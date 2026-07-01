V&V Grupo Inmobiliario proyecta ventas por alrededor de S/ 215 millones para Villarán 302, proyecto residencial ubicado en Santa Catalina (La Victoria) que registra un avance comercial de 60%. La iniciativa demanda una inversión estimada de S/ 181 millones y tiene prevista su culminación para diciembre de 2028.

Según la empresa, el terreno donde se desarrolla el proyecto fue valorizado en alrededor de S/ 28 millones, monto que representa aproximadamente el 16% de la estructuración financiera. Carlos Guzmán Eyzaguirre, gerente comercial de V&V Grupo Inmobiliario, señaló que la compañía espera una rentabilidad superior al promedio del mercado, impulsada por la velocidad de ventas desde su lanzamiento.

El proyecto mantiene una velocidad promedio de venta de 15 unidades mensuales, por encima de las 10 unidades que la compañía considera necesarias para cumplir sus indicadores financieros. Según la empresa, el proyecto viene captando distintos perfiles de compradores, entre ellos familias, parejas jóvenes, personas solteras e inversionistas.

“En Villarán ya iniciamos obra en abril de 2026. Previamente a ello, se realizó un trabajo de pre-construcción de la mano de nuestra empresa hermana V&V Bravo, con el objetivo de asegurar la optimización de tiempos y la correcta planificación de cada parte del proceso constructivo. Se proyecta terminar la obra a fines de diciembre del 2028”, indicó Guzmán.

El proyecto residencial Villarán 302 demandará una inversión de S/ 181 millones y prevé culminar su construcción a fines de 2028.

Respecto al atractivo de la zona, Guzmán sostuvo que Santa Catalina está en el centro de la ciudad. “Llegas a todos lados muy rápido, tiene precios super competitivos y se percibe como un lugar donde todo está cambiando, el cliente sabe que este es el momento (para comprar)”, agregó.

Actualmente, V&V desarrolla dos proyectos en Santa Catalina: Villarán 302 y Catalina Park. “Ambos están demostrando que hicimos una apuesta correcta y vemos que muchas otras inmobiliarias se están sumando a tener presencia en este distrito de la ciudad”, afirmó.