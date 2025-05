Para Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, hay una palabra clave en la atracción de ‘sponsors’ y auspicios: confianza. En el Día1 Summit 2025, indicó que ese aspecto ha llevado a poder desarrollar una marca como es el mencionado equipo de fútbol, generando credibilidad y mayores ingresos.

Durante su participación en el espacio “De los deportes a los negocios: imagen, estrategia y creación de la marca” en el evento organizado por este Suplemento, Ferrari contó que, cuando asumió como administrador del equipo crema, distintas empresas no querían entablar una relación con la ‘U’.

Tras años de gestión, ello ha cambiado, sostuvo. Es así que los derechos de transmisión televisiva ya no son el principal ingreso del club, sino la taquilla y los ‘sponsors’.

“Los ingresos en el fútbol, principalmente, pasaban por los derechos de televisión. En Universitario de Deportes, eso lo hemos cambiado. Hoy la taquilla es el mayor ingreso, gracias a la confianza del hincha por su club. En segundo lugar, ‘sponsoría’. Es porque hay credibilidad, han creído en la marca, en el producto y en la persona que desarrolla el proyecto”, expresó en el espacio moderado por María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día 1.

Sin medición

Ferrari reconoció que el desarrollo de un producto depende de cifras y mediciones. En el caso de los eventos y espectáculos deportivos, resaltó que se desconoce cuánto aportan al Producto Bruto Interno (PBI).

Esto no solo sucede en el fútbol, advirtió, sino también en otros deportes, como el vóley femenino y el surf.

“Si queremos buscar data o información sobre cuánto colaboran los eventos o espectáculos deportivos en el PBI, eso no existe. El cálculo no lo tenemos. La información la desarrollamos en base a nuestras propias métricas y eso nos limita, porque no sabemos cuánto puede colaborar el sector al país con los ingresos que genera”, indicó.

Esta es una tarea pendiente, por lo que consideró necesario ello para poder desarrollar el deporte y poner foco en la captación de auspiciadores y/o fanáticos.

Desarrollo de resultados

Durante la gestión de Ferrari en Universitario de Deportes, el club crema volvió a ganar un campeonato nacional después de 10 años, logró el bicampeonato en el año de su centenario y, después de 15 años, clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Pero, como dijo Ferrari, el fútbol “es muy variable”. Los logros se ven a un nivel mediático, pero la estabilidad de la institución y su credibilidad son lo que permiten que se desarrollen buenos resultados.

“Internamente, en la parte administrativa, están los logros administrativos, financieros, corporativos, donde tienes que estabilizar y hacer sostenible tus ingresos y flujos. ¿Cómo haces eso? Con credibilidad, con que el hincha quiera comprar tus productos", apuntó.

Justamente, mejores ingresos económicos le permiten a un club de fútbol tener proyectos de infraestructura como el Centro de Alto Rendimiento para menores. Además, en los planes de la ‘U’, está la construcción de un nuevo estadio. Este último será en Campo Mar, dijo en una conferencia de prensa en diciembre del 2024.

En el horizonte del equipo 27 veces campeón del fútbol peruano está tener un plan agresivo de captación de nuevos futbolistas para desarrollar el mercado de los pases, un aspecto dentro del negocio que no está desarrollado aún, consideró.