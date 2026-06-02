En esta edición de Ping Pong, Ximena Vega Amat y León, CEO de Claridad, nos cuenta un poco sobre sus pasiones, sus alegrías y sus talentos ocultos.

¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Me levanto a las 05:30 A.M. y lo primero que hago es mirar el celular que sé que está mal.

¿Cuál es su pasatiempo favorito?

Leer y escribir.

¿Qué objeto no puede faltar su celular?

Mi celular, queda claro que es lo primero que agarro.

Ximena Vega Amat y León, CEO de Claridad | Foto: Joel Alonzo

¿Qué aplicativo no puede faltar en su celular?

Waze, me pierdo todo el tiempo.

¿Cómo se describiría en tres palabras?

Responsable, curiosa e intensa.

¿Tiene algún talento oculto?

Corro tabla, hago off-road y escribo.

Una frase que la defina

Intensísima, super intensa.

Ximena Vega Amat y León, CEO de Claridad | Foto: Joel Alonzo

¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Con David Ogilvy

¿Qué soñaba cuando era niña y cuál fue su primer trabajo?

Soñaba con ser publicista desde los 7 años y mi primer trabajo fue ser publicista.

¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

La creatividad.

¿Cuál es su principal defecto?

La criollada.