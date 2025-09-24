Volvo Group estima facturar más de US$500 millones este año: ¿qué objetivos tienen en la venta de camiones y maquinaria en minería?

Volvo Group cerró el 2024 con ventas récords en camiones, con la entrega de 2.150 unidades. Para el cierre de este año, la marca espera superar la cifra y terminar con 2.200 camiones vendidos, detalla Jorge Masías, director gerente general de la empresa en Perú.

Ya en el primer semestre, Volvo llegó a vender unos 1.050 camiones. Masías indica que usualmente el mercado muestra mayor movimiento en la segunda mitad del año.

“Vemos en Perú un desempeño de la inversión privada bastante positivo. Con el precio internacional de los minerales que está muy fuerte, hay mucho interés de las empresas en seguir invirtiendo en minería. Siendo así, vemos un buen panorama hacia adelante en el desarrollo minero”, indica.

En ese sentido, considera que este año y el 2026 aún tendrán un buen desempeño en ventas de camiones y maquinarias para el sector minero .

Justamente, este año lanzaron el primer cargador frontal 100% eléctrico en el mercado local, el Volvo L120. Masías señala que ya hay dos unidades en la mina Condestable, en Mala, y en la mina Inmaculada, en Ayacucho.

Los motores de la tracción eléctrica de la máquina actúan como generadores cuando el operador desacelera y ayudan a recuperar energía que después puede reutilizarse. (Foto: Volvo) / Volvo

Agrega que hay interés de otras empresas en contar con esta maquinaria. Pero, evalúan aspectos como la disponibilidad de carga en las unidades mineras.

“Cuando hablamos de maquinaria de construcción, la estación de carga eléctrica tiene que estar relativamente cerca del punto en el que operas y no todos los frentes de las minas tienen esa posibilidad. Esa es la evaluación principal que hacen (las compañías)“, expresa.

Asimismo, el ejecutivo de Volvo Group sostiene que el crecimiento del mercado en camiones también se debe a la demanda en otros sectores como logística, comercio y agroindustria.

Facturación

Para este año, Volvo Group espera facturar por encima de los US$500 millones , estima Masías.

Además, en los planes de la compañía está la construcción de un taller para la reparación de siniestros, planchado y pintura en Juliaca. Además, indica que están iniciando operaciones en un taller en La Oroya y hace un par de meses abrieron un taller en Huachipa.

En el segmento de buses, apunta, espera que exista una renovación de flotas en las empresas de transporte interprovincial, por lo que están realizando colocaciones no solo en empresas grandes, sino también en las medianas y pequeñas.

Justamente, en Perumin, la compañía presentará el modelo ‘Volvo BZR’, el primer bus eléctrico dedicado al transporte en minería.

Y en repuestos, estima que se registre un crecimiento de 10% por la implementación de distintos puntos de atención en el país.