¿Perú es ya la operación más grande de Visa en la región? ¿Cuál ha sido el crecimiento en el último año?

En la región andina Perú es el mercado más grande. No le lleva demasiada ventaja a Colombia, pero sí es el mercado más grande. Nosotros venimos creciendo sostenidamente a doble dígito en toda la región, particularmente en lo que llamamos ‘payment volume’ -que es facturación- y ese crecimiento se ha dado en los tres mercados principales [Perú, Colombia y Ecuador].

¿Cuáles son las principales oportunidades que identifica Visa en la región?

Hay una gigantesca oportunidad de seguir avanzando en la digitalización de los pagos. Tanto Colombia como Perú tienen un ‘share’ de efectivo de más del 50%. Ecuador un poquito menos. En esa línea, nosotros venimos avanzando en los puntos de aceptación y una de las estrategias de Visa a nivel global es lo que se llama ‘Long Tail Acceptance’, donde históricamente hemos estado concentrados en los comercios grandes y medianos. Poco a poco estamos ideando nuevas estrategias para ir a los comercios pequeños, micro y nano.

¿Y qué acciones ejecutan para ello?

Por ejemplo, tecnologías donde el celular se puede convertir en un ‘POS’; ya hay algunos buenos ejemplos en la región. Todavía no es una solución que se esté adoptada generalmente, pero son cosas que hemos estado probando en aras de ese objetivo.

En esa línea, en segmentos donde el uso de las opciones de pago es más sofisticado, ¿qué hace Visa para mejorar su propuesta de valor?

Los pagos sin contacto ya tienen algunos años y en Perú, por ejemplo, ya la penetración es 95%. Y diría que la siguiente ola, o las siguientes dos olas de innovación son, en primer lugar, en tecnologías antifraude -sobre todo en la parte de e-commerce-. Visa ha invertido US$10.000 millones en los últimos cinco años para combatir ello. Quizá es algo que no percibe el consumidor, pero créanme que es uno de los KPI que nosotros medimos más de cerca. Y una siguiente ola de innovación es la inteligencia artificial, donde Visa hace muchísimos años viene adoptando tecnologías de IA generativa. Hemos invertido más de US$3.000 millones en estas tecnologías.

‘Blockchain’ es hoy una tecnología que se analiza para el sistema financiero. ¿Lo está haciendo Visa?

De hecho, una de las cosas que se anunció en el ‘Product Drop’ fueron ‘stablecoins’, una tecnología que de hecho está basada sobre ‘blockchain’ y que básicamente permite flujos de dinero en una criptomoneda que esté indexada al dólar. Todavía estamos en una fase temprana, pero nuestro CEO ha sido muy vocal en que las ‘stablecoins’ son una prioridad para nosotros. Es una de las cosas en las que estamos invirtiendo y seguramente vamos a tener más noticias al respecto. Todavía no tenemos ningún caso de uso, pero por ejemplo, recientemente discutía con el Country Manager de Visa en Venezuela que quizá la opción de flujo de dinero en ‘stablecoins’ podría ser una opción a explorar.

Ante el auge de los pagos con QR y las billeteras digitales, ¿se ha visto una menor dinámica en los pagos con tarjeta?

Sin duda el panorama de la industria de pagos ha cambiado en los últimos 10 años y te diría que particularmente en la región andina, el auge de las billeteras digitales es innegable. Con Yape trabajamos muchísimo. De hecho, con Yape y Plin. A través de nuestra filial YellowPepper, trabajamos en la interoperabilidad de las billeteras en Perú. Y también hemos colaborado muchísimo con los bancos centrales. Como dije, uno de los superpoderes de Visa es la detección y el bloqueo de fraudes y por supuesto que hay una oportunidad excelente de colaborar con las billeteras para que siga siendo el caso. Visto desde afuera podría ser que las billeteras le están quitando negocio a Visa y que hay cierta canibalización en nuestro negocio de débito, pero también se abren nuevas avenidas de nuevos negocios en conjunto. Al final esto es parte de nuestra visión, que es la digitalización de los pagos y claramente las billeteras han colaborado para que esto se acelere. Nuestro CEO ha sido muy vocal en que somos una empresa que va ‘beyond payments’.

La empresa Visa anunció que hizo una inversión estratégica en la empresa pionera en los pagos con dispositivos móviles en América Latina. (Foto: Getty Images)

¿Qué servicios u oportunidades observa Visa en el mercado de transacciones transfonterizas o remesas en Latinoamérica? ¿Hay algo que esté trabajando sobre ello?

Definitivamente nuestra red global es uno de los superpoderes que tiene Visa. Estamos en más de 150 millones de instituciones de comercio que aceptan Visa. Tenemos interconectados a más de 14 mil instituciones financieras con 5 mil millones de credenciales. Esa red es una de las fortalezas que tiene Visa en esta industria. Dicho eso, claramente hay una agenda de trabajo con varios de nuestros socios, con varias de las instituciones financieras para poder materializar la gran oportunidad que vemos en los negocios en los flujos de dinero transfronterizos, particularmente remesas. Hay algunos buenos ejemplos en Ecuador con el Banco Pichincha y otras que han sido super exitosas. En Perú todavía no hay un caso que podamos resaltar, pero ya hay muchísimas conversaciones y de hecho hay un plan de trabajo que está en ejecución. El negocio de remesas es importante y lo hemos declarado dentro de nuestra estrategia específica de la región andina.

¿Cuándo vería la luz este proyecto?

Aquí voy a citar lo que dice nuestro CEO. Somos una empresa muy conocida por nuestro negocio de consumo y eso va a seguir siendo uno de nuestros pilares de estrategia. Pero también hay dos otras avenidas de crecimiento que probablemente son en las que esperamos más aceleración. La primera es servicios de valor agregado y ahí particularmente son cuatro verticales en las que nos concentramos: todas las soluciones de emisión, el tema de beneficios en las tarjetas, también hay otra vertical que es la de aceptación -cómo llevamos a los comercios a aceptar y autorizar pagos más seguros- y luego toda nuestra línea de riesgo. Esa avenida de crecimiento es gigante. La otra es CMS, donde entra Visa Direct y donde está todo el tema de remesas. Claramente es una de las prioridades a nivel global. Entonces a tu pregunta, pues ya estamos a puertas de 2026, esperamos que en el 2030 ya esté absolutamente consumada esta oportunidad de negocio.

Mirando el lado de consumo, ¿qué oportunidades están buscando de cara a mejorar la experiencia y beneficios al cliente final? ¿Qué segmento está dentro de las prioridades?

Una de las apuestas de Visa a nivel global, pero que también estamos replicando a nivel regional y local en cada uno de los cuatro países en los que operamos, es el segmento afluente. Estamos trabajando en varias mejoras en los beneficios para los consumidores que creemos que van a ser muy bien aceptados. Estamos esperando un relanzamiento de nuestro portafolio afluente a inicios del próximo año.

¿Qué beneficios les brindan hoy y cómo mejoraría?

Nosotros partimos nuestra propuesta de valores por diferentes categorías de tarjetas. Entonces tenemos ‘Infinite’, ‘Signature’, ‘Platinum’ y las tarjetas clásicas. Cada una de estos niveles tiene diferentes propuestas de valor que también se personalizan con cada una de las instituciones financieras. Entonces, no me atrevería a adelantar algo hoy. Pero sí creemos que tenemos una propuesta de valor muy centrada en lo que el consumidor necesita y creemos que tenemos la mejor tarjeta de viajes. Un ‘approach’ que yo he querido traer es ‘pocas cosas bien hechas y que sean beneficios muy tangibles para el consumidor’. Ello con un foco particular en viajes, porque es donde el beneficio de la tarjeta se tangibiliza para el consumidor. Estamos pensando en nuevos beneficios que estarán listos para el 2026.

Carlos Zavala, vicepresidente senior y gerente general de Visa para la región andina. (Foto: Difusión)

Ustedes adquirieron YellowPepper en el 2020. ¿Están pensando adquirir nuevas soluciones de este tipo? ¿Latinoamérica es una región desde la cual pueden ver oportunidades de compra?

Ese tipo de decisiones se toman en ‘headquarters’. Tengo exposición en algunas conversaciones, pero simplemente mirando hacia atrás, hubieron adquisiciones regionales como Pismo, que tiene origen brasileño. Diría que Visa está constantemente viendo toda posible solución que se pueda adquirir.

Indecopi dispuso una sanción a Visa que supera las 200 UIT por abuso de posición de dominio. ¿Qué respuesta tuvo la empresa frente a dicho proceso?

Típicamente no comentamos sobre procesos legales que están en curso. Visa se encuentra analizando los recursos que puedan ser interpuestos para apelar la decisión de Indecopi. Siempre vamos a trabajar con todos los participantes del ecosistema en aras de que los consumidores tengan la mejor experiencia.

Finalmente, ante su llegada a Visa, ¿cuáles son las principales apuestas estratégicas en su gestión?

Tengo 8 meses en el rol, pero estuve 10 años como cliente Visa. Realmente para mí ha sido una grata sorpresa el abanico de soluciones que ofrecemos. Lo que más se conoce es el negocio de consumo, pero tenemos más de 200 soluciones que podemos brindar a nuestros clientes. Y podemos articularlo mejor. Vamos a ser consistentes con los 4 imperativos estratégicos que ha anunciado Visa a nivel global, de las cuales se desprenden 14 iniciativas. Vamos a seguir empujando los mayores puntos de aceptación de Visa en la región. En cuanto a los clientes del segmento afluente, podemos mejorar nuestros beneficios a consumidores. Nuestros negocios transfonterizos son una avenida de crecimiento que vemos a futuro. Me entusiasma Visa Direct, pero tenemos muchas cosas por explorar.