Por

En medio del proceso de adquisición de Warner Bros Discovery por parte de Paramount Skydance- por US$100.00 millones-, El Comercio conversó con Martin Crespo (MC), VP Programming and Content Strategy de WarnerBros, e Isabel Otero (IO), Head de Ventas a Afiliados de la compañía, acerca del desarrollo de sus operaciones en el Perú y en América Latina. Además de un fuerte ‘rebranding’ de sus canales, la incorporación de nuevos contenidos y la llegada de nuevas series y películas para atraer a las nuevas audiencias, aseguran que el streaming HBO Max está entre los tres más consumidos en la región y en nuestro país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista