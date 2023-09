—¿Cómo le ha ido a la empresa en lo que va del año?

Los primeros 8 meses del año fueron muy buenos. Algunos de mercados tuvieron un ligero decrecimiento como el de camiones, pero de nuestra parte hemos tenido un incremento de participación de mercado, subiendo cuatro puntos [porcentuales], comparado con el mismo periodo del 2022 en la parte de camiones. En el mercado de buses, este año hubo una recuperación y eso hizo que nuestras ventas se levanten, al igual que en el mercado de maquinarias. El factor común en estos tres productos ha sido la minería. Es el segmento más importante para nosotros como Volvo.

—¿Qué se espera para el cierre de 2023?

Esperamos un cierre bastante similar al 2022, pese a que algunos de los mercados han caído. Nuestro mercado principal, en términos de volumen, es el de camiones, que ha tenido una ligera caída este año. El 2022 también fue un año muy bueno para la compañía.

"Los precios de los minerales se han mantenido en muy buen nivel y eso hace que las empresas mineras sigan invirtiendo y buscando mayores eficiencias en sus flotas. Hemos introducido nuevos productos en el año para la minería"

—Señaló que el principal ‘driver’ es la minería. ¿Cómo ven al sector?

Los precios de los minerales se han mantenido en muy buen nivel y eso hace que las empresas mineras sigan invirtiendo y buscando mayores eficiencias en sus flotas. Hemos introducido nuevos productos en el año para la minería, en nuestra línea de camiones auxiliares, el modelo VM, y también en la línea de transporte mineral, con el FM Mining. Hay otros segmentos afectados por el tema climático, como la agricultura y la pesca, pero en gran parte eso fue compensado por la minería.

—Dentro de ese sector, ¿cuál es su segmento principal?

Estamos presentes en los distintos segmentos mineros. En la mediana o la pequeña minería, nuestros productos están aún más adaptados. Cuando hablamos de mediana minería, ahí se utiliza el tipo de maquinaria y de camiones que vendemos para la propia explotación minera. Ese es el segmento minero donde somos particularmente exitosos, en la mediana minería se da esa excelente combinación entre la maquinaria y los volquetes Volvo.

—¿Qué lanzamientos tienen previsto realizar este 2023 y 2024?

En el marco de Perumin vamos a hacer una serie de lanzamientos de productos orientados sobre todo al tema de sustentabilidad. Por ejemplo, nuestra línea de camiones a gas natural licuado en sus versiones de tracto camiones FH y FM, con una solución exclusiva de Volvo. En maquinaria, estamos empezando con la introducción de maquinaria compacta 100% eléctrica, con un mini cargador y una mini excavadora. Y en buses, ahí estamos en pleno desarrollo de ver cómo incorporar la oferta de buses eléctricos a la operación del transporte de personal. Más del 70% del transporte personal para minería se hace en buses Volvo.

—Justamente, ¿qué retos enfrenta la electromovilidad para vehículos pesados?

Los camiones eléctricos [de Volvo Group] están llegando a fines del 2023 a la región, a Chile y Brasil. Sin embargo, vemos que en Perú todavía no es factible el uso de esa tecnología por las condiciones de acceso a las minas o la operación dentro de la mina. Una de las limitaciones es la infraestructura, no solo de carga, sino también las condiciones del camino, porque hoy los camiones eléctricos están diseñados para operaciones con un buen asfaltado y a ciertos niveles máximos de altitud sobre el nivel del mar que no necesariamente se aplican a las condiciones de la minería peruana.

—El mercado peruano, de momento, es más amigable para el gas natural.

La matriz energética del Perú favorece mucho al uso del gas natural. Sin embargo, tampoco descartamos traer camiones y buses eléctricos para los próximos años.

—A nivel de la compañía, ¿qué otros nuevos planes tienen para este año?

A finales de año vamos a inaugurar un nuevo taller en Trujillo, de la mano de nuestro concesionario Manucci Diesel, que va a reforzar aún más nuestra presencia a nivel nacional como la marca de camiones, buses y maquinaria con mayor soporte de postventa en el Perú. Aproximadamente, un 70% de los volquetes que trabajan en minería son Volvo.