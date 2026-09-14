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Resumen

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Raúl Díaz Díaz, gerente general de Lima Expresa, analiza una ciudad no se inaugura, se gestiona. (Foto: Hugo Pérez/El Comercio)
Raúl Díaz Díaz, gerente general de Lima Expresa, analiza una ciudad no se inaugura, se gestiona. (Foto: Hugo Pérez/El Comercio)
/ Hugo Perez
Por Raúl Díaz Díaz

Ya empezamos a escuchar propuestas para resolver uno de los problemas que más afecta nuestra calidad de vida: el tráfico. Hay anuncios de nuevas pistas, intercambios viales y grandes obras. Pero antes de hablar de obras, conviene hacernos una pregunta más importante: ¿qué significa realmente tener una ciudad que se mueve mejor?

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