Desde fines de noviembre pasado, la cadena de supermercados Wong (Cencosud) ha dado un paso más allá en materia de trazabilidad. Es que acaba de lanzar junto a la empresa estadounidense Citizens Reserve el aplicativo Suku que permite al consumidor acceder a información sobre el proceso productivo y logístico de la carne premium que vende en sus locales.

El aplicativo móvil –que utiliza la tecnología blockchain y opera en los sistemas Android e IOS– funciona a modo de escáner de un código QR ubicado en las etiquetas de diferentes cortes de carne (colita de cuadril, asado de tira, entraña, etc). Así, permite que el usuario visualice no solo de qué granja proviene la carne, sino aspectos como el alimento que consumió el ganado, las certificaciones y vacunas que posee, el nombre de la firma que lo procesó y la fecha en que llegó a tienda.

“Optamos por iniciar con nuestras carnes Wong Premium para potenciar el valor de un producto nacional altamente diferenciado en el mercado”, indica a Día1, Enrique Ameghino, gerente comercial de perecibles de Cencosud Perú. “En una segunda fase, incluiremos la tecnología del blockchain en frutas, verduras y productos acuícolas que tengan la certificación Global G.A.P”, adelanta, refiriéndose a uno de los sellos más utilizados a nivel global para el origen, los procesos y los actores asociados a la fabricación de los alimentos.

Según el ejecutivo, a través del app Wong busca construir confianza con el consumidor, además de brindarle mayor seguridad sobre el producto. Vale destacar que la innovación llega en un escenario en el que la calidad y beneficios para la salud de la carne roja y, en particular, la carne procesada, están en el centro del debate público, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtiera en el 2015 que su consumo puede causar cáncer.

Ciclo del producto del bife de vacío en el app Suku, de adelante hacia atrás en la cadena. El app muestra a los actores involucrados en la manipulación del alimento.

Una vez que el usuario se informa sobre el ciclo del producto, puede entregar propina al productor.

DESDE EL PERÚ

De su lado, Yonathan Lapchik, CEO de Suku, explica a Día1 que el app fue desarrollado durante los últimos dos años y adaptada al modelo de negocio de carne de Wong, su único aliado hasta ahora en Latinoamérica. “En base a la experiencia con Cencosud, estamos en proceso (de negociación) con otros grandes de Europa, Estados Unidos y Asia”, informa y explica que la herramienta puede emplearse en productos como los orgánicos, que requieren certificación.

En ese sentido, Lapchik cuenta que su meta es convertir a Suku en un directorio global de productos verificados y transparentes.

DISRUPTIVO

Según informa Global Gap a Día1, hasta ahora en el mundo no existen herramientas similares a Suku en uso en el sector ‘retail’. En el Perú, tampoco se conoce innovación similar en el sector ganadero, cuenta Héctor Guevara, gerente general de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú. A su juicio, el app no solo agregará valor a la carne, sino también podría abrirle a Cencosud la oportunidad de exportarla. ¿Está pensando en esto Wong? No, responden en Cencosud. “Estamos centrándonos en hacer un buen trabajo con el hecho de darle trazabilidad al producto”, dice Ameghino.

DATOS

►Potencial del aplicativo. A través del app, el usuario puede dar propina a los productores a través de Suku Tokens cuando desee premiar sus buenas prácticas. La tecnología blochchain funciona como escudo ante una eventual manipulación de la información. Cencosud prefirió mantener en reserva el monto invertido para poner en marcha el applicativo móvil en el Perú. Solo lo ha implementado en nuestro país.