La fabricante china de smartphones vivo cerró el 2025 con un crecimiento de 130% en facturación y de 115% en unidades vendidas frente al 2024, desempeño que la compañía atribuye a la consolidación de su estrategia comercial en el país. Actualmente, la marca se mueve entre 6% y 12% de participación dependiendo del canal (operadores versus retail), pero su meta es alcanzar el 10% de participación total en el mercado peruano.

Para el 2026, la meta es más ambiciosa: duplicar nuevamente sus ventas y alcanzar el 10% del mercado peruano. “Ha sido puramente un crecimiento nuestro”, sostuvo José Flores, vicepresidente Comercial de vivo Perú y Chile, al señalar que el avance no respondió a una expansión significativa del mercado, sino a una mayor captura de participación y a la consolidación de su estrategia comercial en el país.

El plan para este año incluye una renovación total del portafolio entre abril y los próximos meses, con seis equipos que cubrirán todas las gamas. Por primera vez, la marca incorporará un dispositivo 5G de entrada, segmento en el que antes no competía y que concentra uno de los mayores volúmenes del mercado local.

La marca renovará completamente su portafolio este año e ingresará por primera vez al segmento 5G de entrada, mientras refuerza su presencia en el norte y sur del país. / GESAC > JOEL ALONZO

El crecimiento de 2025 estuvo impulsado principalmente por la gama media y media-alta, que concentra alrededor del 60% de las ventas. La empresa no se define como un jugador de gama baja, sino como un competidor enfocado en diferenciarse en el segmento medio, lo que explica que el incremento en valor haya superado al de unidades.

El contexto, sin embargo, es más complejo. La industria enfrenta presión en costos por la demanda global de semiconductores y memorias. Frente a ello, vivo ha optado por ajustar configuraciones de equipos para evitar trasladar de forma directa el incremento al consumidor final. Según Flores, se trata de una situación temporal que podría normalizarse en los próximos meses.

El crecimiento proyectado para 2026 vendrá principalmente de provincias. La compañía está reforzando su presencia en Trujillo, Ica y Arequipa. Actualmente, entre 60% y 70% de sus ventas provienen de operadores y entre 35% y 40% del retail. Este año, además, priorizará el desarrollo del canal online, que hasta ahora no era estratégico.

En el segmento premium, la introducción del X300 Pro —con un ticket promedio cercano a S/ 4.500— no tiene como objetivo principal el volumen, sino el posicionamiento de marca. Según el ejecutivo, la acogida inicial del equipo ha sido mayor a la prevista tanto en tiendas propias como en operadores, impulsada por su propuesta en fotografía avanzada y por el interés de consumidores especializados que ya conocían sus prestaciones.

Con este desempeño y el despliegue de su nuevo portafolio, la compañía apunta a consolidar su participación en el mercado peruano de celulares durante 2026.