¿Aún lejos del nivel prepandemia? Así va la llegada de turistas internacionales al Perú este 2025

El Perú continúa avanzando en la recuperación de su turismo receptivo. Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), entre enero y noviembre de este año el número de visitantes extranjeros creció 4,5% respecto del mismo período del año anterior, al superar los 3,8 millones de llegadas. Para el cierre del 2025 se espera llegar a los 4,2 millones de turistas extranjeros.

Si bien el flujo turístico aún se mantiene a un 78,6% en comparación a los niveles prepandemia, la perspectiva es favorable. “En comparación con el año pasado, el turismo receptivo ha mostrado un crecimiento, aunque todavía de manera contenida, influido por factores como la imagen o reputación del destino, las limitaciones en la conectividad aérea y la percepción de inseguridad, entre otros”, señaló Claudia Medina, presidenta de la Asociación Peruana de Operadores en Turismo Receptivo e Interno (Apotur).

Este año, los principales países emisores de turistas hacia el Perú son Chile, con una participación del 31% —cuando en el 2024 ocupaba el segundo lugar—, y Estados Unidos, que concentra el 14% del total de visitantes. Les siguen Ecuador y Brasil.

Mayor poder adquisitivo y reservas anticipadas

Desde el sector hotelero, María Eugenia Valdelomar, gerente comercial de Aranwa Hotels, destaca que se mantiene una demanda sostenida de turistas extranjeros, con reservas realizadas entre 30 y 90 días de anticipación de cara al cierre del año, una temporada clave para el sector. “Se trata de un visitante con mayor poder adquisitivo y una clara preferencia por destinos culturales y costeros de categoría premium”, refiere.

En línea con ello, cifras del Mincetur muestran que el gasto promedio diario de un turista extranjero asciende a US$115, lo que equivale a US$1.417 por viaje. Desde Apotur señalan que este año el gasto ha ido en aumento, traduciéndose en una mayor generación de divisas para el país.

El turista estadounidense dinamiza el cierre del año

Para diciembre, el impulso del turismo receptivo proviene principalmente del visitante estadounidense, cuya preferencia responde al interés por cerrar el año en el sur del Perú, con destinos emblemáticos como Cusco, Arequipa e incluso Lima, donde la oferta gastronómica es uno de los principales atractivos.

Según Orlando Romano, country manager de Assist Card en el Perú, el turismo proveniente de Estados Unidos se ha recuperado más rápido que el de otros mercados. “El turista estadounidense ya alcanzó los niveles prepandemia e incluso los superará. A octubre, bordeaban los 700.000 visitantes y estimamos que este año cerrará entre 5% y 7% por encima de los registros previos a la pandemia”, explica a Día1.

De acuerdo con la información recopilada a partir de la venta de tarjetas de asistencia al viajero, estos turistas permanecen en el país entre cinco y 15 días, con interés en rutas gastronómicas y deportes de aventura.

Proyección de cierre de año

Para el cierre del año, el Mincetur estima que el arribo de turistas extranjeros alcanzará los 4.1 millones, lo que permitiría generar divisas cercanas a los US$ 5.450 millones.