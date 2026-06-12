La venta de vehículos híbridos se encuentra en crecimiento, aunque con un largo tramo por recorrer. De acuerdo con la Asociación Automotriz del Perú (AAP), en abril lograron un récord de 1.564 unidades vendidas a nivel mensual.

Esta categoría representa un 5,6% del mercado de vehículos livianos. Para César Antúnez de Mayolo, docente de Pacífico Business School y experto automotriz, aún se está lejos de alcanzar a “la mayoría de clientes potenciales”.

Esto se debe a que los precios de los vehículos electrificados aún son elevados, además de que existe la probabilidad de que las personas sean conscientes de la falta de infraestructura adecuada para estas unidades híbridas y eléctricas, considera. A ello se suma que el precio de reventa sería menor.

Justamente, según el estudio ‘Tendencias y expectativas: Categoría automotriz Perú’, elaborado por Impronta Research entre marzo y abril, se muestra que un 17% de encuestados está interesado en un vehículo híbrido y un 8% en uno eléctrico.

En cambio, un 75% de personas se ha mostrado interesada en un vehículo a combustión.

Asimismo, los principales motivos para no interesarse en un modelo electrificado son el no conocer mucho de estas alternativas, por las limitaciones en el abastecimiento de carga eléctrica; los precios elevados y la necesidad de tener talleres especializados.

Al respecto, Alejandro Peña, gerente comercial de BMW Perú, coincide en que aún no se ha generado una estructura para que exista una mayor cantidad de electrolineras. Esto genera incertidumbre para los clientes que quieren salir fuera de la capital con su vehículo.

Para Óscar Chero, gerente ejecutivo de la división de Movilidad y Asuntos Corporativos de Toyota del Perú, en estos primeros meses del año va a haber un buen crecimiento en el segmento, pero aún queda trabajo por realizar. Es así que, menciona, desde la marca se viene explicando que con esta tecnología no solo se consigue comodidad o seguridad, sino también se aporta a la reducción de emisiones de carbono.