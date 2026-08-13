Para este año y el 2027, Volkswagen tiene proyectado mantener un crecimiento de doble dígito en América Latina. En ese sentido, la marca estima registrar un aumento aproximado del 15% en sus ventas al cierre de este 2026, señala Juan Felipe Bedoya, director ejecutivo de Ventas, Posventa y Marketing para Volskwagen en América Latina, a Día 1.

Esto significa registrar cerca de 50.000 unidades vendidas en la región, cifra superior a los más de 38.000 vehículos que comercializó en el 2025.

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Además, precisa que América del Sur en el primer semestre de este año tuvo un crecimiento de 10,6% en sus ventas, siendo la región con mayor incremento de la marca a nivel mundial.

Esto contrasta con las ventas a nivel global del Grupo Volkswagen, que reportó una caída de 6,3% en el mismo periodo de tiempo.

“Toda la industria automotriz está atravesando cambios importantes y la recomposición de jugadores, pero en ese contexto retador Volkswagen Sudamérica ha destacado dentro del grupo. Hay un magnífico desempeño en Brasil y Argentina”, comenta Bedoya.

Justamente, el ejecutivo indica que Brasil se ha ubicado como el tercer mercado más importante para la marca alemana a nivel mundial, por debajo de China y Alemania.

En ese sentido, recordó que se anunció una inversión de US$3.200 millones para Sudamérica. Esto contempla el lanzamiento de 21 nuevos modelos a futuro: 17 de ellos para Sudamérica y otros cuatro adicionales exclusivos para Latinoamérica.

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Cada uno de estos modelos incluirá una versión electrificada para el 2027, añade.

“En la coyuntura del Grupo Volkswagen, el foco está en Latinoamérica”, expresa.

Perú sobre ruedas

Dentro de los lanzamientos a nivel regional están las nuevas versiones de las ‘pick up’ Tukan y Amarok.

En ese sentido, Bedoya indica que la nueva versión de la Amarok se lanzará en el 2027 en el Perú, y para octubre de este 2026 se presentará una versión especial de esta ‘pick up’.

En línea con el crecimiento en la región, Volkswagen proyecta crecer un 20% en ventas localmente en el 2027, apunta.

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El ejecutivo también sostiene que el Perú es un país importante en Latinoamérica, debido a que el mercado automotriz nacional muestra un crecimiento de doble dígito.

Es así que, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), en el primer semestre se registró un crecimiento de más del 40% en la venta de nuevos vehículos livianos.

“El mercado peruano está muy cerca del colombiano, aunque un poco más lejos del chileno. Tenemos una participación un poco inferior al 2% [en Perú], y eso nos da oportunidades para seguir creciendo”, expresa Bedoya.

En ese sentido, el ejecutivo comenta que buscan aprovechar las oportunidades en el país en el segmento de SUV y ‘pick up’.