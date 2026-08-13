Por Christian Silva

Para este año y el 2027, Volkswagen tiene proyectado mantener un crecimiento de doble dígito en América Latina. En ese sentido, la marca estima registrar un aumento aproximado del 15% en sus ventas al cierre de este 2026, señala Juan Felipe Bedoya, director ejecutivo de Ventas, Posventa y Marketing para Volskwagen en América Latina, a Día 1.