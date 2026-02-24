El pasado 12 de febrero la española Zelestra (otrora Solarpack) colocó la simbólica ‘primera piedra’ de su segundo proyecto de generación solar en el Perú: Babilonia, en el distrito arequipeño de La Joya.

Esto, en un contexto de “mucha confianza en el país y el sector eléctrico peruano” debido a las modificaciones regulatorias que alientan el desarrollo de proyectos solares, apunta José Luis García, CEO de Zelestra Latam.

- Hace pocos días se anunció la compra de Zelestra Latam por parte de Promigas. ¿Cómo se desarrolla la negociación?

Ahora, lo que están haciendo nuestro accionista (el grupo sueco EQT) y Promigas es buscar la aprobación de las autoridades de competencia, tanto en Perú como en Colombia, porque Promigas tiene presencia en ambos países. Eso sigue su proceso.

- ¿Qué es lo que está adquiriendo Promigas?

Está comprando el 100% de la compañía. Eso incluye todos los activos que tenemos en operación en Colombia, Perú y Chile, y todos los activos en desarrollo. Es la típica compra de una plataforma, por la cual no solo están adquiriendo los activos sino también el plan de crecimiento de la compañía. Nuestra aspiración es tener alrededor de 5 Gigavatios (5.000 MW) de energía solar en la región.

- ¿Zelestra continuará con su plan de crecimiento después de la transacción?

Para el equipo de Zelestra en Latinoamérica esto va a ser un refrendo de que hemos estado haciendo las cosas muy bien y de que hay un (nuevo) accionista con mucha voluntad de prolongar su presencia en el mercado de las energías renovables. Así es que confiamos en que la transacción se aprobará en las próximas semanas para confirmar los planes de inversión tan ambiciosos que tenemos para el Perú.

- ¿Después de haberse vendido, la empresa seguirá llamándose Zelestra?

Zelestra es una marca registrada del accionista actual. Eso significa que tendremos que cambiar de nombre cuando nos compren. Pero hay un equipo de gente muy virtuosa que probablemente encontrará un nombre igual de potente que Zelestra.

Zelestra inició el pasado 12 de febrero la construcción de su central fotovoltaica Babillonia, en el distrito de La Joya, en Arequipa. (Foto: Zelestra)

- ¿En cuánto está valorizada la transacción?

Esa información no es pública, pero debió ser un precio muy bueno para que nuestro accionista nos haya vendido. No sé si en algún momento se sabrá cuál fue el monto de la transacción, pero lo relevante es que hace poco se hizo la venta de Orygen (al grupo Romero), ahora se hace la venta de Zelestra a un accionista (Promigas) que tiene la voluntad de crecer, y sabemos que hay otra transacción en camino (por el 50% de Kallpa). La buena noticia, entonces, es que hay una manifestación de mucha confianza en el país y el sector eléctrico peruano.

- Hay mucho movimiento en el sector.

Eso es algo que estamos construyendo entre todos. Es una confianza en el sector, el cual es riguroso, estable, y brinda seguridad regulatoria; eso atrae a los inversores extranjeros. Por eso digo, yo, que me dedico a atraer capital, que hoy el Perú es el sitio más atractivo para invertir en electricidad en toda Latinoamérica.

- Zelestra acaba de poner la primera piedra en un nuevo proyecto solar llamado Babilonia (Arequipa). ¿Qué capacidad tiene y qué otros proyectos vienen en camino?

La capacidad de esta planta es de 242 MW. Y esto se suma a otra planta de 300 MW que tenemos en operación en el mismo sitio (La Joya), que se llama San Martín. Y se suma, también, a un proyecto que está en desarrollo y que pensamos empezar a construir a mediados de este año.

- ¿Cuánta energía van a generar estos tres proyectos?

Pues vamos a juntar alrededor de 750 MW en La Joya. Pero, además, estamos desarrollando proyectos un poco más al sur y también estamos empezando a mirar el norte del país.

- ¿Cuánto han invertido hasta la fecha y cuánto más piensan invertir?

Pues, debemos llevar hasta ahora unos US$400 millones, y en los siguientes meses serán unos US$150 millones o US$200 millones adicionales. Nuestro objetivo de inversión en el Perú es llegar a 1 gigavatio (1.000 MW) de capacidad nominal. Y si a eso le metemos baterías, estimamos que nuestra inversión debería llegar a US$1.000 millones o $1.500 millones.

- ¿En qué horizonte de tiempo?

Más o menos en unos cinco años. Es un horizonte razonable para la inversión.

San Martín fue la primera planta de energía solar desarrollada por Zelestra en el Perú. (Foto: Zelestra)

BATERÍAS

- ¿Piensan invertir en almacenamiento con baterías?

Lo que estamos viendo es que podemos contribuir con mucho valor al sector energético en general, y al subsector eléctrico en particular, colocando baterías (BESS). Estamos ejecutando en Chile uno de los proyectos solares con baterías más grandes del mundo (1 Gwh) el cual pondremos en marcha dentro de unas semanas.

- ¿Esa experiencia la piensan replicar en el Perú?

Estamos trabajando con las autoridades peruanas para desarrollar una regulación que nos permita traer esta experiencia. Nosotros nos imaginamos que, en el futuro, podremos comercializar nuestra energía solar vendiéndola en horario diurno o por la noche.

- ¿Por eso están pendientes del reglamento de la nueva ley que impulsa la energía solar?

Efectivamente. Nos sentimos bastante responsables del desarrollo del sector. Tanto es así que asumí la presidencia de la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR) porque queremos colaborar con los reglamentos para que se permita la incorporación de tecnologías que están siendo muy exitosas en otros países y que mejoran la confiabilidad del sistema.

- ¿Tecnologías como el almacenamiento de energía?

Perú tiene una red eléctrica que es bastante robusta comparada con el resto de países, pero muy pronto se va a ver saturada en determinados puntos. Entonces, lo que tenemos que hacer es incorporar almacenamiento para hacerla más resistente.

- ¿Con esta nueva reglamentación será posible lograr eso?

Efectivamente. Si sale en los términos que todos esperan, tanto en el sector eléctrico como el gobierno, sería para el bien de todos porque, al final, lo que los generadores queremos es ofrecer la solución más competitiva posible para que el sector crezca.

La nueva reglamentación para energías renovables permitiría que las empresas de generación 100% solar puedan vender su energía directamente a los grandes consumidores, como la minería. Foto: Minem.

- ¿Quiénes son los clientes de San Martín y Babilonia?

San Martín tiene como cliente a Kallpa, y Babilonia tiene como cliente a Celepsa. El modelo de negocio que a nosotros nos ha funcionado muy bien es que generamos energía solar, en lo que somos los mejores del mundo, y la vendemos a otros generadores eléctricos, como Kallpa.

- ¿Ellos venden la energía al consumidor final?

Kallpa compone (esa energía) con todo su portafolio de generación hidráulica y convencional, y se lo vende a minera Cerro Verde. Y en el caso de Babilonia, nosotros tenemos una energía solar muy competitiva que venderemos a Celepsa. Y lo que esta hará será componerla con su portafolio hidroeléctrico y de generación convencional, y lo venderá a Glencore, con quien ha firmado un PPA (’power purchase agreement’).

- ¿Ustedes no pueden vender directamente a las empresas mineras?

Lo que pasa es que la regulación en el Perú hacía muy dificultoso, hasta hace unos meses, que una empresa de generación eléctrica 100% solar pudiera vender directamente a una minera porque exigía que vendiéramos un componente de capacidad. Y eso no lo puede garantizar una empresa meramente solar.

- ¿Con la nueva reglamentación podrán vender energía directamente a las empresas mineras?

En principio, sí. Tenemos que demostrar que somos competitivos.