En medio del proceso de adquisición de Warner Bros Discovery por parte de Paramount Skydance- por US$100.00 millones-, El Comercio conversó con Martin Crespo (MC), VP Programming and Content Strategy de WarnerBros, e Isabel Otero (IO), Head de Ventas a Afiliados de la compañía, acerca del desarrollo de sus operaciones en el Perú y en América Latina. Además de un fuerte ‘rebranding’ de sus canales, la incorporación de nuevos contenidos y la llegada de nuevas series y películas para atraer a las nuevas audiencias, aseguran que el streaming HBO Max está entre los tres más consumidos en la región y en nuestro país.

- ¿Cómo ha sido el último año para Warner Bros Discovery y cómo se estructura su estrategia de crecimiento este 2026?

IO: El 2025 fue un excelente año para nosotros. Nos consolidamos en América Latina en todos nuestros negocios. Con miras a 2026, apuntamos a continuar consolidándonos con grandes proyectos sobre contenidos, lanzamientos y estamos haciendo también mucho refrescamiento de nuestras marcas y nuestras señales lineales.

Trabajamos en seguirnos posicionando, en que la gente encuentre en nuestros canales todo lo que están buscando en diferentes géneros.

- Dentro de la estrategia para este año, ¿hay algún negocio en particular en el cual se estén enfocando? ¿En streaming o en Theatrical (cine) o en los canales lineales (de televisión paga)

IO: Sí, nuestra estrategia está enfocada en satisfacer a todas las audiencias. Y para eso estamos trabajando permanentemente en nuestras marcas, a través de varias formas de distribución. Streaming es una de ellas, donde venimos creciendo mucho. Estamos haciendo ofertas que sean muy atractivas con diferentes socios estratégicos a través de toda Latinoamérica para que sea fácil y muy asequible tener acceso a todos estos contenidos que tenemos en la plataforma, pero ligados también a las señales lineales. Tenemos un ecosistema mucho más grande, con contenidos también en la parte digital, más cortos, que son para otro tipo de audiencia.

MC: Sí, sumando un poco de eso y desde los canales venimos trabajando en acompañar estos cambios de hábito de consumo y haciendo pequeños cambios, incorporaciones que mantengan nuestros canales vigentes y relevantes. Ya hace un tiempo identificamos algunos contenidos que no teníamos, que se consumían y sumamos canales como TNT Novelas y Adult Swim. Ahí vimos que había dos nichos de contenido interesante como las novelas turcas y todo ese tipo de contenido que se consume mucho y nos está yendo muy bien con TNT novelas. Lo mismo con la animación para adultos con Adult Swim.

Paramount volvió a la carga por Warner Bros. con millonaria garantía de Larry Ellison. Al final ganó la puja a Netflix y WBD pasará a ser de Paramount por US$100.000 millones. Ahora está en proceso por temas regulatorios. (Foto: Paramount / WBD)

- Iniciaron también el ‘rebranding’ de sus canales.

MC: Sí, también trabajamos en ‘rebrandear’ nuestras marcas, que luzcan más contemporáneas acorde a lo que está pasando y así fue como el año pasado renovamos la imagen de TNT y todos sus canales de la familia; TNT series, TNT novelas. Y en estos días está pasando con Warner Channel también.

- ¿Qué contenidos han ido lanzando para fortalecer la oferta en las señales lineales?

Este año sumamos The Pitt, que es una serie que se estrenó el año pasado en HBO Max con un gran éxito a nivel mundial, y que también ya tiene su segunda temporada, que se estrena en HBO Max. Trabajar en una compañía que tiene streaming y canales nos permite trabajar ese tipo de sinergias. Cuando HBO Max estrenaba la temporada dos, en Warner Channel estábamos ofreciendo la temporada uno. También películas que han sido éxito como Barbie, Dune y otros títulos muy relevantes. Eso siempre acompañado de los contenidos a los que nos gusta volver: las series como Big Bang Theory, las de Ana Hoffman, las películas de la saga de Harry Potter.

- Se ve una gran sinergia entre canales lineales y el streaming, cuando hasta hace poco se dudaba si streaming anularía a la TV Paga. Finalmente, ¿cómo se está dando esa sinergia o convivencia entre los distintas formas de distribución de los contenidos?

MC: Es un trabajo continuo. Hay mucho contenido que es exclusivo de HBO Max pero encontramos algunas oportunidades para hacer este tipo de acciones, especialmente cuando nos lo permiten estas ventanas de nuevas temporadas y que podemos hacer un trabajo de promoción de las series en los canales para HBO Max. Lo venimos haciendo hace tiempo. También nos pasa con las novelas de TNT novelas que están disponibles en HBO Max. Probablemente las estrena HBO Max y después las ofrece el canal. Es un trabajo constante entre los equipos de programación de streaming y canales.

- ¿Les permite identificar lo que buscan también las audiencias en el streaming y en el canal lineal?

Martín: Sí, tenemos la información que nos ayuda también a pensar, pero también hay cierto expertise de los programadores de canales que saben y conocen el tipo de contenido que hoy funciona y las apuestas.

Warner Bros. / Ethan Swope

- Y si bien este hoy en día conviven todas estas distintas ventanas de distribución dentro de Warner, ¿cuál es hoy en día la línea de negocio por la que están apostando o invirtiendo más, y la que pesa más dentro de los ingresos para la compañía en América Latina?

IO: Nosotros tenemos un negocio supersólido tanto en theatrical como distribución lineal y streaming.

Desde las casas productoras en Estados Unidos, Warner históricamente ha producido películas y series que para nosotros han sido la fuente principal para nutrir nuestros canales y también ahora HBO Max, que se complementa luego con acciones a terceros o también la temporada de premios como los Oscar. Y lo mismo por el lado de Discover, que ha nutrido nuestros canales y nos permitió acercarnos a nuestra audiencia local con las adaptaciones como Alerta Aeropuerto y Kilos Mortales, por ejemplo; todos los contenidos que inicialmente se pensaron en Estados Unidos y permitieron adaptaciones.

- Si bien las patas del negocio de Warner son igual de relevantes, ¿cuál es la arista principal para Warner en América Latina? ¿streaming está ganando terreno?

IO: Al final del día está distribuido proporcionalmente, y se manejan también diferente. La estacionalidad de theatrical es diferente a lo que tenemos en streaming o en lo lineal, que son negocios que los puedes ver a a lo largo del año, mientras que theatrical evidentemente responde más a cuándo tenemos lanzamientos y a cuánto tiempo estuvo la película exhibida en cines.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson conformaron el trío protagonista de la saga de películas "Harry Potter" (Foto: Warner Bros.)

- Dentro del crecimiento de HBO Max, ya con algunos años en América Latina –en los que transitaron también por un ‘rebranding’ de Max’-, ¿cómo vienen los objetivos con la plataforma?

MC: Todos los años tenemos un desafío grande de hacer el mejor delivery de contenido para la plataforma en un contexto de competencia muy grande. Desde los equipos de contenido y de desarrollo, el objetivo es asegurarnos 52 semanas de estrenos y de buenos contenidos. Este año ya empezó muy bien y aún nos queda el estreno de la nueva temporada de Euphoria, La Casa del Dragón y una serie nueva del universo DC. Y también grandes producciones que conecten las audiencias en Latinoamérica como Ciudad de Dios. El desafío de HBO Max en Latinoamérica es ofrecer series relevantes para el consumo local y que complementen la oferta de EE.UU.

IO: En Latinoamérica, el Perú fue el segundo país en lanzar HBO Max en 2021, y desde hace tres años venimos escalando globalmente el lanzamiento de la plataforma. Tener contenido combinados con una plataforma robusta a nivel tecnológico y estar en muchos territorios ha hecho que los números de suscriptores de HBO Max crezcan. Vemos contenidos de Latinoamérica que terminan en la plataforma y que terminamos exportando también.

- ¿Hoy en día la competencia entre las plataformas de streaming es más fuerte e intensa? ¿El principal factor es tener contenido exclusivo?

MC: Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia cada vez mejor, con las herramientas que se necesita, que los contenidos llamen la atención y que nos atrapen. Esto de la mano de la librería de HBO y Warner Bros que permite también tener contenido que las audiencias vuelven a ver y eso me parece que es interesante. Harry Potter, por ejemplo, es uno de esos contenidos recurrentes en cualquier ‘outlet’ disponible.

- ¿Cuántos son los suscriptores que tienen en la plataforma en Perú y en América Latina?

MC: No podemos dar información particular y abierta por mercados porque es información sensible, pero la realidad es que tanto Perú como Latinoamérica siguen creciendo de manera constante en los números de HBO Max.

IO: A nivel global son más de 120 millones de suscriptores.

Martin Crespo, VP Programming and Content Strategy de Warner Bros. / HUGO PEREZ

- ¿Hoy ya están en el top tres de las plataformas más consumidas en Latinoamérica y Perú?

IO: Yo te diría que sí.

- Dentro de todo este crecimiento de Warner Bros, mencionaban también la producción local y cómo muchas franquicias se iban adaptando. ¿Esa es una apuesta que se reforzará este año? ¿Cuánto aporta dentro del crecimiento y el posicionamiento de Warner?

MC: La apuesta del contenido local va desde contenidos originales hasta adaptaciones. Siempre estamos abiertos a recibir nuevos proyectos y si hay nuevas oportunidades, tenemos equipos de desarrollo dedicados a revisar lo que nos envían y encontrar cuál va a ser el nuevo hit o la nueva serie que todo el mundo quiera ver en HBO Max. Es un compromiso constante que vamos a continuar desarrollando.

- ¿Cuánto tiempo se demoran en identificar precisamente ese nuevo hit o esos nuevos hits que pueden ser las apuestas en el año?

MC: Lleva tiempo. Nuestro equipo de desarrollo recibe constantemente proyectos de todas partes de Latinoamérica. Hoy en día con tanta producción, también han aparecido nuevos actores como casas productoras que tienen sus proyectos, así que está en constante revisión y puede llevar un año también encontrar esos proyectos. Y a veces surgen oportunidades que son más rápidas. Cada decisión requiere muchos pasos.

- ¿Qué se requiere?

MC: Primero, que nos guste, y después hay un trabajo para ver si lo que nos gustó hace falta hacerlo crecer, escribir un poco más, encontrar a los actores, las actrices y el director adecuado para hacerlo. Encontrar también el presupuesto y la manera adecuada de tener el dinero para producir. Así que son diferentes estadios hasta que en algún momento se diga: “vamos con esa serie”. Así que probablemente lleva un año el hacer que una serie se pueda ver en HBO Max.

- ¿Hay algunas producciones definidas que estén trabajando para este año o que estén arrancando este año acá en Latinoamérica o en Perú?

MC: En Perú por ahora no, pero estamos abiertos a encontrarlas y a estar atentos. Hay algunas cosas en desarrollo, pero todavía no podemos compartir. Para tener una serie estreno en 2027, ya hay gente que está trabajando ahora. De otro lado, estamos trabajando en novelas, trayendo la experiencia de las novelas turcas, por lo que pensamos que era relevante tener nuestras propias experiencias en ese género.

“No llegamos a un acuerdo en cuanto a la distribución de nuestras señales con Movistar. No fue una decisión nuestra, simplemente no se dieron las condiciones necesarias”..



- Frente a otros mercados, ¿en Latinoamérica hay mayor consumo telenovelas?

MC: Sí, históricamente. Es una tradición de Latinoamérica. Yo vengo de Argentina y también nosotros tenemos una tradición histórica de novelas, pero en México, Brasil, Colombia es aún más. En algún momento este espacio lo tomaron las novelas turcas, pero creo que siguen siendo relevantes las novelas latinoamericanas.

Con las telenovelas nos está yendo muy bien, pero también en streaming con HBO Max, así que la verdad que es un contenido que se adapta a los diferentes ‘outlets’.

- Este año comenzó la puja por Warner Bros. Ahora, que se conoce que la compra la realizará Paramount, ¿cómo impactará esto en sus objetivos y visión del negocio?

IO: La verdad es poco lo que podemos compartir por ahora de Paramount. Aún hay temas regulatorios pendientes. Seguimos trabajando como dos compañías independientes. Nosotros estamos enfocados en nuestra estrategia; de ninguna manera, por ahora hay un cambio.

- Tienen proyectado que va a haber un incremento en el portafolio de títulos y un reforzamiento de la plataforma de streaming, ¿cómo ven que se darán estas sinergias y cómo lo manejarán?

IO: En su momento se verá y lo sabremos porque será tanto noticia para ti como para nosotros. Por ahora la realidad es que no tenemos ninguna información adicional a lo que sabemos públicamente, que estamos en medio de este proceso, tenemos que esperar obviamente que se den las aprobaciones regulatorias. Y no solamente en Estados Unidos, pues a nivel global tienen que surtirse unos determinados procesos.

Streaming de Warner Bros.

- Viendo cómo se está moviendo la industria del entretenimiento, con compras, ¿cómo ven este año para la industria?, ¿veremos más adquisiciones?

IO: Que si pueden haber más movimientos así, es posible. La realidad es que nuestra industria se ha venido consolidando en los últimos años de manera muy importante. Por ejemplo, nosotros hace 3 años tuvimos en Warner Media la adquisición por parte de Discovery. Es decir, esto realmente es parte de lo que vivimos constantemente en la industria del entretenimiento. Ha pasado con Disney, con Fox y está bien.

Es una práctica que parece se ha vuelto común, la realidad es que sí es una práctica que ha sido común en estos últimos años para la consolidación entre compañías.

- Por el lado local, dentro de las alianzas que trabajan como Warner, están las empresas de TV Paga, ¿las están reforzando?, ¿cómo lo manejan en el Perú?

IO: Tenemos muy buenas relaciones con diferentes clientes o , como les llamamos nosotros, socios estratégicos de nuestro negocio de distribución, con los cuales trabajamos en diferentes ofertas para que sean asequibles para la mayor cantidad de público posible. Tenemos más de 70 clientes distribuidores.

- ¿Los canales de Warner Bros Discovery se seguirán transmitiendo por Movistar? Trascendió que ya no sería así, ¿es una movida estratégica?

IO: No, la realidad es que no llegamos a un acuerdo en cuanto a la distribución de estas señales con Movistar, pero no fue una decisión nuestra, simplemente no se dieron las condiciones necesarias. No es estrategia de la compañía estar sacando señales lineales como algunos competidores lo pueden estar haciendo.

The Warner Bros. Studios in Burbank, California, US. / Mario Tama

- Con DirecTV, por ejemplo, tienen algunos paquetes que incluyen HBO Max, ¿se potenciarán ese tipo de alianzas?

IO: Son parte de las estrategias con los clientes para hacer más sencillo el acceso porque la realidad es que Latinoamérica no tiene tanto acceso a tarjetas de crédito.

- ¿También se han ido implementando algunas barreras como restricciones a las cuentas compartidas?

IO: Las cuentas de HBO Max están destinadas para el titular de la cuenta y las personas con las que convive. La administración del uso compartido de contraseñas está en nuestro ‘roadmap’, como hemos mencionado en otras ocasiones.

- Por el lado de HBO Max anunciaron algunos lanzamientos como Ciudad de Dios 2 y Euphoria 3, ¿cuántos lanzamientos se harán?, ¿en qué momento se escogen los lanzamientos de la plataforma?

MC: Hay diferentes estrategias. Primero, es la definición de Estados Unidos respecto a los estrenos de las series globales. Desde Latinoamérica nosotros respetamos ese lineamiento y lo acompañamos por las oportunidades de sinergia. A partir de eso se complementa con contenido local en función de los espacios que quedan liberados y también con la agenda de las películas de theatrical que son súper importantes. También vemos los tiempos de lo que producimos localmente y en otra instancia vemos también salir a comprar o adquirir un tercero (producción) para que finalmente se arme el año. El objetivo es tener 52 semanas de contenidos que llamen la atención y sean exclusivos. Algo como un estreno por semana en el año, no siempre una nueva serie, puede ser un episodio, por ejemplo.

- ¿Cómo ven al consumidor latinoamericano y peruano hoy en día? ¿Qué es lo que más busca y cómo es su forma de consumo?

MC: Es muy exigente. El consumidor actual tiene mucha oferta y no solo de los streaming. Tenemos mucha oferta de contenido breve que viene de las redes sociales, mucha oferta contenido ‘long form’, y todo lo que pasa en la televisión, los canales de cable y la televisión abierta. Para nosotros ese es un desafío. Tenemos que estar a la altura de esa exigencia de los competidores. Hoy los que programamos contenidos estamos en un momento muy interesante y exigente porque la audiencia tiene mucho de dónde elegir y nosotros queremos que elijan lo nuestro.