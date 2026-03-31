—Volkswagen cerró el 2025 con un crecimiento de 19% en la región. ¿Fue aún el rebote postpandemia o el inicio de un ciclo estructural?

No es un rebote. Durante la pandemia teníamos una participación de mercado de 10,5% en América Latina y en 2025 alcanzamos el 13,5%, con crecimiento sostenido año a año. La recuperación empezó antes, impulsada por nuevos productos como el modelo Tera. Estamos lanzando un modelo cada año, lo que nos permite sostener un crecimiento duradero en el mercado.

—¿A qué atribuyen el éxito del modelo Tera?

El Tera tiene un diseño sofisticado, un motor potente y está dirigido tanto a hombres como a mujeres. Antes de su lanzamiento realizamos un ‘product clinic’ y los resultados fueron excepcionales. Esperábamos un buen desempeño, pero la realidad ha superado nuestras expectativas, incluso estamos ‘sold out’ en Perú.

—¿Cuál es el rol de América Latina dentro de la estrategia global de Volkswagen?

La región tiene varios roles. Somos líderes en el desarrollo de vehículos de bajo costo en segmentos clave y estamos desarrollando plataformas globales junto con Skoda. Además, apostamos por producción local con tecnología propia, especialmente en sistemas de infoentretenimiento, lo que nos permite ofrecer productos competitivos en precio sin sacrificar calidad.

Alexander Seitz, Chairman Ejecutivo de Volkswagen Sudamérica

—¿La inversión de US$3.700 millones hasta 2028 responde a que tienen confianza en la región?

Ambas cosas, a la confianza y a la apuesta de futuro. Queremos producir en América Latina para América Latina. La región tiene recursos clave y potencial de crecimiento económico, lo que impulsa la demanda de vehículos.

—En el caso del Perú, ¿cómo impacta la volatilidad política en sus decisiones de inversión?

No puedo opinar sobre política, pero sí sobre la economía. Perú mantiene una inflación estable, crecimiento cercano al 3% y un tipo de cambio sólido. Esa base económica nos da confianza para seguir invirtiendo en el país.

—Volkswagen creció más de 25% en Perú. ¿A qué responde ese desempeño?

Principalmente al lanzamiento del Tera y al posicionamiento del T-Cross. Somos fuertes en el segmento SUV y queremos duplicar nuestra participación de mercado: pasar del 2% actual al 4%, y posicionarnos entre las 10 marcas más importantes.

—¿Qué segmentos liderarán en los próximos años?

Seguiremos impulsando los SUV y aceleraremos con el ingreso de nuevas camionetas ‘pickup’ en los segmentos A y B. Ese será un eje clave para nuestro crecimiento en Perú y la región.

El nuevo Tera llega con dos motorizaciones: 1,6 MPI y 1,0 turbo TSI. (Foto: Volkswagen) / Volkswagen

—¿Qué estrategia tienen respecto a autos electrificados?

Los vehículos 100% eléctricos aún enfrentan limitaciones en América Latina por la falta de infraestructura. Por eso creemos en los híbridos, en todas sus variantes. Es una transición más adecuada para mercados como el peruano y ya estamos avanzando en esa dirección.

—¿Cuáles son sus proyecciones para el mercado peruano?

Esperamos un crecimiento a doble dígito y queremos duplicar nuestro ‘market share’ en los próximos años. Perú es el quinto mercado más importante para Volkswagen en América Latina y vemos un potencial significativo de expansión.

—El precio del petróleo ha mostrado volatilidad. ¿Cómo impacta esto en sus costos?

Es difícil de evaluar porque no está claro si se trata de un fenómeno de corto o largo plazo. El petróleo influye en toda la cadena de suministro, especialmente en plásticos y neumáticos. Si el alza se prolonga, podría tener impacto, pero históricamente estas fluctuaciones no han tenido efectos fuertes en la industria automotriz.

—¿El incremento en el precio del aluminio afecta la fabricación de vehículos?

No de manera relevante. Gran parte del aluminio que utilizamos proviene de la región, especialmente de Brasil y Argentina, por lo que no vemos un impacto significativo en nuestros costos.

—¿Qué planes concretos tienen para el mercado peruano?

Seguimos apostando por el crecimiento del mercado, con nuevas camionetas y una oferta más amplia. Además, en colaboración con Volkswagen China, vamos a traer productos para ofrecerlos en el Perú con precios muy competitivos, lo que nos permitirá fortalecer nuestra posición y ampliar nuestra participación en el mercado.