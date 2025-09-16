Unacem: “La autoconstrucción y la vivienda han compensado la ausencia de grandes obras de infraestructura”

—La OPA de Inversiones JRPR busca adquirir un 3% adicional de acciones de Unacem. ¿Cuál es la lectura que hace la compañía de esta operación?

Es una muestra de confianza del grupo controlador sobre los negocios.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

—¿Considera que la acción de Unacem refleja adecuadamente el desempeño del grupo?

No es ninguna novedad. Sabemos que, debido a la falta de liquidez del mercado, el valor de la acción no refleja los fundamentos del Grupo.

—En el primer trimestre los ingresos crecieron 4,1% hasta S/ 1.671 millones pero el EBITDA cayó 7%. En el segundo trimestre lograron un margen de 34 % y la utilidad neta subió 5,8%. ¿Qué explica esta recuperación?

En el primer trimestre se realizaron una serie de trabajos de mantenimientos importantes, sobre todo en hornos de Estados Unidos; gran parte de este gasto en mantenimiento se ha concentrado en el primer trimestre. Eso explica en parte los menores costos que hemos tenido en el segundo trimestre y que tendremos también en el tercer trimestre y los mejores márgenes que vamos a ir viendo durante el año. Eso estaba presupuestado así. El desempeño de este primer semestre estuvo por encima del presupuesto y confiamos en cerrar el año con fuerza.

Pedro Lerner, CEO del Grupo Unacem

—Ejecutaron un CAPEX superior a S/ 428 millones en el semestre. ¿Cuál es el retorno esperado?

Muchas inversiones están ligadas a sostenibilidad, lo que garantizan es la continuidad del negocio en el largo plazo. No son inversiones orientadas al crecimiento. Por ejemplo estamos terminando por temas ambientales la cobertura de canchas de clínker o el traslado de la chancadora primaria para poder liberar reservas de la cantera de caliza en Unacem Perú. Son proyectos que garantizan la continuidad del negocio a largo plazo más que un retorno inmediato.

—En Perú mantienen un 45,5% de participación de mercado, pero los despachos internos estuvieron planos mientras que las exportaciones de clínker crecieron 58% en el segundo trimestre. ¿Qué tan sostenible es este modelo?

La demanda local está subiendo y las exportaciones están orientadas principalmente a abastecer nuestras operaciones en Chile. Este año la autoconstrucción y la vivienda han compensado la ausencia de grandes obras de infraestructura.

—Anunciaron el ingreso al negocio de la cal junto a Calidra. ¿Qué significa esta diversificación para Unacem?

Estamos entrando en una sociedad con el grupo Calidra, que es un grupo mexicano, el cuarto productor de cal más grande del mundo fuera de China, con operaciones en varios países y más de 100 años de experiencia en la industria. Hemos encontrado una complementariedad muy importante entre nuestras operaciones cementeras tradicionales y el negocio de la cal, cuyo ‘know-how’ trae Calidra. En el Perú, la cal sirve principalmente a la industria de la minería, sobre todo al cobre. Y en el centro del país existe una necesidad creciente de cal de calidad, en un entorno donde nuestras operaciones y condiciones se prestan para desarrollar este negocio adyacente al cemento. Desde mi punto de vista es una súper noticia, porque es un negocio con buena rentabilidad, que va a ayudar a incrementar la rentabilidad del grupo y que nos permite diversificarnos sobre nuestras fortalezas.

—¿Se refiere a Calcem en Tarma?

Así es. Ahí tenemos acceso a la materia prima y una complementariedad importante con lo que ya hacemos en cemento. La planta estará en Condorcocha, Tarma.

Unacem y Calidra invertirán en planta de cal en Tarma (Foto: Unacem). / DIFUSION

—¿Qué aporta Unacem a esta sociedad?

Contamos con presencia en el mercado del centro del país, la llegada a los clientes de la zona y el acceso a la materia prima en Condorcocha. Esa es la razón por la cual hubo este acercamiento con Calidra. Ellos conocen la tecnología, el proceso, son muy eficientes construyendo su fábrica de cal y tienen claro cómo hacer un producto de alta calidad y responder a las necesidades del mercado. Aportamos también los canales de comercialización que ya tenemos dentro de nuestra empresa, en el mismo espacio donde hoy vendemos nuestros cementos.

—¿Ya han cerrado acuerdos preliminares con clientes mineros o industriales para asegurar la colocación de esa producción?

No, acuerdos cerrados, no. Pero hemos hecho un estudio de mercado súper detallado y consensuado. Y sabemos que nosotros, principalmente en el mercado del centro del país, vamos a apoyar con una propuesta de valor muy potente.

—¿Cuál es hoy la mayor palanca de crecimiento fuera del Perú?

En términos porcentuales, Chile es el que más crece. En Ecuador han mejorado las condiciones del mercado y en Estados Unidos seguimos viendo el mayor potencial de crecimiento a escala.

—El grupo busca reducir su huella de carbono a 500 kg de dióxido de carbono equivalente por tonelada (CO₂eq/t) al 2030. ¿Qué avances concretos han tenido este año?

Medimos y reportamos anualmente, y los resultados del 2025 se presentarán de manera consolidada.

— ¿Qué avances concretos han tenido en coprocesamiento y reducción del factor clínker en los distintos países donde operan?

En Ecuador hemos logrado una tasa de reemplazo de combustibles fósiles del 56% en la planta de Otavalo, lo que muestra la consolidación de nuestro programa de coprocesamiento. En Estados Unidos, en la planta de Tehachapi Cement, alcanzamos un 7%, un paso importante considerando las condiciones de ese mercado. Además, en Ecuador venimos reduciendo de manera sostenida el factor clínker a través de la fabricación de cementos puzolánicos. Hoy comercializamos productos con contenidos de adicionados que van desde 15% hasta casi 40%, siendo el Cemento Campeón, con 39,9%, el de menor huella de carbono. Solo en 2024 despachamos más de 266 mil toneladas de esta marca, lo que valida nuestro compromiso de descarbonizar la industria cementera con resultados tangibles.

—Este es el tercer año que presentan información consolidada a nivel de grupo para índices como Dow Jones y MSCI. ¿Qué ha significado ese proceso?

Lo que hemos hecho es levantar información en gobernanza, desempeño económico y sostenibilidad a nivel consolidado del grupo. Ese esfuerzo explica en parte la mejora en los índices y nos da una base más sólida para compararnos con las mejores empresas del sector.

—Este año lograron un salto en el índice de sostenibilidad Dow Jones. ¿Qué significa para la compañía?

El resultado fue 12 puntos más alto que el año pasado: pasamos de 66 a 78 puntos sobre 100. En tres años hemos escalado de 59 a 78. Es un avance potente que nos anima a seguir cerrando brechas y ajustando procesos para estar entre los referentes de la industria. Más allá de la cifra, es la confirmación de que estamos progresando en temas de gobernanza, desempeño económico y ambiental. Es un reconocimiento externo a un esfuerzo que hemos venido desplegando en toda la organización.

La Ruta 2030 implica llegar a los 500 kg de CO2 por cada tonelada de cemento producida.

—¿Qué oportunidades abre este resultado en sostenibilidad?

Esa información es recogida por agencias como MSCI, que evalúan riesgo crediticio y reputacional. Nos da más visibilidad frente a inversionistas, fortalece la confianza en la compañía y nos abre posibilidades de acceder a financiamiento con mejores condiciones. También nos exige mantener un estándar más alto de transparencia y mejora continua, porque estos índices nos comparan directamente con los líderes globales de la industria.

—¿Cuál será la prioridad en la segunda mitad de 2025?

Completar la reestructuración de deuda, pasando la mayoría de pasivos a largo plazo.

—¿Cómo definiría la estrategia de Unacem hacia los próximos años?

Estamos en el último tramo de la fase de consolidación de nuestros negocios y operaciones. Nuestro horizonte estratégico se definió para el periodo 2022–2026, con un foco puesto en consolidar las operaciones. A partir de allí, la idea es pensar cómo, sobre esa base ya consolidada, definimos una estrategia de crecimiento más activo. Esta etapa de consolidación se extenderá incluso durante el 2026, año en el que tomaremos las decisiones pertinentes con la mirada puesta en el 2030.