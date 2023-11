El propio CEO de Yape, Raimundo Morales, también compartió el video en sus redes.

Como líder de Yape, y, sobre todo, hincha de la Bicolor, siento que tenemos que hablar.



Nuestra Bicolor necesita cambios para volver a brillar como se merece.#NoNosQuitenLaIlusión pic.twitter.com/HJ922xhKse — Raimundo Morales (@rmoralesll) November 20, 2023

En el spot, Yape, del BCP, indica- un día antes de la última fecha del año- que hace un pedido “no como patrocinadores, ni como marca, sino como parte de la mejor hinchada del mundo. (...) No nos quiten la ilusión”, remarca. Esta última frase es una de las que más resuena en el video. Así como otras frases directas como “Estos 11 lo dejan todo en la cancha y necesitan que les vuelvan a hacer creer que pueden jugar de igual a igual al campeón del mundo”.

El video se viralizó en redes sociales y ha generado todo tipo de comentarios por parte de la hinchada y de los especialistas. Algunos empatizaron con el pedido, pero otros cuestionaron a la marca por el tono del mensaje. Hubieron también los que asociaron que el mensaje no se dirige solo a pedir cambios por los malos resultados deportivos del DT, sino también cambios en la gestión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), investigada por la Fiscalía. Pero más allá de esto, ¿es un mensaje adecuado por parte de un patrocinador?, ¿se puede considerar que ha sido un exceso?, ¿es el momento más propicio? Día1 consultó con especialistas en marketing y patrocinios deportivos para analizarlo.

Para Ximena Vega Amat y León, CEO de Claridad Coaching Estratégico, esta es una movida estratégica, medida y de un riesgo calculado para Yape, debido al contexto de la Selección y a los rumores sobre la continuidad del DT.

“Está claro que el BCP tiene que tener estudios en tiempo real viendo los sentimientos y reacciones del consumidor en las redes sociales, que se siente indignado y descontento con el ‘performance’ de la selección y culpa a Reynoso. Y ven, al frente, a un Gareca como imagen de un banco competidor reforzando la parte de confianza . Obviamente tanto Yape como el BCP pueden sentir que ‘apostaron a perdedor’ de alguna manera en este momento de la historia, y hacen su propia bulla para capitalizar su inversión”, comenta la experta.

Perú vs Venezuela: Gianluca Lapadula será titular en la selección peruana. (Foto: AFP) / ERNESTO BENAVIDES

No obstante, indica que hay dos puntos encontrados, ya que la marca firmó un contrato de ‘sponsorship’ con la FPF ya siendo Juan Reynoso el DT de la Selección. Así, la marca tenía conocimiento de que existía un riesgo al ser un nuevo proyecto con un nuevo DT. Entonces, expresa Vega Amat y León, es como “sumarte a hacerle barra al equipo nacional y luego cuando pierde, bajarte del coche de forma abrupta, pero obviamente han medido en la balanza qué pesa más y seguramente debe ganar la empatía del mensaje con los hinchas”, analiza.

La especialista indica que Yape debe haber hecho una buena inversión a corto-mediano plazo, por lo que aprovechar este impacto también es una movida táctica veloz para capitalizar su impacto.

“El patrocinio es una relación a largo plazo, donde se comparten valores entre el patrocinador y el patrocinado. La gente de la FPF cree que son inquebrantables, que no importan las denuncias, que no importan los allanamientos, o que la prensa de investigación hable de malos manejos. [Todo esto] afecta a la reputación y encima la Selección no gana en la cancha”, sostuvo Luis Carrillo Pino, director de la agencia especializada en deportes Live Media, a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Juan Reynoso, en conferencia de prensa, fue consultado sobre el pronunciamiento de Yape. Al respecto dijo que no tiene acceso a redes, pero que "si algún patrocinador menciona cambios, creo que el que más quiere que cambie el fútbol peruano soy yo". (Foto: GEC)

Por su parte, Freddy Linares-Torres, profesor de la carrera de Marketing de la Universidad del Pacífico (UP) y director de Neurometrics, considera que el pedido de Yape de “hacer los cambios necesarios” está alineado al mismo mensaje de auspiciar a la selección y decir públicamente que están alineados con el objetivo que es que la Bicolor clasifique al Mundial. “Pedir los cambios está alineado a ese objetivo. El tono me parece amplio y deja la flexibilidad a las personas a cargo, al DT y comando técnico, de que ellos sean los que decidan cuáles son esos cambios pertinentes”, sostiene.

Agrega que hoy en día todas las marcas deben elegir los temas alineados a sus propósitos y opinar de acuerdo a ese tema, de forma alturada y “sabiendo su rol y quién ejecuta qué; es parte de una conversación contemporánea. No veo mala intención”, resalta.

Perú entrenó en la Videna. (Foto: Julio Reaño / GEC)

En tanto, Eduardo Flores, CEO de Toque Fino, consultora de marketing deportivo, comenta que esto más bien demuestra que en la FPF no hay alguien que ayude a filtrar este tipo de mensajes que no son usuales en este tipo de patrocinios deportivos.

Vega Amat y León no recuerda que haya habido un caso similar de alguna otra marca auspiciadora en el mundo del deporte que haya pedido un cambio de esa naturaleza. Pero, lo que sí resalta es que, a su entender, el rol de las marcas en general debería ser proactiva y positiva, dar una solución, un mensaje de optimismo o aliarse con otras para resolver las cosas, y no solamente “patear el tablero”.