Venta de autos premium en reversa: a qué se debe el frenazo y los planes para revertirlo este año, ¿ha cambiado el consumidor peruano?

El ticket de entrada a esta categoría, enfocada en clientes con mayor capacidad adquisitiva, refleja una oferta más tecnológica y personalizada. Hoy, este ticket es más elevado versus los años prepandemia , cuenta Alejandro Ruiz de Somocurcio, gerente de marcas premium de Gildemeister, compañía que tiene la representación en Perú de Volvo y de Jaguar Land Rover (JLR). Esto ha generado, comenta el ejecutivo, que marcas como Jaguar o Land Rover se enfoquen en un público más exclusivo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

MIRA | Congreso aprueba ley que impide despedir a trabajadores diagnosticados con cáncer

En aquellos años, agrega Willard Manrique, especialista en dirección comercial del PAD, la oferta de bienes premium era más amplia, los tiempos de entrega eran menores y la logística global más predecible. Hoy, esta categoría se viene adaptando a un escenario con un mayor predominio de las SUV, agrega, mientras que los modelos sedán se encuentran disminuyendo, en línea con el mercado masivo.

Manrique resalta también un cambio en el consumidor premium, que hoy se orienta a la sofisticación: busca versiones personalizadas, un equipamiento tecnológico avanzado y más opciones electrificadas . Esto se traduce en mayores tiempos de espera y precios elevados.

La fotografía del 2025

Fuera del comparativo prepandemia, el segmento premium este año registra una contracción de 2,2% a julio versus el mismo periodo del 2024, de acuerdo con la Asociación Automotriz del Perú (AAP). Ello pese a que el mercado masivo de vehículos livianos viene registrando un crecimiento de 19,8% en el mismo periodo. Los motivos de esta disminución varían según las fuentes consultadas por Día1. Para Manrique, estos resultados se deben a factores como los costos internacionales de producción, complicaciones y retrasos logísticos, así como a los conflictos geopolíticos y el actual contexto arancelario.

También se debe considerar el crecimiento de la venta de vehículos usados premium, complementa César Antúnez de Mayolo, docente en Pacífico Business School y experto automotriz. En el primer semestre, la adquisición de unidades premium de segunda mano aumentó 9% frente al mismo periodo de 2024, precisa.

A su vez, Jean Carlo Muñoz-Nájar, jefe de Producto de Mercedes-Benz, considera que se debe tomar en cuenta la disponibilidad de los stocks de las marcas, sus estrategias agresivas de ‘run out’ (quedarse sin unidades) y los cambios de tecnologías que adoptan.

Justamente, en este último punto, Ruiz de Somocurcio detalla que las cifras de mercado variarían si se deja de tomar en cuenta a Volvo , que registra una caída 35,7% en sus ventas, según data de la AAP. La marca concentra el 9,6% del mercado premium. ¿A qué responde el retroceso de Volvo? La marca, que en el 2024 creció 33,1% en ventas, ofrece un portafolio basado principalmente en vehículos eléctricos e híbridos enchufables este año.

“Fuimos la marca que más creció (en el 2024). Fue nuestra despedida del motor de combustión. Tomamos una decisión estratégica a nivel global y con una bajada regional”, explica el especialista de Gildemeister, concesionaria que representa a Volvo, Jaguar y Land Rover (JLR) en el Perú.

Es por ello que Volvo, en los cuatro primeros meses de este 2025, afrontó un periodo de adaptación en sus ventas. Pese a la variación en rojo, Ruiz de Somocurcio indica que los volúmenes de venta de la marca sueca se están recuperando a nivel mensual.

Es así que en Gildemeister estiman que en el segundo semestre los volúmenes de venta serán similares a la segunda mitad del 2024. Sin embargo, proyectan una contracción en el acumulado anual del 2025.

Para Muñoz-Nájar, habría una contracción por la renovación del portafolio de marcas que registran una caída en sus ventas en la actualidad.

Por su parte, Manrique apunta a ciertos elementos que pueden contribuir a un crecimiento del segmento premium. Entre ellos están la demanda interna, que sería favorable; la estimación del Banco Central de Reserva del Perú del consumo privado (3,1% este 2025), y los lanzamientos de las marcas en el segundo semestre que pueden impulsar las ventas.

Sin embargo, advierte que el contexto internacional y el panorama electoral pueden impactar en la búsqueda de crecimiento. “El consumidor de este segmento, aunque es selectivo, tiende a concretar operaciones cuando encuentra disponibilidad inmediata en el modelo que busca”, expresa.

Antúnez de Mayolo recuerda que para el grupo de clientes de este segmento, los aspectos más importantes para la compra de un vehículo son el precio y la garantía.

Estrategias diferenciadas

En Jaguar se encuentran en el proceso de transformar su portafolio en aras de contar con unidades 100% eléctricas para vender, como parte de su estrategia a nivel global. “Hoy casi no registramos volumen de ventas”, apunta Ruiz de Somocurcio. Con la llegada de las nuevas unidades, el ticket de entrada de Jaguar pasaría de un rango de US$50.000-US$60.000 a US$200.000.

En el caso de Land Rover, la marca aumentó sus ventas un 10,3% a julio versus el mismo periodo del 2024. Esto se debe a las ventas de sus modelos Defender, Range Rover y su versión ‘sport’, agrega.

“Tenemos muy buena percepción de los clientes y poco a poco incorporamos versiones más icónicas, como la Defender Octa, con la que la marca competirá en el Dakar el próximo año, y la Range Rover Autobiography”, expresa.

En Volvo, la marca sueca apunta a impulsar la venta de unidades electrificadas en Arequipa y evalúa entrar a operar en el norte del país.

Por el lado de Mercedes-Benz, según Muñoz-Nájar, para fines de 2025 se espera mantener el nivel de ventas del 2024.

Justamente, este fabricante lanzó este año las versiones de su modelo CLE y en la Clase G, sus modelos AMG G 63 y G 580. Este último es totalmente eléctrico. En los siguientes meses se espera tener en el mercado el modelo AMT GT de dos puertas, añade.

Cabe recordar que, en julio, Gonzalo Flechelle, Porsche Brand Manager en Euromotors S.A., indicó a Día 1 que la marca alemana espera alcanzar las 200 unidades vendidas este año. En el 2024, Porsche registró 157 unidades vendidas. Uno de los factores que impulsaría este crecimiento es su reinaugurado centro de ventas en Lima, bajo el concepto de ‘Destination Porsche’.

¿Qué se puede esperar para 2026, año electoral? Desde Volvo, las ventas aumentarían frente al 2025 tras el periodo de adaptación de su portafolio, según Ruiz de Somocurcio. En Mercedes-Benz aseguran que aún no hay claridad del rumbo que se tendrá el próximo año, pero sostuvieron que el efecto electoral no generaría grandes cambios en el mercado premium para este y el siguiente año.

En cambio, Manrique considera que el periodo pre-electoral puede afectar las operaciones, influyendo en las decisiones de los compradores del segmento premium hasta que exista una mayor certidumbre política y a nivel de tipo de cambio. Esto puede significar un adelanto de las campañas de venta para que la incertidumbre no impacte en la decisión de compra, explica.

Como se recuerda, según el estudio ‘Tendencias y expectativas en la categoría automotriz’ de Impronta Research, publicado en abril, para el 25% del consumidores vehiculares del sector socioeconómico A, el año pre electoral podría tener un impacto fuerte o muy fuerte en su intención de compra.

Ante este panorama electoral y la coyuntura geopolítica internacional, el sector deberá enfrentar un escenario retador en cuanto a crecimiento, en aras de retornar a los niveles prepandemia. Sin embargo, el enfoque de algunas marcas para tener un público más exclusivo mantendría el nivel actual de las ventas del segmento premium.