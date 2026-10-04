Xertica.ai busca cerrar el año con un crecimiento de 32% en Perú, alineados con su proyección a nivel global de crecer 35% y lograr los US$130 millones de facturación anual. Como parte de su estrategia local, la compañía consolidará su oferta de soluciones y prepara un portafolio enfocado en sectores primarios.

En los últimos tres años, la empresa de consultoría en la nube y soluciones de inteligencia artificial generativa, se ha enfocado en desarrollar soluciones de inteligencia artificial orientadas a la toma de decisiones mediante el análisis de datos multimodales. Este enfoque aprovecha los modelos de lenguaje (LLMs) para analizar e interpretar información no estructurada contenida en videos, audios y documentos escaneados.

Xertica.ai busca cerrar el año con un crecimiento de 32% en Perú, alineados con su proyección a nivel global de crecer 35% y lograr los US$130 millones de facturación anual.

”Antes de los LLM uno podía analizar la data tabulada, pero la data que traía un video, un audio o un documento escaneado se tenía que transcribir o se tenía que analizar de otras formas. Los modelos de lenguaje lo que permitieron fue destrabar el análisis de todo”, explica Saúl Chrem, CEO de Xertica.ai.

Xertica.ai busca cerrar el año con un crecimiento de 32% en Perú, alineados con su proyección a nivel global de crecer 35% y lograr los US$130 millones de facturación anual.

Lanzamientos

Dichas soluciones han tenido gran acogida en sectores como justicia, servicios financieros, retail, consumo masivo y educación. Adicionalmente, Xertica.ai viene desarrollando un portafolio especializado para automatizar y optimizar la cadena de suministro y la logística en los rubros de minería, agricultura y pesca. Para ello, colaboran activamente con empresas locales de minería y pesca bajo el modelo de socios de diseño (‘design partners’), lo que les permite entrenar sus algoritmos con datos reales de negocio.

Este nuevo portafolio se lanzará en los próximos meses. Asimismo, entre este año y el siguiente, la firma busca impulsar su servicio denominado AI Superpowers, el cual fortalece las competencias de los trabajadores del sector público y privado mediante la plataforma AI Adoption Platform. Esta solución ya se encuentra disponible e implementándose en sus primeras fases, aplicando una metodología de 10% educación, 20% mentoría y 70% construcción de herramientas en el mismo puesto de trabajo para cerrar la brecha de capacidades digitales (‘capability overhang’).

“Lo que queremos es escalar a más industrias para resolver la barrera entre lo que las empresas pueden hacer y lo que su personal sabe hacer”, explica.

Xertica.ai busca cerrar el año con un crecimiento de 32% en Perú, alineados con su proyección a nivel global de crecer 35% y lograr los US$130 millones de facturación anual.

Expansión

En el plano internacional, tras consolidarse en Latinoamérica —donde Brasil representa su principal mercado, seguido por México, Colombia, Perú y Ecuador—, la startup ha iniciado su expansión en Europa. Durante este año constituyeron formalmente la empresa y contrataron personal local en España. Además, en el periodo 2026-2027 contemplan su ingreso a Portugal.