que es la base de la infografía que acompaña esta nota.

De acuerdo al ‘dossier’ de Promperú, los destinos más visitados en este segmento son [1] Cusco, [2] Arequipa, [3] Ica, [4] Áncash y [5] Lima , con un gasto promedio de S/585 por persona, para una estadía media de cinco noches.

La industria de los viajes se ha recuperado al 25% en el país. [INFOGRAFÍA: ANTONIO TARAZONA].

CAMBIA EL MODELO DE NEGOCIO

El potencial del turismo interno en medio de la pandemia no ha pasado desapercibido para los distintos actores de esta industria. Para Casa Andina, por ejemplo, hoy es el rubro que mayores ingresos le reporta a la cadena, “y en el 2021 logramos un récord histórico de facturación en este segmento”, destaca Juan Stoessel.

Conscientes de ese cambio en la torta de ventas, en la compañía potenciaron su programa de viajero frecuente, denominado Casa Andina Life, e implementaron su sistema Hoteles Asociados, con el cual planean sumar 15 establecimientos de tres y cuatro estrellas a su red, a través de acuerdos de comercialización con los respectivos propietarios, que se firmarán hasta diciembre próximo.

Una reestructuración similar ha experimentado Intursa, empresa propietaria de Hoteles Libertador y Marriott en el Perú, como refirió a nuestro suplemento su gerente general, Hugo Desenzani, en noviembre pasado. “Antes el 90% de nuestro negocio era internacional y hoy ese 90% es doméstico”, precisó el ejecutivo en entrevista exclusiva con Día1.

Llegados a este punto, la pregunta es cuál es el techo del turismo interno de cara a los próximos años. ¿Qué tanto más puede crecer y aportar a los ingresos totales de las empresas del sector, hasta que el turismo internacional se recupere (algo que los más optimistas proyectan todavía para el 2024 o 2025)?

Lo dicho es relevante tomando en cuenta que, aunque resulta valiosa, la reactivación de la industria de los viajes en el Perú aún avanza lentamente, de acuerdo a la data oficial. Con base a esos números, en el 2021 el turismo interno generó poco más de US$2.000 millones (cuando en el 2019 había reportado ingresos por US$6.500 millones). Y en la cancha del mercado receptivo, los ingresos del 2021 no pasaron de los US$600 millones, cuando en el 2019 habían sumado US$4.700 millones.

La diferencia, como el lector debe notar, es todavía amplia para alcanzar los números prepandemia.

“Tenemos por delante un trabajo muy complicado. Ya estamos por llegar a los dos años de crisis sanitaria y, a estas alturas, necesitamos que el Gobierno sea más activo en el impulso de nuestra recuperación. Es algo que, sin embargo, no vemos. El Ejecutivo está pensando en un aeropuerto en Chota en lugar de mejorar el aeropuerto del Cusco . No hay un enfoque técnico para definir las prioridades”, apunta Acosta.

El empresario indica que, ahora mismo, países que sufrieron un golpe aún más duro del COVID-19, como Ecuador, ya están recibiendo más turistas que el Perú, y otros, como Colombia, han reactivado con mayor velocidad su industria aérea, lo cual nos ha terminado afectando, por ejemplo, en el caso de la ‘low cost’ Viva Air, que ha decidido enfocarse más en ese país, pues allá le resulta más fácil gestionar su flota.

El foco de recuperación inmediata podría estar en los viajeros jóvenes. [INFOGRAFÍA: ANTONIO TARAZONA].

LOS PRÓXIMOS PASOS

La referencia a Viva no es gratuita. Acosta recuerda que el uso del transporte aéreo a nivel local ha pasado del 15% de los turistas, en el 2019, al 36% en el 2021 , como se colige en el estudio de Promperú [ver infografía], y en ese contexto hace falta más oferta de rutas domésticas, al mismo tiempo que es preciso seguir ampliando nuestras conexiones aéreas internacionales.

A ello están abocadas las aerolíneas, que han noticiado en las últimas semanas sobre más vuelos a Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica. Por eso será fundamental que el Aeropuerto Jorge Chávez esté 100% ampliado cuanto antes.

BONNUS TRACK: LAS CIFRAS MÁS DESTACADAS

50% Puede reducirse la facturación de los restaurantes debido a las restricciones sanitarias, según la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú.

Puede reducirse la facturación de los restaurantes debido a las restricciones sanitarias, según la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú. 36% De los turistas en el Perú utiliza el avión como medio de transporte en la actualidad. En el 2019, ese índice era de sólo 15%, de acuerdo a un estudio de Promperú.

VIDEO RECOMENDADO

Desde Francia llegó la información sobre el reporte de una nueva variante del SARS-CoV-2, denominada extraoficialmente IHU. ¿Qué tanto nos debemos preocupar ante este hallazgo?

TE PUEDE INTERESAR