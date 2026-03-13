Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La fabricante china de smartphones vivo cerró el 2025 con un crecimiento de 130% en facturación y de 115% en unidades vendidas frente al 2024, desempeño que la compañía atribuye a la consolidación de su estrategia comercial en el país. Actualmente, la marca se mueve entre 6% y 12% de participación dependiendo del canal (operadores versus retail), pero su meta es alcanzar el 10% de participación total en el mercado peruano.

