Por Fiorella Gil Mena

En esta edición de Ping Pong, Ximena Vega Amat y León, CEO de Claridad, nos cuenta un poco sobre sus pasiones, sus alegrías y sus talentos ocultos.

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