Con el reinicio de los vuelos internacionales ya programado desde el próximo lunes, las aerolíneas que operan en el Perú alistan sus flotas para conectarnos con los siete países de Sudamérica que, por el momento, conformarán el primer mapa de rutas más allá de nuestras fronteras. Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay definirán ese heptágono aéreo y, en ese contexto, en Sky Airline también encienden motores. Conversamos con su CEO, José Raúl Vargas, sobre lo que falta para el nuevo despegue.

-Hay fecha para comenzar con los vuelos internacionales, pero todavía no están definidos los protocolos sanitarios para operarlos, ¿qué falta?

Los protocolos para las rutas internacionales deben ser similares a los que utilizamos para los vuelos domésticos. Lo único distinto serán las pruebas moleculares negativas que deberán presentar los pasajeros antes de abordar. Está pendiente definir cuál será la vigencia que se exigirá para estas pruebas y las entidades que el sector validará para realizarlas. Esos temas los hemos discutido, pero todavía no hemos llegado a un acuerdo.

-¿Cuál es el problema?

No podemos exigir una vigencia muy corta para las pruebas . Pedirles a los pasajeros que sus pruebas hayan sido tomadas apenas unas horas antes de subirse al avión no ayudará. Ese plazo debe medirse en días, sino la reactivación de los vuelos no servirá para nada.

-Sky volverá a volar a Chile, tras el reinicio. ¿Habrá demanda?

Efectivamente, nosotros retomaremos nuestros vuelos a Santiago, esperamos que al menos con una frecuencia diaria. Sobre la demanda, estamos viendo comportamientos atípicos en lo que respecta a las rutas domésticas. Comienza con un ‘boom’ de pasajeros al inicio y luego se desinfla. También hemos notado que compran rutas ‘one way’, es decir, de un solo tramo. El 82% de nuestras ventas ha tenido esas características. Con los vuelos internacionales debería pasar lo mismo.

-¿Dan las circunstancias para que ustedes también vuelen a otros países?

Inmediatamente, no. Pero para el 2021 estamos evaluando tres rutas internacionales con base en Lima .

-¿Cuáles serían?

Estamos viendo a Estados Unidos, El Caribe (que es 100% turístico y muy requerido por los peruanos) y Argentina (que sigue en nuestra mira). En un par de semanas debemos tener el panorama más claro sobre estas alternativas.

Sky Airline ha renovado por completo su flota en el Perú, de momento conformada por seis aviones. (Foto: AFP).

VUELOS DOMÉSTICOS

-En el ámbito de las rutas nacionales, ¿cómo les ha ido? Tuvieron picos de ocupación en el reinicio, ¿qué pasó después?

Hemos llegado a cerca del 80% de ocupación en nuestros vuelos domésticos. El comportamiento de la demanda, como decía al inicio, fue cambiante. En julio movilizamos a 14 mil pasajeros en los 15 días habilitados (la reactivación comenzó el 15 de ese mes). Pero en agosto nos caímos debido al retorno de algunas cuarentenas focalizadas en provincias. En setiembre llegamos a 30 mil viajeros. La cuestión es que estos números todavía son bajos frente a lo que hacíamos normalmente. Por ejemplo, en febrero de este año transportamos a 200 mil personas. En este momento necesitamos más escala .

-Ya se han desbloqueado las cuarentenas focalizadas casi en todas las provincias, ¿qué más necesitan?

Necesitamos que nos quiten la camisa de fuerza . Es verdad que ya casi todas las regiones están liberadas y se comienzan a dar las condiciones para la reactivación del turismo, pero estamos lidiando con muchas restricciones de itinerarios. Nuestros vuelos se topan con ventanas de operación muy cortas en los aeropuertos de provincias. Sólo están atendiendo hasta mitad de la tarde. Al menos deberían extender los horarios según los toques de queda.

-¿Y eso de qué depende, desde su perspectiva?

Sobre todo, de que haya personal especializado en los aeropuertos. Por ejemplo, controladores aéreos y especialistas en meteorología.

-Entonces la pelota está en la cancha de Corpac, ¿o en la de los concesionarios de los aeropuertos de provincias?

Nuestra principal preocupación está en las capacidades de Corpac para incrementar la dotación de sus controladores aéreos. Si hay más disponibles, todas las aerolíneas podremos operar con una ventana horaria más amplia y tener, así, un itinerario más robusto. Necesitamos extender esos horarios, así como están las cosas se perjudica a todo el mundo. Del lado de los concesionarios, esas mejoras no deberían ser tan complicadas.

GUERRA DE TARIFAS

-Eso parece ser un paso natural para las próximas semanas. Mirando al 2021, van a tener un nuevo competidor: un conocido suyo, la ‘low cost’ chilena JetSmart. ¿Se viene una guerra de tarifas más fuerte todavía?

Nosotros felices de competir con JetSmart. Estamos viendo que se consolida el modelo ‘low cost’ en el Perú. Se van a priorizar las tarifas, por supuesto, y eso exige que las líneas aéreas seamos cada vez más competitivas. En ese sentido, aquí, en Sky, estamos sumamente tranquilos.

