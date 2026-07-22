- Este año cumplen 97 años y se acercan al centenario, ¿cómo se encuentra la compañía?

Es un hito histórico llegar a los 100 años de una empresa, de un grupo familiar. Son pocas las empresas que lo consiguen y eso nos enorgullece. Actualmente somos 1.600 colaboradores, gestionamos más de 150 marcas, tenemos 8 centros de distribución a lo largo de todo el Perú. Algo que mucha gente no sabe es que también gestionamos ocho tiendas retail, que son las tiendas Dyson, Bose, las tiendas multimarca Wynk y una de vinos, Wine Concierge, en Miraflores.

- ¿Cuál es su expectativa para este 2026?

Tenemos pensado crecer a doble dígito este año. Al cierre de junio estamos creciendo 12% y calculamos que nos vamos a mantener en ese rango hasta fin de año. Esto lo hemos logrado principalmente por un crecimiento en las regiones del país fuera de Lima, apalancados también en nuestros retail propios, en un crecimiento bastante importante en el e-commerce y en un portafolio de productos que hemos puesto en el canal de tiendas de proximidad, que nos ha dado crecimientos por encima del 25%.

De cara a fin de año, lo más importante es que llegaremos con un portafolio de productos súper consolidado de cara a la campaña de fin de año, donde vamos a tener bebidas, panetones, chocolate en taza y otros productos que se consumen mucho en esa época, por lo que creemos que vamos a ser un jugador relevante en esa típica canasta de fin de año.

- ¿Cuáles son las categorías de consumo masivo que apuntalan el crecimiento?

Nuestra categoría estrella es la de conservas de pescado, que es parte de la canasta básica sumamente importante y que tiene una penetración en el hogar peruano de casi el 100%. El año pasado vendimos más de 2 millones de cajas (de 48 latas cada una) de conservas de pescado, esto es casi 100 millones de latas, 20,5% frente al 2024. Y en lo que va de este año, a junio, vamos vendiendo 1,3 millones de cajas, 25% más que el año anterior. Con ello, esperamos cerrar con un volumen de casi 2,5 millones de cajas. También hay otra categoría con la que no nos relacionan tanto, que es conserva de frutas. En lo que va del año vamos 100 mil cajas, 42% más que el 2025. Es importante porque casi el 80% de la venta se da hacia fin de año.

- El crecimiento de conservas de fruta y atún, ¿los anima a analizar la incorporación de nuevas marcas en estas categorías para este o el próximo año?

Si vamos a tener alguna marca adicional, lo vamos a detallar más adelante, pero en el caso de conservas de frutas, principalmente se trata de nuestras marcas Aconcagua y Compass.

No se trata necesariamente de representar más marcas, sino simplemente capitalizar dos cosas: una cadena de suministro que tiene que ser impecable y llegar a todos los canales y puntos de venta que necesiten los productos. Es muy importante tanto la cadena de suministro como la ruta de mercado. También tenemos a McCollins y Hornimans , con las que vamos incrementando nuestra participación cuatro puntos en la categoría. Y, hemos lanzado Frío Mix, marca con la desarrollamos productos que no solo estén relacionados a las infusiones con agua caliente, sino con temperaturas frescas para desestacionalizar la categoría.

- Sobre todo en situaciones como las de ahora. El clima ha cambiado y hay eventos como el fenómeno de El Niño.

Sí, a raíz del cambio climático se ha tenido que cambiar la oferta para poder hacer frente a temperaturas bastante por encima del promedio. La categoría es difícil si solo vas con las típicas infusiones. Por eso, tenemos variedades. Además, hay otra categoría en la que probablemente no nos conocían, que es la del cuidado del cabello, con secadoras de pelo, planchas y similares con Dyson y Remington, marcas que manejamos y con las que proyectamos vender cerca de S/20 millones, 53% más que el año pasado. Lo que buscamos es ser líderes de la categoría y ampliar incluso el portafolio hasta tener todo tipo de oferta de productos.

Para lograr estos resultados, en nuestro rol de representante de marcas, hemos seguido incorporando varias desde 2023. En el 2025 tuvimos marcas nuevas de gomitas, de panetones con Bauducco, y Bella Holandesa en lácteos. También tuvimos marcas nuevas en productos electrónicos con Dyson; y la categoría cafés, con Juan Valdez. Son muchas marcas que han ido ingresando y seguirán entrando este y el próximo año. Han entrado unas 18 marcas desde el 2023.

LIMA, JUEVES 20 DE FEBREO DEL 2025 Fabiana Grandini, gerente de marketing latam de Friesland Campina y David Ezcurra, jefe de negocio de Yichang FOTOP: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO / ALESSANDRO CURRARINO

- Tenían el plan de que entren unas cinco o seis marcas nuevas por año, ¿cuál será el ritmo de las nuevas marcas entre este y el próximo año?

Estamos conversando con marcas en todas las unidades de negocio que tenemos: marcas de consumo, marcas de bebidas y marcas de productos electrónicos. El número lo estamos afinando. Cuando tengamos la certeza con contratos firmados, lo comunicaremos, pero calculo que este año van a ser entre tres a cuatro marcas.

- Si bien este año tienen un crecimiento importante, se estima un fenómeno de El Niño potente. Siendo Yichang un distribuidor de varios productos de la canasta básica, ¿cómo afrontan este escenario?

Lo primero es que todo esto se sostiene principalmente en distribución y en abastecimiento. En distribución, pretendemos terminar este año llegando directamente a 45.000 clientes mensuales e indirectamente a casi 120 000.

Eso nos deja un universo de 165.000 clientes que están distribuidos a lo largo de todo el país, no solamente en Lima. Ya hace bastantes años inauguramos centros de distribución en Los Olivos, y posteriormente en Lurín. Hemos tenido siempre en nuestro plan estar presentes en la mayor cantidad de puntos en el Perú, con una apuesta de mediano y largo plazo.

En 2024 inauguramos un nuevo centro de distribución en Arequipa. Luego llegó Lurín, donde inauguramos con 14.000 posiciones y teníamos el plan de que en los siguientes 4 años íbamos a tener a 24.000 posiciones. En Trujillo también tenemos un nuevo centro desde el 2024, y en el 2025 en Chiclayo triplicamos la cantidad de posiciones. Este año hemos adelantando inversiones que teníamos previstas en Lurín para llegar a las 24.000 posiciones este año. Lo que era para dentro de 4 años, lo hicimos dos años antes. Con ello ya tenemos más de 50 mil posiciones de almacenaje en más de 50 mil m2 de área.

“Nuestro objetivo es para el 2029, año de nuestro centenario, crecer 50% más que este año”.



-¿Consideran que están preparados?

Sí, significa estar preparado para tener abastecimiento oportuno en todo el país. Uno de los temas que uno tiene que mitigar en ese contexto es tener inventario en el momento y lugar correcto porque la interrupción de vías es algo que puede pasar y ha pasado. Tener centros de distribución en el norte, Arequipa, Cusco, Huancayo y en Lima otorga una fortaleza bastante particular para ser una fuente de abastecimiento confiable. Entendemos la responsabilidad que hay, más aún cuando tenemos productos de la canasta básica. El principal reto antes de llegar a fin de año es levantar inventarios para estos productos tan sensibles y tenerlos disponibles. Para ello se dan inversiones bastante altas en inventario y luego, lo trasladas a todos los centros de distribución que tenemos a nivel nacional.

- Están en la etapa de revisión de los inventarios.

Sí, correcto, es una inversión grande porque tienes que hacerla con mucha anticipación. Esto se hace antes de todo, con bastante previsión. Es importantísimo tener la capacidad logística que tenemos actualmente.

- Mencionó también que habían adelantado algunas inversiones previstas para los próximos 2 años. ¿Se trata principalmente de Lurín o también de los otros centros de distribución (CD)?

De todo el plan que teníamos al 2026. Desde el 2024-2025 empezamos a hacer inversiones en Arequipa, Trujillo, Chiclayo y en el plan no solamente está la ampliación de Lurín, si tú ves el mapa nos está faltando Cusco y Huancayo, donde estamos evaluando algunas inversiones adicionales, pensando en estar listos.

- ¿Cuál es la inversión que tienen prevista para reforzar estos centros de distribución y esos espacios que falta cubrir?

Entre lo que se está haciendo y ya se está terminando –entiendo se entregará a final de mes la ampliación de Lurín–, más lo que nos falta en los siguientes 12 meses, estaríamos hablando de una inversión cercana a los S/20 millones.

La marca de Yichang cuenta con el 22% del mercado y espera que en Navidad y fin de año el consumo se eleve en 8% y 10% por las canastas navideñas.

- Cuando inauguraron el CD en Lurín, dijo que uno de los objetivos era estar dentro del top 3 de las empresas del rubro logístico en el país en los siguientes 3-4 años, ¿cómo avanzan hacia su objetivo?

Vamos muy encaminados a ser realmente una potencia en ese sentido y a tener centros a la altura del mercado. Vamos a tener, en el futuro cercano, más de 50.000 posiciones y posteriormente estaremos hablando de nuestros planes de infraestructura logística de cara a nuestros 100 años.

- Cuando cumplan los 100 años, ¿ya se habría logrado la meta de estar en el top 3?

Sí, yo creo que estaríamos en el top 3 a nivel de fortaleza logística, sin duda alguna.

- Otro de los objetivos era que proyectaban duplicar sus ventas hacia el 2029, teniendo en cuenta como referencia las cifras registradas en el 2022, ¿se mantiene esta meta?

Nuestro objetivo es para el 2029 haber logrado, respecto al 2025, un incremento de nuestras ventas del orden del 50%.

- Y esto, ¿en qué estaría apalancado dentro de su estrategia?

Va a estar apalancado, primero, en la fortaleza logística. En segundo lugar, en nuestra fortaleza para tener los productos de manera oportuna y eficiente. En tercer lugar, con una cobertura directa de clientes y un pie de distribución muy importante en la parte comercial y ventas. Y en cuarto lugar, no debemos desestimar nuestro portafolio ya consolidado. Hay categorías en las que queremos participar, donde buscamos ser protagonistas, y donde creemos que hay una oportunidad, así como ocasiones de consumo donde queremos ser más relevantes. Hay que hacer mucho trabajo en el punto de venta.

/ MANUEL ESPICHAN

- El crecimiento de Yichang es bastante orgánico pero, ¿se contemplan compras?

Sí, por supuesto. A nivel de grupo económico revisamos la adquisición de marcas. Pero en infraestructura no vemos necesario realizar compras. Más bien, debemos tratar de aumentar la oferta comercial que tenemos.

- Yichang ha ingresado al retail con Wynk, su marca propia, ¿cuál es el plan?

Hemos incursionado de manera muy agresiva en el retail con Wynk, que es nuestra tienda multimarca de productos electrónicos premium. Tenemos nuestra tienda Dyson y aparte tenemos la tienda Wine Concierge. Wynk tiene dos líneas de producto, una línea de audio integrada por Bose, Sonos y Marshall, y otra línea de productos para el hogar y para el cuidado del cabello, que son Dyson y Garmin. Estas tiendas van bastante bien. Está dirigido a un consumidor especializado, informado, por lo que el nivel de experiencia y preparación en la atención creemos que es un diferencial; son compras de alto valor. Con la conversión de las tiendas Bose a tiendas Wynk, aumentamos la venta en casi 40%, lo que también se percibe en la compra online, y acabamos de abrir una tienda Wynk en La Rambla.

- ¿Cómo le ha ido a Dyson?

Dyson, que se lanzó el año pasado, viene generando un crecimiento en estos primeros 6 meses del año del orden del 60% y similar en el caso del e-commerce, Este canal actualmente está pesando cerca del 15% de las ventas de Dyson.

“En el 2029, año de nuestro centenario, estaremos en el top 3 de empresas logísticas en el país”.



- Las marcas que ha mencionado están todas en Wynk, ¿hay algún plan para que alguna de ellas salga de la tienda multimarca y tenga su propia tienda como Dyson?

No, porque estamos buscando principalmente con Wynk ser un modelo multimarca que pueda tener más locales. Y a menos que sea un pedido particular de la marca, lo veo complejo. En el caso de Dyson, tener una tienda propia exclusiva sí fue un pedido particular de ellos. Nuestro plan es aumentar las tiendas Wynk, que es un modelo escalable.

En las siguientes semanas estaremos abriendo Wynk en Pardo y nos quedan algunos otros sitios más por evaluar. En los siguientes años, a nivel nacional, la marca debería tener al menos entre 16 y 20 locales.

- ¿En qué horizonte sería y cuál viene a ser la apuesta con esta marca? Además,¿cómo ve el dinamismo del sector en el que participa?

La apuesta que tenemos con Wynk este año debe ser de abrir uno o dos locales más, aparte del que acabamos de abrir en La Rambla y el que ya tenía en Real Plaza Salaverry. El plan sería llegar a los 15 o 16 locales en los siguientes 4 años, a un ritmo de cuatro locales por año.

El sector tecnológico es enorme, donde podemos generar una propuesta de valor diferenciada, tanto en el portafolio como en atención. Eso también es importante en el caso de la categoría de cuidado del cabello; entre Dyson y Remington venden más de S/20 millones. Esa categoría debemos estar complementándola con una marca adicional en los siguientes 12 meses y lo vemos con bastante expectativa, porque el tamaño de mercado es enorme para este tipo de productos.

- ¿Cómo viene la rotación de los productos y de la rentabilidad en un sector como el tecnológico?

El sector de electrónica de consumo se caracteriza, en la parte masiva, por ser un sector de mucho volumen, pero de márgenes bajos. Cuando vas a productos de valor, de ticket más alto, estás apelando a una mejor rentabilidad. Estamos saliendo en la búsqueda de más marcas, pero ahora es confidencial.

- ¿Son novedades que se comunicarán este año?

No, yo creo que difícilmente van a ser para este año; con honestidad, será para el inicio del próximo año.

- En el caso de Dyson, que fue un pedido de la marca tener una tienda propia, ¿tendrán un plan de expansión propio?

Sí, hay un pedido. Hemos tenido una reunión con ellos, están contentos con los resultados y vamos a estar presentes en más puntos de venta. Probablemente ellos van a salir a hablar y dar novedades al respecto. Dyson es una marca que en el mercado local ha sido súper bien aceptada. De hecho, se vende en el Perú más que en Colombia o Chile.

- ¿Cuál es el ticket promedio que se maneja tanto en Wynk como en Dyson?

Son tickets bastante más altos (frente a otras propuesta de tiendas electrónicas del mercado) en el caso de Wynk; alrededor de los S/2.000 en promedio. Y, en el caso de Dyson, es de S/2.500 en promedio.

- Por el lado de de de Wynk, ¿cuál es la inversión que se tiene proyectada para su expansión?

La inversión va a ir variando dependiendo de dónde vamos abriendo los locales y los metros cuadrados. Hoy tenemos también tiendas de Bose que se van a reconvertir en Wynk.

“Wynk apunta a 16 tiendas con una inversión de S/15 millones en cuatro años”.



- Para el centenario de la compañía, ¿tendrán otra marca retail en el portafolio de Yichang?

Más que tener otra marca, de repente tendremos más ideas de qué hacer con Wynk; de repente vamos tener un segundo formato. El retail es interesante porque nos permite crecimientos a un ritmo muchísimo más alto del que viene creciendo la empresa.

- ¿Cuánto representa cada negocio para el grupo?

La parte de consumo, la parte masiva, sigue siendo para nosotros casi el 70% del negocio, pero cada una de las unidades de negocio que manejamos tienen una velocidad de crecimiento distinta.

- Dentro de de la facturación de Yichang, ¿cuál es la categoría que está apalancando más el crecimiento?

Si lo ves como crecimiento y como porcentaje, lo más interesante es el retail. Si lo vemos en valor, lo que está trayendo más crecimiento este año es nuestra categoría de conservas. Puede crecer a un ritmo menor que, por ejemplo, una tienda Wynk o Dyson, pero el volumen que representa es enorme.

Carlos Hiraoka, gerente general de G. W. Yichang. (Foto: Fernando Criollo)

- En el 2024 se calculaba que Yichang tenía una facturación de S/1.000 millones al año. Ahora, con el negocio retail más maduro y mayor distribución, ¿cuál es la expectativa?

Por el lado de facturación, efectivamente ya pasamos hace algún tiempo los S/1.000 millones.

- ¿Se ha ajustado la proyección de crecimiento ante las alertas del FEN?

Nos obliga es a ajustar la forma en la que componemos el crecimiento, pero con los números que hemos visto, no debería ser el caso (que haya un ajuste) porque se tienen portafolios de distinta índole que performan de distinta manera.