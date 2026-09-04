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Resumen

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Mauricio Fernandini, gerente de Marketing de la Compañía Nacional de Chocolates- Winter's
Mauricio Fernandini, gerente de Marketing de la Compañía Nacional de Chocolates- Winter's
/ HUGO PEREZ
Por Claudia Inga Martínez

El fenómeno de El Niño está haciendo que el año sea retador también para las empresas de consumo masivo. Mauricio Fernandini, Gerente de Marketing de la Compañía Nacional de Chocolates de Perú- filial del Grupo Nutresa-, dueña de Winter’s, Olé Olé, Pícaras, entre otras marcas, cuenta que las categorías de bebidas frías se han visto más favorecidas, pero otras como golosinas de chocolate han crecido menos por las altas temperaturas asociadas al fenómeno climático. El ejecutivo comenta cómo el regreso de Winter’s Maxi Maní apeló a la nostalgia, buscando llegar a más consumidores.

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Tipo de trabajo:

Entrevista