Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap), recuerda que la pandemia generó un desbalance entre la oferta y demanda por los fertilizantes.

Esta menor oferta también tiene como componente la restricción de China -uno de los principales exportadores de urea- de enviar fertilizantes al exterior para atender su demanda interna, sostiene el exministro de Agricultura Milton Von Hesse. Otro factor a considerar es el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, que cuenta con el 30% de participación del comercio internacional de urea -principal fertilizante que importa el Perú-.

“La urea llegó hasta los US$1.000 la tonelada. Antes de todos estos acontecimientos, el precio de la urea siempre ha estado entre US$200 y US$300 la tonelada”, señala Von Hesse.

Asimismo, cabe tomar en cuenta otros dos factores, según da cuenta el reporte publicado en junio del área de Estudios Económicos de Scotiabank: el incremento de precios energéticos -utilizados para la producción de los fertilizantes- y el incremento de fletes para su importación al país producto de la crisis logística.

Pese a este contexto, el mercado internacional ya no enfrenta un grave problema de escasez de fertilizantes, señala Amaro, y el precio internacional de la urea ha disminuido, cuyo promedio mensual llegó a US$707,50 en mayo. No obstante, Scotiabank considera que dicha corrección está relacionada a fluctuaciones del mercado. En esa línea, el Banco Central de Reserva (BCR), en su reporte de inflación de junio, estima que los precios de los fertilizantes continuarán altos durante este año y que recién en el 2023 empezarían a retroceder.

1,2 millones de toneladas es la demanda de fertilizantes en el Perú Indicó el exministro de Agricultura Milton Von Hesse, siendo la urea el mayor fertilizante usado.

Compra de urea

En abril, el entonces titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Oscar Zea, indicó que el Gobierno iba a adquirir urea en favor de los pequeños productores agrarios, en el contexto de la campaña de siembra 2022/2023, que inicia en agosto.

En mayo se publicó el Decreto de Urgencia 013-2022 que destinó más de S/348,8 millones -pese a que inicialmente se anunciaron S/900 millones- para adquirir la urea en el mercado internacional. Esto dejó de lado a los importadores locales.

MIRA | Proyecto de ley busca ampliar la regularización de tributos a través de Obras por Impuestos

Para entender el caso, la urea importada al Perú -que abarca más del 30% en las importaciones de fertilizantes- ascendió a 53.275 toneladas hasta abril, representando un 42% de lo que regularmente se trae al país en similar periodo de tiempo, según el BCR.

101,5 mil toneladas de urea agrícola importada en 2021 provinieron de Rusia Sin embargo, la cantidad fue mayor en 2020, según Midagri: 283.050,43 toneladas.

El saco de 50 kilogramos de este fertilizante se elevó de S/62 en el 2020 a S/215 en promedio en junio último, según información del Midagri.

Asimismo, Von Hesse precisó que en la costa se demanda más el uso de urea para la producción de arroz, maíz y papa, mientras que, en la ceja de selva, es utilizado para el café. Sin este fertilizante, disminuye la productividad de estos alimentos, lo cual se traduce en precios altos para las personas.

MIRA | BCR estima que inflación de julio todavía seguirá siendo elevada

Pese al anuncio de ayuda del Gobierno, la compra de este fertilizante a cargo de Agro Rural aún está pendiente. El primer proceso se declaró desierto y el segundo fue anulado.

Inicialmente, la compra comprendía 73.529 toneladas de urea en favor de los pequeños productores que tengan hasta cinco hectáreas. No obstante, dado el precio que cotiza el fertilizante en este momento (a la baja versus semanas previas), la cifra podría ser mayor.

VIDEO RECOMENDADO A partir del próximo año los ciudadanos peruanos que deseen viajar a Europa deberán solicitar un permiso especial para ingresar a su territorio, denominado como ETIAS. ¿Qué es y cómo puedes solicitarlo? Te lo contamos en este video.

“Cuando se hizo la primera operación de compra [que no se concretó], en ese momento el fertilizante estaba en US$1.030 la tonelada el precio CIF. En este momento, la urea está en US$612 la tonelada. [...] Ahora estimamos que cuando se haga la operación vamos a recibir entre 100.000 y 130.000 toneladas”, señaló el miércoles último César Santisteban, director general de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), durante la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Intención de Siembra (ENIS) 2022.

Además, Santisteban anunció que el “precio social” con el que se venderá el saco de urea oscilaría entre los S/65 y los S/90, aunque esto dependerá de la cantidad adquirida, agregó.

Pero el problema, según Amaro, también se da al generar una distorsión en el mercado de comercialización de urea. El Gobierno aún no completa la compra de este fertilizante, pero los importadores locales cuentan con stock de urea que aún no pueden terminar de vender. Y es que, justamente para asegurar el producto, los importadores locales compraron los fertilizantes hace varias semanas, cuando su precio aún era alto en el mercado internacional.

Jorge San Román, gerente general de Equilibra Perú, empresa dedicada al negocio de los fertilizantes, dijo que el efecto del anuncio del Gobierno significa una menor demanda por parte de los agricultores.

Según Santisteban del Midagri, los privados cuentan con alrededor de 102.000 toneladas de urea en almacenes.

53 mil toneladas de urea se han importado entre enero a abril . Según datos del Midagri, en el mismo periodo de 2021 se importaron 109.832 toneladas.

Opciones

El exministro Von Hesse apunta que el Gobierno busca adquirir urea a un menor precio, la cual conseguiría con las licitaciones en el mercado internacional. “Pero, si se quiere conseguir urea rápidamente, se tendría que negociar con los distribuidores locales para ver cuánto stock tienen”, comentó.

Para ello, el Gobierno tendría que modificar el Decreto de Urgencia respectivo para poder incluir a los importadores locales en la licitación, agregó.

MIRA | Elon Musk anuncia que cancelará compra de Twitter

No obstante, esta no sería una alternativa real para el gobierno. Y es que, durante la presentación de la ENIS 2022, Santisteban declaró: “¿Si tienen esta buena intención y quieren participar del proceso para poder venderlo a precio social, por qué no bajan los precios [de la urea que tienen]? Ellos podrían colocar esas 102.000 toneladas en miles de productores [de seis ha para arriba], pero esos productores tampoco están accediendo a esa urea porque es muy cara”.

Otra vía para agilizar la ayuda a los pequeños productores, señalan Amaro y Von Hesse, es mediante subvenciones a los pequeños agricultores.

“Para eso el Estado no tiene que negociar con los importadores o los comercializadores, porque la subvención tiene que ser una directa al agricultor, en base al cultivo que tiene y a las hectáreas que tiene”, indica Amaro.

El gobierno ecuatoriano adoptó la medida de subsidiar la urea, señala San Román. Mediante Decreto Ejecutivo, dicho país estableció la implementación de un subsidio del 50% en el precio de la urea en favor de los pequeños y medianos agricultores.

Sin embargo, se corre el riesgo de que no se use el subsidio para la urea, sino para otros fines, sostiene Angie Higuchi, profesora e Investigadora de la carrera de Administración de la Universidad del Pacífico. Por ello, señala que sería una mejor alternativa que el Estado y los importadores locales deben negociar la entrega de urea a menor costo, y la compra de un porcentaje de sus productos.