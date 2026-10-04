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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Además, cuenta con una plataforma para fortalecer las capacidades de los trabajadores en el uso de inteligencia artificial.
Además, cuenta con una plataforma para fortalecer las capacidades de los trabajadores en el uso de inteligencia artificial.
Por Maritza Saenz

Xertica.ai busca cerrar el año con un crecimiento de 32% en Perú, alineados con su proyección a nivel global de crecer 35% y lograr los US$130 millones de facturación anual. Como parte de su estrategia local, la compañía consolidará su oferta de soluciones y prepara un portafolio enfocado en sectores primarios.

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