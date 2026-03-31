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Resumen

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Tras cerrar el 2025 con un crecimiento de 19% en América Latina, Volkswagen acelera su estrategia en la región con nuevas inversiones, lanzamientos y una mayor diversificación de su portafolio. En entrevista desde Paracas, Alexander Seitz, Chairman Ejecutivo de Sudamérica, detalla los planes de la automotriz para el mercado peruano, donde proyecta duplicar su participación, introducir ‘pickups’ y traer modelos desarrollados junto a Volkswagen China para competir con precios más agresivos.

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Entrevista