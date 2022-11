En smartphones, por ejemplo, en menos de tres años pasaron de tener un 4% de ‘market share’ en el primer trimestre del 2020, a alcanzar el 30% del mercado, que tienen actualmente. Anuncia, además, el ingreso a la categoría de laptops. En esta entrevista, el ejecutivo detalla cómo planea alcanzar estos objetivos, cómo ha podido mantener sus precios a pesar de la inflación global, así como su ruta de expansión en el Perú y sus expectativas.

- A inicio de año comentó que estaba muy confiado de que al final de este 2022 serían los primeros del mercado de smartphones en el Perú, ¿ya son los líderes de manera sostenida?

Hemos estado en la primera posición del mercado durante el primer trimestre (también en dos trimestres del 2021), y en el segundo trimestre de este año fuimos segundos. Creo que la tendencia que hemos mantenido ha sido buena, tenemos un ‘market share’ de 30%, a pesar de la difícil situación a nivel global. Nos hemos mantenido y nuestra idea es mantener esta participación de mercado y ser los líderes en lo que queda del año y a nivel de todo el año.

- ¿Qué ha sido esencial en su estrategia para alcanzar ese 30% de ‘market share’, a pesar de la inflación, costos logísticos y los efectos de la guerra de Ucrania y Rusia?

Es verdad que los factores externos han afectado a nivel mundial, incluyendo al Perú. Tratamos de enfrentar continuamente esta situación, por ejemplo, con nuestro amplio portafolio, lanzando nuevas series a nivel de smartphones para que puedan llegar a la mayoría de consumidores y se ajuste más a sus preferencias. Además, tratamos de ser eficientes, siempre con un precio justo. Y aparte de los smartphones, estamos creciendo hacia otras categorías como televisores en el Perú, donde ya somos la quinta marca con mayores ventas en menos de un año.

El mercado de smartphones para este año será de 6,5 millones de unidades, calcula Xiaomi. (Foto: Xiaomi)

- Siempre mencionan que parte de su estrategia es tener un precio justo, ¿cómo está haciendo Xiaomi para mantener esos precios bajos en un contexto de fuerte inflación y otros factores externos adversos?, ¿ha sido posible contenerlos con el financiamiento interno que comentó a inicio de año?

Definitivamente estos factores externos han sido duros, lo que estamos haciendo es desarrollándonos de una manera más eficiente tanto en producción como en gestión local . Estamos haciendo nuestros mayores esfuerzos, mejorando nuestras alianzas a través de los canales y ofreciendo mejores ofertas. También desarrollamos campañas para que los consumidores obtengan un buen precio. Y desarrollando también más categorías de productos de nuestro ecosistema IoT (aspiradoras, air fryer, dispensadores de comida inteligentes, entre otros) de alta tecnología.

- ¿Ha habido un incremento en el precio final a los consumidores?

No, hemos podido manejarlo con un buen manejo de precios. Perú es un mercado complicado porque tenemos operadores [móviles], ‘retailers’ y cada canal es diferente, pero creo que a nivel de cada canal hemos enfrentado y manejado una buena estrategia. Es por ello que los consumidores peruanos nos prefieren. P ara combatir estas dificultades, ha sido importante tener productos en diferentes segmentos de precio. Hace poco lanzamos Xiaomi 12 T Pro y Xiaomi 12 T, una línea Premium, que en el mercado suele estar valorizada en más de S/3 mil, nosotros la tenemos en menos de ese precio. Y también hemos desarrollado productos estándar, con tickets más accesibles. Seguimos buscando estrategias.

- ¿Cómo ha visto la competencia en el mercado de smartphones en el Perú? En el último año han llegado viejos conocidos para Xiaomi como Oppo o Realme, además de tener al frente marcas ya posicionadas como Samsung.

Sin duda, es un mercado competitivo. Es un hecho de que en el último año han llegado nuevas marcas para acrecentar la competencia, eso es bueno, hace que el mercado sea saludable y es una buena señal para el mercado peruano . A pesar de la aparición de todas ellas, estamos muy confiados sobre Xiaomi , de que nuestro mercado está bien consolidado. Nuestra estrategia nos ha permitido desarrollar diferentes productos, no solo enfocados en smartphones, sino en tener una vida tecnológica dinámica por medio de ellos con nuestros productos inteligentes.

- Además hubo algunos cambios en el mercado global de smartphones que repercutieron en el Perú como el retiro de LG del negocio de smartphones a nivel global y un estancamiento de Huawei, ¿Xiaomi pudo atraer a esos consumidores y cubrir ese espacio en nuestro país?

Xiaomi es la marca que ha tenido mayor crecimiento en el país. Llegamos en el 2019, al inicio tuvimos una participación del 4%, y para el primer trimestre del 2020 ya teníamos 24% de ‘market share′. Y este tercer trimestre alcanzamos un 30% de participación. Hemos crecido bastante rápido. No podría basar este crecimiento en [la salida de] una marca o hacer un comparativo. Ha sido por nuestra estrategia y nuestra búsqueda de innovación.

Mundial y campaña navideña: televisores y smartphones

- A nivel global, en el tercer trimestre hubo menores ventas de smartphones , ¿es algo que se va a mantener en lo que resta del año o las campañas de Navidad y del Mundial Qatar 2022 podrán ayudar a revertir esa cifra?

Como sabemos, en el 2021 estuvimos en pandemia, tiempo en el cual se incrementaron muchísimo las ventas de smartphones. Por lo cual, si comparamos esas cifras con las de este año, en el 2022 ha habido una menor demanda. Pero Xiaomi se ha mantenido, a pesar de ello: en el Perú ya tenemos un 30% de participación en el mercado de smartphones, que este año es de e 6,5 millones de unidades y se espera que en el 2023 mantenga una cifra similar.

En tanto, se observa un incremento del 10% en las ventas totales de televisores hasta el momento, relacionado a las ventas del Mundial Qatar 2022, frente al año pasado . Y en menos de un año nos hemos posicionado como la quinta marca en televisores. Este mercado ha crecido fuerte y se ha vuelto nuestra segunda categoría en ventas. Es más, en octubre se vendieron 11 mil unidades y rompimos totalmente los récords.

La demanda de televisores se eleva por el Mundial de fútbol Qatar 2022. Solo en octubre, la marca vendió 11 mil unidades. (Foto: Xiaomi)

- ¿Cuáles son las proyecciones para la campaña navideña? Este año, la campaña del Mundial está muy cerca a la navideña.

Por el Mundial, la mayor demanda se va a concentrar en los televisores, pero para la campaña navideña, esta se enfoca en smartphones. Hay que recordar que los consumidores van a tener un salario adicional (aguinaldo) en diciembre, donde los productos más demandados son smartphones y productos del ecosistema IoT. Este año vivimos una situación complicada; sin embargo, estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos y sabemos que se van a lograr las ventas . Estimamos que habrá un aumento de 25% en ventas en diciembre, por Navidad, frente a un mes regular.

- Dentro de los nuevos productos de Xiaomi anunciaron que lanzarían laptops este 2022, ¿qué otros productos nuevos van a incorporar al ecosistema para esta campaña navideña?

Todavía no hemos lanzado las laptops en el Perú, nos hemos enfocado en los televisores. El año pasado, por la pandemia y el trabajo remoto, se vio la posibilidad de lanzar las laptops, pero decidimos enfocarnos primero en los televisores por el Mundial Qatar 2022. En el 2023 va a ser un buen año para ingresar al mercado de las laptops.

- ¿Cuánto representa la categoría de smartphones dentro de las ventas de Xiaomi?

Los smartphones son los que más aportan a nuestras ventas, el 75% de ellas provienen de los smartphones y el 25% de los otros productos. La segunda categoría que más aporta a las ventas son los televisores.

Lanzamientos y proyecciones de liderazgo

- Con respecto a las laptops que lanzarán en el 2023, ¿ lo harán a inicios de año, para la campaña escolar, o más hacia mitad de año, observando también cómo evolucionan los factores externos?

Creo que el mejor momento será a mitad o después de la mitad del 2023 porque debido a la gran demanda del 2021 hay muchas personas que no necesitan renovar sus laptops . Hay muchas personas que en ese año renovaron sus equipos y ya no necesitarían comprar una nueva ahora. Nosotros siempre tratamos de lanzar el producto en el momento adecuado. Tal como ha sido con los televisores, que ha sido un gran éxito.

- ¿Cuál es el objetivo con las laptops? ¿Ubicarse en el top 5 de las marcas como en televisores?

Como con todos nuestros productos, tratamos de asegurarnos de que nuestros lanzamientos tengan éxito. Por ejemplo, con nuestros smartphones nos hemos posicionado como la marca número 1 en el país y queremos consolidarnos como la número 1 también con los televisores. Y si lanzamos las laptops en el 2023, el objetivo es garantizar nuestro éxito y ubicarnos en el top 5 o top 3 del mercado en los próximos tres años.

Además de smartphones, XIaomi también tiene otros productos inteligentes (del portafolio IoT) como scooters, air fryer, aspiradoras inteligentes, tv stick, entre otras categorías). El 75% de sus ventas viene de smartphones en el Perú. (Foto: EFE)

- ¿Se han fijado un plazo para alcanzar el liderazgo en televisores?

En esta categoría, en octubre nos hemos posicionado como la quinta marca del mercado en general. Pero tuvimos campañas en las que en la mayoría de canales estuvimos en el top 3 y entre las dos primeras marcas del mercado el mes pasado. Por eso estamos apuntando a ser la marca número 1 en el mercado en los próximos tres años.

- ¿Por dónde irá la estrategia para alcanzar este objetivo? Tienen al frente a marcas muy consolidadas en la categoría de televisores como Samsung y LG, que suelen ser competidoras muy potentes y que cuidan mucho su participación.

Yo creo que hemos construido nuestra marca de forma que sea reconocida, tenemos un buen reconocimiento. En este caso, los consumidores van a recurrir a los televisores y van a saber que es un buen producto. Hemos diversificado los canales y hemos hecho más visible el producto. Además, tomamos en serio nuestra inversión en marketing, como con el auspicio al equipo femenino de fútbol de Alianza Lima. También nos hacemos visibles en aeropuertos, ‘malls’, para que sea visible la experiencia Xiaomi. Eso, y tener un buen producto, hace que tengamos ventaja frente a otros.

La marca de tecnología apostó por el equipo femenino de fútbol y vóley para a última recta de la temporada 2022. Aseguran que habrán más novedades con estos auspicios y más acciones de márketing para consolidarse.

- Luego de la experiencia de patrocinar a los equipos femeninos de fútbol y vóley de Alianza Lima con Xiaomi TV, ¿van a renovar o ampliar estos auspicios con el club? ¿También tienen en mente apuntar a otros clubes, la Liga 1 o quizá la selección peruana?

Respecto a eso, tenemos un buen ‘partnership’ y estamos desarrollando estrategias para el próximo año, en el Perú estamos viendo varias acciones para que los consumidores conozcan nuestros productos. Vamos a continuar con los auspicios.

Expansión, producción y riesgos

- A nivel de las tiendas han tenido una expansión potente, este año han fortalecido su presencia provincias, ¿por dónde va a ir la expansión lo que resta del 2022 y el 2023?

En nuestra estrategia teníamos proyectado que este año íbamos a cerrar con 40 tiendas pero vamos a cerrar con 41, incluyendo las tiendas regulares, en supermercados y quioscos. Actualmente, tenemos 15 tiendas en provincias y el resto en Lima, además de dos tiendas que están en construcción en Juliaca y Trujillo. Nuestro plan es seguir expandiéndonos y para finales del 2023 tener 60 tiendas en el país. Es más, en el Perú, tenemos la mayor cantidad de tiendas, comparado con los otros países de Latinoamérica.

- ¿Por qué en el Perú se tienen más tiendas que en la región? ¿Es tan importante la experiencia de interactuar con los productos para los consumidores locales?

El objetivo de estas tiendas es que los consumidores puedan tener la experiencia Xiaomi. Definitivamente, consideramos que el consumidor peruano necesita experimentar por él mismo. No solo con smartphones, también con los otros productos inteligentes del ecosistema. Es necesario tenerlas.

La marca tecnológica china Xiaomi inauguró su primera tienda en Miraflores en el 2019, este año apunta a cerrar con 41 locales tanto en Lima como en provincias. (Foto: Xiaomi)

- En el Perú, la mayor cantidad de smartphones se vende a través de los operadores móviles, pero con este incremento de tiendas, ¿cuál es el porcentaje de las ventas las tiendas de Xiaomi?

El canal más grande son los operadores móviles, pero las tiendas de Xiaomi son un canal importante en el Perú. Actualmente representan alrededor del 10% de todas nuestras ventas .

- Este año se inició la producción de un modelo de Xiaomi (Redmi 11) en Argentina, de la mano de Etecor, ¿esta producción ha tenido también beneficios para el Perú- al fabricar en América Latina- en cuanto a manejar o reducir los costos de los que conversamos al inicio de la entrevista? ¿Se podría ampliar esa producción a más modelos?

Este inicio de producción que se ha dado en Argentina es parte de la expansión en América Latina porque se busca una producción local y desarrollar estrategias. Ha sido exitoso en Argentina, pero no tiene nada que ver con el Perú, ya que los productos vienen directamente de China. Perú es un país súper importante para nosotros, por eso siempre estamos tratando de tener precios eficientes, y es totalmente independiente.

Tianshi Lv, gerente general de Xiaomi Perú, detalla cómo la compañía de tecnología china ha logrado posicionarse en el Perú, a pesar de los factores externos que hicieron de este 2022 un año más retador.

- ¿Todos los productos que se comercializan hoy en día en el Perú vienen de China?

Sí, así es. Por eso trabajamos de la manera más eficiente para manejar precios justos para todos.

- Si bien gran parte de las restricciones del COVID-19 se han levantado en el mundo, hace unos días hubo un cierre temporal de la fábrica de Iphone en China por el protocolo de COVID- cero. ¿esto representa también un riesgo potencial para ustedes, en caso ocurriera en las zonas donde ubican sus plantas de producción?, ¿tienen mapeadas acciones para que no afecte su abastecimiento?

Siempre estamos buscando manejar el abastecimiento y reducir el riesgo. Este negocio de por sí siempre presenta riesgos, pero nosotros estamos analizando de manera cuidadosa los riesgos potenciales y lo estamos manejando bien. Por ahora, todo está muy bien controlado.

- Hay un Proyecto de Ley en el Congreso en el que se propone que se utilice un cable único para cargar smartphones y otros dispositivos como tabletas. ¿cuál es tu opinión respecto a la viabilidad de esta propuesta?

Sabemos que en diferentes países se han desarrollado diversas políticas sobre ello, somos muy respetuosos al respecto. Mientras se beneficie al consumidor, no tenemos ningún problema con ello. En nuestro caso, nuestros productos tienen el tipo de cable C [como el que se ha determinado en la Unión Europea], por lo que consideramos que no nos afectaría la medida que se pueda tomar.