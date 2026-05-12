Lo que empezó como una preocupación cotidiana —qué enviar en la lonchera a los niños— terminó convirtiéndose en un emprendimiento con propósito. Las hermanas Claudia y Paloma Núñez, una abogada y una diseñadora, respectivamente, decidieron crear una marca de snacks saludables para niños que combinara nutrición, diversión y valores. Así nació Zooperzoo, un emprendimiento peruano que hoy se prepara para ingresar a las góndolas de Tottus tras ganar el concurso “Despega tu snack con Field”.

La propuesta de Zooperzoo parte de una premisa simple: acercar los superalimentos peruanos a los niños de una manera atractiva y cotidiana. “Queríamos que más niños coman sano y se sientan felices”, cuenta Claudia Núñez a Día1. Para lograrlo, desarrollaron un snack crujiente elaborado con quinua, kiwicha, lentejas, pallares y arvejas, pensado específicamente para el público infantil.

“Sabemos que una alimentación saludable y balanceada en una edad temprana es fundamental para el desarrollo del niño. Por eso apuntamos a niños de 2 a 12 años”, agrega Paloma Núñez.

Claudia y Paloma Núñez, dueñas de Zooperzoo | Fotos: Rafael Cornejo

Un snack saludable pero también divertido

A diferencia de otras marcas saludables enfocadas en adultos, Zooperzoo decidió apostar por un lenguaje visual lúdico y cercano para conectar con los niños. Cada empaque incorpora personajes inspirados en animales peruanos que transmiten distintos valores. Está Vika, la vicuña que promueve el aprendizaje; Piki, el oso de anteojos que incentiva el deporte; Yimbo, el pingüino de Humboldt enfocado en el cuidado del mar; y Astro, un zorrito andino con una prótesis que busca transmitir resiliencia e inclusión.

“Queríamos personajes que aporten valores y no sean vacíos. Además del producto, queríamos construir una marca con propósito”, explica Paloma Núñez.

El desarrollo tomó cerca de dos años. Primero trabajaron el concepto de marca y los personajes, y luego vino el proceso técnico del producto, que incluyó pruebas de sabor, formulación y asesoría especializada. “El principal reto fue encontrar el equilibrio entre nutrición y sabor. Un snack puede ser muy saludable, pero si no les gusta a los niños, simplemente no funciona”, señala Claudia Núñez.

Claudia y Paloma Núñez, dueñas de Zooperzoo | Fotos: Rafael Cornejo

Para ello trabajaron con ingenieros alimentarios y realizaron múltiples pruebas hasta lograr un producto que mantuviera un alto contenido nutricional sin resultar agresivo para el paladar infantil. “Nuestra bolsa de 20 gramos tiene aproximadamente un tercio del hierro diario que necesita un niño de ocho años”, detalla Paloma Núñez.

Del canal especializado a las góndolas del retail

Antes de llegar al canal moderno, Zooperzoo comenzó vendiéndose en pequeñas tiendas saludables, ferias y a través de redes sociales. El crecimiento fue progresivo, impulsado principalmente por la recompra y la aceptación entre padres y niños. “Vemos que los niños lo vuelven a pedir. No es una compra de una sola vez”, comenta Paloma Nuñez.

El gran punto de inflexión llegó en 2025, cuando las hermanas decidieron postular al concurso “Despega tu snack con Field”, iniciativa impulsada por Field y Tottus para encontrar propuestas innovadoras que ayuden a combatir la anemia infantil. Zooperzoo ganó el certamen con su snack de menestras rico en hierro vegetal, obteniendo capital de trabajo, asesoría técnica y la posibilidad de convertirse en proveedor de Tottus.

Claudia y Paloma Núñez, dueñas de Zooperzoo | Fotos: Rafael Cornejo

“Es un antes y un después. Tener la asesoría de una empresa como Mondelez y entrar a Tottus nos permite llegar masivamente a miles de familias”, afirma Claudia Núñez.

Actualmente, la empresa se encuentra en el proceso de codificación para ingresar a las 57 tiendas de Tottus a nivel nacional, una expansión con la que proyectan multiplicar su crecimiento. “Esperamos duplicar el crecimiento del 2025 gracias a esta entrada al retail”, adelantan las fundadoras.

Una marca con propósito y nuevas metas

El objetivo de Zooperzoo no es solo vender snacks saludables. Las fundadoras insisten en que el propósito de la marca está ligado a la prevención y a la construcción de hábitos saludables desde la infancia. “No pretendemos eliminar la anemia con un snack, pero sí contribuir a una mejor alimentación y ayudar desde la prevención”, explica Claudia Núñez.

Los productos tienen un precio accesible —entre S/2,50 y S/2,80 por unidad— justamente para facilitar su incorporación diaria en las loncheras escolares. Además del snack de menestras, Zooperzoo ya comercializa una línea de cereales hechos a base de quinua, kiwicha, cañihua, maca y cacao. Y el portafolio seguirá creciendo.

Claudia y Paloma Núñez, dueñas de Zooperzoo | Fotos: Rafael Cornejo

“Este año estamos desarrollando un nuevo producto. Queremos que siga siendo saludable, divertido y que los niños puedan interactuar con él”, adelanta Paloma Núñez. El lanzamiento estaría previsto para finales de este año.

En el mediano plazo, las hermanas apuntan primero a consolidarse en el mercado peruano antes de mirar hacia afuera. “Hoy queremos que más familias peruanas nos conozcan. Y en unos años, por qué no, llegar a mercados de Latinoamérica”, concluye Claudia Núñez.