Sin embargo, recuerda Sandro Vidal, director de Consultoría e Investigación de RE Propiedades, la oferta tradicional para la renta se ubica en distritos como Cieneguilla, Pachacamac y Chaclacayo.

Según el informe, la mayor oferta de casas de campo en alquiler se observa en Cieneguilla, con una participación de 31%, seguida de Pachacamac, con 24%. En tanto, Chaclacayo y Asia registran una participación del 21% en cada uno.

José Carlos Villalobos, gerente general de Asia del Campo, explica que una ventaja que tiene este tipo de inmuebles es que no existe una fecha en específico para que se active la demanda. Sin embargo, resalta que han identificado una nueva realidad: estas casas, típicamente buscadas para renta, están siendo utilizadas como viviendas de primer orden por peruanos jubilados que residen en el Perú y reciben pensiones de otros países, por haber trabajado en el exterior.

Por otro lado, se encuentran los interesados en compran con la intención de alquilar. Villalobos afirma que estos representan un 10% y 15% y esta cifra podría duplicarse en los próximos meses debido al proyecto del Tren de Cercanías. A esto se le suma la revalorización que está habiendo en el sur.

“Lo venimos diciendo desde el 2012. El sur chico, con los últimos ‘malls’ y con los grandes edificios que se han hecho en Punta Hermosa, San Bartolo, se ha revalorizado y los precios han subido”, dice.

Renta y venta

El informe de RE Propiedades señala que este tipo de viviendas se oferta para la renta de forma semanal y mensual.

“El precio de renta mensual aumentó un 11% respecto a los precios del verano anterior”, cuenta Vidal. Los precios pasaron de US$ 3.197 a US$ 3.551 en este periodo, siendo el distrito de Cieneguilla el que alberga el menor ticket, que asciende a US$ 1.500. Chaclacayo, por su lado, es el distrito con el precio más alto, de US$ 6.000.

En cuanto a la renta promedio semanal, se registra un valor de US$ 1.038, un incremento de 26% respecto al verano del 2024, cuando el precio rondaba los US$ 827. “En el actual periodo, la renta semanal varía entre US$ 453 en Pachacamac y US$ 1.800 en Cieneguilla”, dice Vidal.

Además, los precios de renta mensual en los distritos de Pachacamac, Chaclacayo y Lurín superaron al promedio del mercado, que es de US$ 3.551. La oferta en Cieneguilla registró los precios más bajos con opciones de renta desde los US$ 1.500 hasta los US$ 4.000.

En cuanto al precio de venta, Cieneguilla tiene el mayor ticket promedio según Urbania, con S/ 1′795.000 por una casa de entre 1.000 m2 y 2.000 m2. Chaclacayo, por su lado, registra el menor precio promedio, con S/ 517.700 por una casa entre 150 m2 a 250 m2.

Según Urbania, la demanda por alquiler de casas de campo se incrementó un 23% de octubre a noviembre del 2024 y la venta creció en 42% de noviembre del 2023 a noviembre del 2024.

Oferta y demanda

Luciano Barredo, gerente de Marketing de Urbania, anota que, de acuerdo a la información de Urbania, las búsquedas de casas de alquiler mostraron el mayor incremento en el distrito de Cieneguilla, alcanzando un 59% en comparación a octubre del 2024. Asimismo, las búsquedas para la compra de casas en ese mismo distrito se incrementaron un 42% en comparación con noviembre de 2023.

“Chaclacayo ha presentado un incremento significativo de 126% con respecto al 2023, que se puede explicar por el clima constante de sol, la poca humedad y el precio promedio de venta más accesible”, agrega.

Proyectos

Asia del Campo cuenta con el Proyecto Las Dunas, Hacienda 1 y Hacienda 2 y, según comenta Villalobos, están concentrando sus esfuerzos en el primero.

“No hemos lanzado un nuevo proyecto. Nos hemos concentrado en ampliar el condominio Las Dunas. Hemos sacado 400 lotes más y no estamos vendiendo al cliente nacional, sino al peruano que vive en el extranjero. Nos ha estado yendo muy bien”, cuenta Villalobos.

Así, en total, este proyecto cuenta con 870 lotes entre la etapa 1 y 2. Según Villalobos, las ventas también se incrementaron y llevan un ritmo de 30 lotes por mes en promedio. La primera etapa, detalla, ya está vendida al 90% y en todo Asia del Campo hay alrededor de 90 casas ya construidas.

“Las personas tienen el centro comercial cerca, todos los beneficios de Asia, cines, clínicas al alcance y las rutas de acceso rápidas hacia Lima”, agrega.

Si bien el ticket promedio es de US$ 38 mil, están considerando que el precio se incrementará en un 20% para la segunda mitad del 2025.

Desde Menorca cuentan con los proyectos San Antonio de Pachacamac y San Antonio de Mala, que son un mix de primera y segunda vivienda, explica Manuel de la Barrera, gerente central comercial de la compañía. En estos dos proyectos se ofrecen lotes de 90 m2 con tickets de entre los US$ 32 mil y US$ 34 mil.

Otro proyecto es La Quebrada de Cieneguilla, bajo su marca Collection, que cuenta con lotes a partir de los 1.000 m2 y con un ticket promedio que inició siendo de US$ 250 mil y ahora se encuentra en US$ 180 mil. Justamente, es en este proyecto en el que el promedio de venta se ha multiplicado por tres en los últimos dos meses, afirma el ejecutivo.

Menorca también cuenta con Villas Punta Mar, un concepto de campo y playa a cinco minutos del recién inaugurado Boulevard Puntamar. “Tenemos el mismo nombre porque buscamos desarrollar la zona con el Grupo Algeciras”, agrega De la Barreda. Aquí se encuentran lotes desde los 120 m2 de US$ 85 mil y casas de uno o dos pisos de entre US$ 199 mil y US$ 290 mil.

Por otro lado, Rodrigo Arispe, gerente Comercial de Centenario Urbanizaciones, cuenta sobre Finca Bonita, uno de sus proyectos al sur de Lima ubicado a 10 minutos del Boulevard de Asia. A la fecha, cuenta con una etapa de desarrollo con 672 lotes en total que van desde los 100 m2.

En la etapa actual del proyecto se pueden encontrar lotes con un ticket promedio de S/ 118 mil y ya cuenta con 40 casas construidas y usadas durante los meses más cálidos del año.

La desarrolladora empezó a apostar por el sur hace varios años y también cuenta con Arenas San Antonio, Entrevalles y Montemar.

“El desarrollo de Lima Sur demuestra un gran potencial de crecimiento y seguimos apostando por ahí. Hacia el 2025, proyectamos el lanzamiento de la etapa 2B del condominio Montemar, que cuenta con lotes desde los 140 m2″, agrega Arispe.