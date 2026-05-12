Por Fiorella Gil Mena

Lo que empezó como una preocupación cotidiana —qué enviar en la lonchera a los niños— terminó convirtiéndose en un emprendimiento con propósito. Las hermanas Claudia y Paloma Núñez, una abogada y una diseñadora, respectivamente, decidieron crear una marca de snacks saludables para niños que combinara nutrición, diversión y valores. Así nació Zooperzoo, un emprendimiento peruano que hoy se prepara para ingresar a las góndolas de Tottus tras ganar el concurso “Despega tu snack con Field”.

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