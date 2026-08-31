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Resumen

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Elsa Galarza, profesora-Investigadora de la Universidad del Pacífico, analiza cómo volver a la normalidad. | Foto: Andina.
Elsa Galarza, profesora-Investigadora de la Universidad del Pacífico, analiza cómo volver a la normalidad. | Foto: Andina.
Por Elsa Galarza

En las últimas semanas hemos comprobado, otra vez, cuán vulnerable es el país frente a sismos, lluvias intensas, inundaciones y sequías. Se discute la prevención, lo que evita que un fenómeno natural se vuelva desastre, y la atención de la emergencia: rescatar, socorrer, llevar agua y techo. Pero hay una tercera etapa de la que casi no se habla: el retorno a la normalidad, cuánto tardamos en recuperar el ritmo de vida y trabajo.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.