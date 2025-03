En 2024, Unacem Perú reportó ingresos por S/ 2.711,5 millones, una caída del 1,2% respecto al 2023, pero también una mejora en la utilidad operativa del 7,2%. ¿Cuáles fueron los factores que permitieron mejorar la rentabilidad a pesar de la reducción en ingresos?

El principal factor fue la implementación de medidas de eficiencia y control de costos. Si bien las ventas fueron un poco inferiores a las del 2023, nuestro EBITDA fue superior, esto gracias a este control de costes, mejora en la eficiencia y el control de gastos operativos. Un trabajo importante que se hizo en la compañía.

Precisamente el margen EBITDA aumentó de 31,1% en 2023 a 33,5% en 2024. ¿Qué estrategias han implementado para mejorar esta eficiencia operativa y la estructura de costos que menciona?

Nuestro enfoque estuvo en la optimización de costos variables y fijos. Buscamos eficiencias en costos variables, en la que tuvimos un programa de eficiencias que desplegamos a lo largo de la compañía que, de alguna manera, acompaña o complementa a nuestra estrategia de sostenibilidad.

Además de ser eficientes en costos, también somos más eficientes en aplicación de recursos. Esta primera palanca fue importante. Otra palanca importante fue que lanzamos el programa Tax Force de costos fijos con todas las áreas de programación, sobre todo las industriales, que nos dieron buenos resultados para establecer objetivos y metas de optimización de costos fijos.

Con las áreas administrativas hicimos un programa de eficiencias en los gastos de servicios generales y administrativos. Estos tres componentes nos hicieron mejorar la eficiencia global y, lógicamente, que incrementemos la rentabilidad de la compañía, incrementando el margen de la venta.

En 2024, la producción de clínker cayó 15,2% y los despachos de cemento en el mercado local bajaron 0,7%, mientras que el mercado total creció 1,5%. ¿Cómo evalúan esta tendencia y qué medidas tomarán en 2025 para fortalecer su posición?

La reducción de la producción de clínker responde a nuestra estrategia de optimización de inventarios y a proyectos de sostenibilidad. En cuanto al cemento, la caída en despachos estuvo relacionada con una menor demanda en autoconstrucción. Si bien en el canal de las grandes obras tuvimos una buena ‘performance’ por nuestra presencia tanto en el Puerto de Chancay como en el metro y en el aeropuerto, la autoconstrucción tuvo un año bastante desafiante, complicado, quizá también por la situación económica general del país que nos afectó directamente.

A pesar de la leve reducción en despachos, Unacem Perú mantuvo una participación de mercado del 45,1%. ¿Cómo planean consolidar este liderazgo?

Nuestra estrategia se centra en la calidad de nuestros productos, la solidez de nuestras marcas y el respaldo de nuestra red de distribución, basados en la red de Progresol, que nos permite tener una fortaleza importante en el mercado y ofrecer servicios y productos de calidad.

La estrategia se basa en nuestras marcas, nuestros productos y en revitalizar a nuestros clientes para mantener esa posición sólida en el mercado peruano.

¿Cuáles han sido los canales de venta más dinámicos en su crecimiento? ¿Qué estrategias implementarán para potenciarlos este año?

El mercado de grandes obras fue clave en 2024, con proyectos emblemáticos que permitieron estabilizar nuestras ventas. Para 2025, buscamos ampliar nuestra presencia en proyectos medianos y grandes, al tiempo que reforzamos el canal de autoconstrucción con mejores condiciones para nuestros distribuidores.

Creemos que este año habrá una ligera recuperación en el mercado de la autoconstrucción y tenemos que aprovecharla para apalancar nuestras ventas y poder seguir fortaleciendo nuestra presencia en el mercado con esa sólida participación.

Con todo esto, ¿cuáles son sus proyecciones de ventas y rentabilidad para el 2025?

Las proyecciones de ventas son similares a las que tuvimos en el 2024, quizá un poco por encima. Precisamente ahora estamos revisando el presupuesto en una revisión trimestral que hacemos en la compañía. Estamos viendo que nuestras ventas, tanto en volumen como en soles, se van a mantener similares a las del año pasado, con un ligero crecimiento.

Nuestro objetivo es mantener o incluso mejorar un poco esta rentabilidad de la que hablamos, continuando con esta estrategia de optimización de costos, tanto fijos como variables, en la compañía.

Va a ser un año estable en cuanto a crecimiento, esperando unas mejores condiciones económicas. Pero también será un año preelectoral en el que hay un poco más de incertidumbre en el mercado. Tenemos que ser cautos en nuestras proyecciones.

¿Qué canales van a impulsar su crecimiento este año?

Fundamentalmente, estaremos atentos a participar en las grandes y medianas obras que se ejecuten en nuestra área de influencia. Principalmente, potenciar nuestro canal de autoconstrucción y aprovechar esta pequeña ola de recuperación que estamos observando en estas primeras semanas del año.

Estos dos meses que llevamos, observamos una cierta recuperación en ese canal y tenemos que fortalecerlo para seguir consolidando nuestra producción.

El CAPEX en 2024 ascendió a S/ 362,8 millones, con inversiones en sostenibilidad y modernización de plantas. ¿Cuáles son los principales proyectos de inversión del 2025 y en qué áreas se enfocarán?

En 2025 mantendremos un fuerte enfoque en sostenibilidad. Las inversiones incluirán grandes proyectos para reducir emisiones en las plantas, proyectos que nos van a ayudar a combatir o mitigar nuestra huella de carbono, con una cifra para el 2030 [500 kilos de CO2 por tonelada de cemento], acompañada del compromiso de carbono neutralidad al 2050.

Tenemos una inversión importante que es la faja de conexión en Atocongo - Manchay para poder traer la caliza de manera sostenible hasta la planta de Atocongo. En general, un proyecto de sostenibilidad y alguno menor de mejoras que también tenemos previsto en las plantas.

En total, estimamos que vamos a ejecutar un CAPEX similar al del año pasado, un poco por encima, en torno a los S/ 400 millones. Ese será nuestro objetivo en función a cómo se desarrollen los proyectos en velocidad de ejecución y de permisos.

Holcim ingresó al mercado peruano en 2024 tras adquirir Comaxa y Mixercon, ¿cómo evalúa esta movida en términos de competencia y qué impacto prevé en la dinámica del sector cementero en el país?

Desde Unacem vemos que la competencia siempre es buena, es sana. Holcim es un jugador de clase mundial que tiene prácticas sólidas y consolidadas de mercado. La competencia nos va a hacer ser mejores en lo que hacemos.

Creemos que será una competencia sana. Va a ayudar a optimizar más nuestros procesos, a tener mejores servicios, productos, soluciones constructivas en el mercado. Vamos a mantener nuestra estrategia de los últimos años, no creemos que vayamos a modificarla de manera importante.

Si bien el mercado de cemento en Perú creció 1,5% en el cuarto trimestre del 2024, el sector construcción enfrenta desafíos. ¿Cómo proyecta Unacem Perú la demanda de cemento en 2025 y qué segmentos presentan mayor potencial?

Estimamos que va a ser un año relativamente estable y plano desde el punto de vista de crecimiento, respecto al 2024 por varios motivos. Uno es el macroeconómico y otro es el año preelectoral. Parece que este año está en una cierta cautela a la hora de señalar inversiones o crecimientos en los diferentes sectores, con lo cual, creemos que el mercado va a estar relativamente similar al del 2024, con un ligero crecimiento.

El canal ferretero es clave en la comercialización de cemento. ¿Cómo le fue a Progresol en 2024 y cuáles son sus expectativas?

Progresol es una marca emblemática y la red más grande de ferreterías. En Perú tenemos más de 1.000 puntos de venta a nivel nacional de los que el 30% son negocios mayoristas y el 70% son minoristas.

Esta red de ferreterías atiende al mercado de autoconstrucción que estuvo un poco golpeado en el 2024. Creemos que en el 2025 va a tener una ligera recuperación y, lógicamente, tenemos que acompañar a nuestros socios en este crecimiento y el crecimiento potencial de esta red.

Unacem Perú tenía proyectado en 2023 destinar alrededor del 75% de inversiones a iniciativas de sostenibilidad, ¿cómo han ido esas inversiones y cuáles son los planes para el mediano y largo plazo?

De lo que hablábamos hace un par de años es un plan de inversiones ambicioso que tenemos en los próximos años [de US$ 500 millones al 2030]. De hecho, invertimos US$ 375 millones en el 2024 y este año vamos a invertir US$ 400 millones, diría que el 75% de todo el CAPEX y el año que viene va a ser similar a este.

Fueron reconocidos con la tercera estrella del programa Huella de Carbono Perú por sus avances en la reducción de emisiones. ¿Qué otras iniciativas implementan para alcanzar la neutralidad de carbono al 2050?

Estamos reduciendo el factor clínker en el cemento, promoviendo el uso de combustibles alternativos y desarrollando tecnologías para optimizar la eficiencia de nuestras operaciones. Estamos alineados con el Grupo y establecimos una hoja de ruta de emisiones de CO2 con un objetivo de cero emisiones al 2050 y un objetivo intermedio al 2030 de 500 kilos de CO2 por tonelada de cemento. Esta meta requiere de acciones y palancas que tenemos que activar; entre ellas, una de las más importantes, es la reducción del factor de cemento clínker.

Queremos poner en el mercado cementos que conserven la misma calidad de siempre, usando la menor cantidad de clínker, que es el principal responsable de emisiones de CO2. Esto nos lleva a que tengamos que hacer adecuaciones en las plantas y en el producto.

Hay otro tipo de palancas como la utilización de combustibles alternativos, que también requieren modificar y hacer revisiones en las plantas, que nos permitan reducir la huella de carbono.

¿Qué iniciativas destacan en el impulso de la construcción sostenible?

A nuestros maestros de obra les damos capacitaciones, charlas para que tengan un mejor conocimiento del uso de material de construcción a la hora de promover construcciones seguras. Tenemos programas muy completos de educación en los colegios que también promueven la construcción segura. Tenemos acciones sociales en las comunidades de nuestro entorno en las que también promovemos este tipo de educación tanto de salud, como de seguridad y construcción segura, que nos permite poner tanto nuestro producto en valor, como cuidar el entorno y generar valor compartido con lo que hacemos en la industria.

¿Cuáles han sido los impactos?

Tenemos el programa “Veredas que guían”, que es un proyecto que impulsó Unacem junto a la marca Cemento Sol en colaboración con la Municipalidad de Miraflores. Se trata de implementar un innovador sistema de baldosas podotáctiles para personas con discapacidad visual. Gracias a este proyecto se ha permitido a miles de personas tener independencia y autonomía al transitar.

A la fecha, se han instalado más de 100 baldosas con el nuevo sistema de señalización, cubriendo un espacio de 75 mil metros cuadrados, distribuidas por el circuito ya existente en el distrito de Miraflores: avenida Larco, avenida Diagonal, calle Diez Canseco y calle Lima.

Además, en el Perú, el 80% de las viviendas son construidas de manera informal, lo que representa un riesgo para miles de familias. Frente a esta problemática, Unacem, a través de su marca Cemento Sol, lanzó en el 2023 “Protegiendo los Sueños Sol”, el primer cortometraje animado para educar a niños y niñas sobre la importancia de la construcción segura. Alcanzó 6 millones de visualizaciones en 36 países.

También, motivados por la historia, Unacem y Cementos Sol decidieron extender su compromiso con la seguridad y bienestar a través del apoyo al albergue “Jazmín al Rescate”, en Villa María del Triunfo, un espacio que acoge a caso 100 perros y gatos rescatados de la calle. Como parte de la iniciativa, Cemento Sol donó cemento y materiales para mejorar la infraestructura del albergue.

Por último, el deporte es una herramienta poderosa para la integración y puede ayudar a fomentar valores como la inclusión e igualdad. Por ello, apoyamos el deporte nacional a través del Team Sol y el Team Unacem, dos equipos conformados por deportistas destacados epruanos. La empresa busca fortalecer el desarrollo de estos atletas y generar un impacto positivo en la visibilidad y crecimiento del deporte en el país.