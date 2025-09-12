Congreso aprueba las Zonas Económicas Especiales: iniciarán con 0% de IR por 5 años, ¿de qué trata y cómo impactará al comercio del país?

Luego de idas y venidas, el miércoles, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia la Ley de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), propuesta que había sido observada por el Ejecutivo en mayo.

Según la norma, las personas naturales o jurídicas pueden presentar la solicitud de calificación de la ZEEP ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Para ello, se debe cumplir con tener un Plan Maestro de Desarrollo y la zona debe contar con acceso a puertos, aeropuertos, carreteras, estación ferroviaria, hidrovías, entre otros medios de transporte.

Además, el operador de la ZEEP debe comprometerse a realizar una inversión mínima de 1.500 UIT, es decir más de S/8 millones o su equivalente en moneda extranjera, en un plazo que no supere los dos años.

Una vez viable la solicitud, el proyecto será llevado al Consejo de Ministros para luego ser presentado como proyecto de ley en el Congreso. Las actividades permitidas en las ZEEP están relacionadas con el desarrollo de actividades industriales, ensamblaje y servicios acreditados que generen valor agregado.

La inversión mínima de los usuarios de las ZEEP deberá de ser de 2.000 UIT, es decir S/10,7 millones.

Además, la tasa del impuesto a la renta (IR) para los operadores y empresas en las zonas económicas será gradual, de un 0% en los primeros cinco años, contados a partir del inicio de operaciones, hasta un 15% entre los 20 y 25 años de operación.

Además… Actividades complementarias De acuerdo con la norma, se permitirán actividades complementarias como las cafeterías, restaurantes o servicios análogos. Estos no necesitan de un monto mínimo de inversión.

Potencial

Como recuerda Roberto de la Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), actualmente hay cuatro zonas económicas de desarrollo activas que son las de Tacna, Ilo, Paita y Matarani.

Estas generan exportaciones por US$74 millones, lo que representa el 0,11% de los envíos al exterior, complementa Antonio Castillo, asesor corporativo de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

A nivel global, el 40% de las exportaciones provienen de Zonas Económicas Especiales, agrega De la Tore. En la región, por ejemplo, el 50% de las exportaciones de Uruguay son de las ZEE, añade Castillo.

“Vamos a tener la capacidad de poder atraer a operadores mundiales que puedan traernos industrias nuevas, tecnología y sobre todo que generen nuevos mercados usando los acuerdos comerciales”, comenta el especialista de la SNI. Para él, con la aprobación de la norma, la llegada de inversión privada a estas ZEEP pondrá al Perú en el radar industrial.

Lo que se espera, luego de que se publique la ley, es la reglamentación de la norma en un plazo de 90 días a cargo del Mincetur, apuntaron los expertos consultados.

Para De la Tore, posterior a ello se espera que el primer ZEEP solicitado sea el de Chancay por el megapuerto marítimo ubicado en dicha ciudad. Sostuvo que también se deben presentar propuestas de ZEEP en distintas regiones.

“La SNI preside un consejo privado de asesoría en la parte de las ZEE. Estamos haciendo un plan de acción tratando de unir los avances que tiene el Puerto de Chancay conjuntamente con los alcaldes de las regiones y las empresas que están en Chancay actualmente”, indicó Castillo y agregó que dicha jurisdicción aún requiere de infraestructura logística.

Por otro lado, De la Tore consideró que se debe cambiar el monto de inversión mínimo establecido para las empresas que quieren estar en las ZEEP, explicando que en otros países no se solicita una cifra mínima.

Además, se mostró en desacuerdo con la exclusión de los servicios de investigación y desarrollo científico y tecnológico del régimen tributario. “Están quitando beneficios tributarios para traer empresas que puedan desarrollar vacunas contra virus, desarrollo de software. El desarrollo tecnológico no lo han puesto en la lista [de beneficios tributarios],”, expresó.