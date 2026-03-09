Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza un país sin planes de contingencia.
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza un país sin planes de contingencia.
Por María Rosa Villalobos

La emergencia energética puso luces sobre una realidad: nuestro país se gestiona, desarrolla y crece sin planes de contingencia. Se repiten los escenarios, aunque con enormes diferencias, en el cortocircuito de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Jorge Chávez en el 2004.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.