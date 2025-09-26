El Día del Shopping se llevará a cabo este 27 y 28 de septiembre. En ese sentido, la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP), proyectó que la campaña de este año podría superar los S/2.950 millones en ventas, lo que representaría un crecimiento de más del 7% respecto al 2024, consolidando esta fecha como una de las más relevantes para el sector.

Adicionalmente, ACCEP señala que se espera una alta afluencia en los centros comerciales, con más de 4 millones de visitantes durante el fin de semana.

“Este año, el Día del Shopping busca ir más allá de las compras. Queremos que las familias vivan experiencias memorables en sus centros comerciales favoritos, combinando entretenimiento, gastronomía y cultura con oportunidades únicas de ahorro”, señaló José Antonio Contreras, gerente general de ACCEP.

Actividades destacadas en Lima

Diversos centros comerciales han preparado actividades por el Día del Shopping. Plaza San Miguel sorprenderá con experiencias interactivas como cabina 360°, caricaturas en vivo y comparsas temáticas.

En el Mall del Sur, los visitantes podrán disfrutar de shows musicales en vivo, por su parte Plaza Norte ofrecerá una programación que une deporte y diversión, mientras que Mall Aventura, en sus sedes de San Juan de Lurigancho y Santa Anita, organizará bingos. Asimismo, Cenco Lima Sur animará la jornada con su Shopping Ruleta, Mallplaza se suma con activaciones interactivas.

¿Qué centros comerciales participan del Día del Shopping?

Cenco Arequipa

● Boulevard de Asia

● Cenco Balta

● Cenco La Molina

● Cenco Canada

● Jockey Plaza

● Larcomar

● La Rambla San Borja y Brasil

● LAP

● Mall del Sur

● Mallplaza a nivel nacional

● Mega Plaza a nivel nacional

● Minka

● Open Plaza a nivel nacional

● Outlet Arauco: Lurín, Faucett y Arequipa

● Parque La Molina, Parque Chincha, Parque Pisco y Parque Cañete

● Plaza San Miguel

● Plaza Norte

● Cenco Lima Sur

● Plaza del Sol Huacho, Ica, Piura Grau y Piura Centro

Mall Aventura Santa Anita, San Juan de Lurigancho, Iquitos, Arequipa y Chiclayo

Además, de las actividades en centros comerciales diversas marcas también se preparan para el Día del Shopping como Natura. Daniella Zumaeta, gerenta de Retail de la marca, destacó que esta fecha es una de las más importantes para el retail.

“El Día del Shopping es una de las fechas más importantes del año para el retail y, en Natura, buscamos reforzar nuestro compromiso de cercanía con los clientes. Más allá de las promociones, queremos que cada persona que visite nuestras tiendas pueda descubrir, probar y disfrutar de una propuesta de belleza distinta, más consciente, cercana y pensada para inspirar bienestar”.

Además, como parte de su estrategia retail, Natura celebró este año la inauguración de cinco nuevas tiendas: Parque La Molina, Cenco La Molina y Salaverry; y en provincias, Mall Aventura Porongoche en Arequipa y Real Plaza Huancayo.