00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

V&V Grupo Inmobiliario proyecta ventas por alrededor de S/ 215 millones para Villarán 302, proyecto residencial ubicado en Santa Catalina (La Victoria) que registra un avance comercial de 60%. La iniciativa demanda una inversión estimada de S/ 181 millones y tiene prevista su culminación para diciembre de 2028.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.