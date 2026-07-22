Por Claudia Inga Martínez

Llegar a los 100 años no es tarea fácil y eso lo sabe bien Yichang. La compañía, que en los últimos años ha acelerado sus inversiones en centros de distribución logística y ha ingresado al retail de productos electrónicos con sus tiendas multimarca Wynk y Dyson, apunta a expandirse abriendo cuatro tiendas por año. Carlos Hiraoka, director general de Yichang, cuenta a Dia1 que alistan nuevas marcas en el portafolio e inversiones por S/20 millones en sus centros de distribución, que les permitirá, asegura, afrontar el fenómeno de El Niño.

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