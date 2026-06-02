En esta edición de Ping Pong, Ximena Vega Amat y León, CEO de Claridad, nos cuenta un poco sobre sus pasiones, sus alegrías y sus talentos ocultos.
En esta edición de Ping Pong, Ximena Vega Amat y León, CEO de Claridad, nos cuenta un poco sobre sus pasiones, sus alegrías y sus talentos ocultos.
Me levanto a las 05:30 A.M. y lo primero que hago es mirar el celular que sé que está mal.
Leer y escribir.
Mi celular, queda claro que es lo primero que agarro.
Waze, me pierdo todo el tiempo.
Responsable, curiosa e intensa.
Corro tabla, hago off-road y escribo.
Intensísima, super intensa.
Con David Ogilvy
Soñaba con ser publicista desde los 7 años y mi primer trabajo fue ser publicista.
La creatividad.
La criollada.