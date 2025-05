Un auditorio colmado de ejecutivos, analistas y tomadores de decisión fue el escenario donde se desarrolló la segunda edición del Día1 Summit, evento organizado por el semanario de El Comercio que se ha consolidado como una de las plataformas de análisis económico más influyentes del país.

La jornada abrió con una presentación del ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, quien anunció un segundo ‘shock desregulatorio’ enfocado en simplificar permisos ambientales y culturales para acelerar proyectos de inversión priorizados, con fiscalización posterior. Este segundo ‘shock’ se sumará a las 402 medidas ya vigentes y busca destrabar iniciativas clave. Además, propuso reformar el sistema Invierte.pe, al que criticó por su excesiva burocracia que retrasa obras urgentes como centros de salud.

Presentación económica de Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía y Finanzas.

¿Qué les quita el sueño a los CEO?

Este panel dejó claro que la inseguridad, la informalidad y la falta de rumbo están frenando al país. Rosario Bazán, fundadora y CEO de Danper, expresó su indignación por lo que calificó como una situación inaceptable: una sociedad donde se pierde el derecho al trabajo, a la paz y a la justicia. Por su parte, Mariela García de Fabbri, CEO de Ferreycorp, pidió una estrategia clara para enfrentar la inseguridad y deslindar con la corrupción y las economías ilegales. Insistió en que, sin vocación por la inversión y sin reformas políticas, no hay forma de cerrar brechas.

En tanto, Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp, advirtió que sin estabilidad política no hay cómo crecer, pero recordó que el país tiene oportunidades concretas, como el auge del cobre impulsado por la demanda global. Fernando Eguiluz, CEO del BBVA Perú, pidió que en el 2026 se elija a alguien decidido a actuar, sin rodeos. “Ya sabemos en qué hay que trabajar, lo que falta es convicción”, dijo. También habló de recuperar la confianza y de enfocarse en lo que sí se puede hacer. “Nosotros a lo nuestro”, fue su frase para resumir cómo, desde cada frente, se puede seguir construyendo.

Mariela García de Fabbri, CEO de Ferreycorp; Fernando Eguiluz, CEO del BBVA Perú; Rosario Bazán, fundadora y CEO de Danper; Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp en el panel moderado por Luis Miró Quesada, presidente del directorio de El Comercio.

La transformación del consumo

Una conversación sobre el consumidor peruano también tuvo un espacio destacado en el Dia1 Summit 2025. Luis Villavicencio, CEO de Nestlé Perú y Bolivia, anotó que la pandemia convirtió al consumidor en un experto en marcas. Hoy exige omnicanalidad no solo en los formatos de compra, sino también en la comunicación. Subrayó la importancia del e-commerce como canal directo —como la tienda online de Nestlé— y explicó que, en un país con alta penetración digital como el Perú, la escala impone retos distintos para atender a clientes B2B y también a los millones de consumidores finales.

Enrique Pérez Barba, director ejecutivo de Bebidas Sudamérica en Arca Continental, remarcó que el mercado es más dinámico y granular, y que la logística —como el delivery— redefine el punto de venta. “En Chile hay más personas haciendo delivery que comprando presencialmente”, ejemplificó. Añadió que marcas como Coca-Cola, al ser ‘lovemarks’, exigen manejo emocional y estrategia clara.

Alvaro Rojas, vicepresidente de Marketing de Consumo Masivo Perú e Innovación en Alicorp, añadió que en un entorno cada vez más emocional, son los formatos pequeños los que tienen un rol clave para conectar con el consumidor. Dijo que en Alicorp invierten tiempo y recursos en escuchar activamente a la gente y que esa escucha es la que hoy define las estrategias que funcionan. “Quizá por eso votamos como votamos”, cerró, enlazando consumo y comportamiento social con la misma lógica emocional.

Luis Villavicencio, CEO de Nestlé Perú y Bolivia; Enrique Pérez Barba, director ejecutivo de Bebidas Sudamérica en Arca Continental; Alvaro Rojas, vicepresidente de Marketing de Consumo Masivo Perú e Innovación en Alicorp en el panel moderado por Maro illalobos, editora de Economía y Día1.

Inversiones en épocas de incertidumbre

Este panel reunió a Michela Casassa, Chief Financial Officer de Intercorp Financial Services y de Interbank; Luciano Guffanti, Chief Financial Officer de Engie Perú; Mariano Orihuela, director de Mercado Corporativo de Claro Perú; y Jean Pierre Fournier, vicepresidente de Inversiones de AFP Integra.

Coincidieron en que, aunque el contexto político local y los conflictos globales generan ruido, las inversiones no se han detenido. Casassa destacó el crecimiento de más de 25% en inversiones del Grupo Intercorp en servicios financieros, mientras que Guffanti remarcó que Engie duplicará su capacidad de renovables en cinco años. Orihuela alertó que cada 10% de aumento en cobertura de Internet puede impulsar hasta 2% del PBI. El mensaje fue claro: si hay reglas claras, la inversión continúa.

Michela Casassa, CFO de Intercorp Financial Services y de Interbank; Luciano Guffanti, CFO de Engie Perú; Mariano Orihuela, director de Mercado Corporativo de Claro Perú y Jean Pierre Fournier, vicepresidente de Inversiones de AFP Integra en el panel moderado por Ignacio Giménez, CEO del Grupo El Comercio. / HUGO PEREZ

Elecciones 2026: promesas, trabas y desconfianza

En el conversatorio “#TúDecides: reflexiones partidarias” participaron Hernando de Soto, líder de Capital Popular; Rafael Belaunde, presidente de Libertad Popular; y Zósimo Cárdenas, gobernador regional de Junín y líder de Batalla Perú, quienes coincidieron en que se necesita destrabar la inversión, impulsar la agroexportación con obras y dejar de cambiar las reglas del juego cada vez que entra un nuevo gobierno.

Sobre seguridad, De Soto insistió en que sin formalidad no hay forma de identificar a los delincuentes. Belaunde, por su lado, explicó que mientras la presidenta esté distraída con escándalos, no liderará la lucha contra la informalidad. Por su parte, Cárdenas apuntó a la inseguridad jurídica como freno de la inversión. En la temática reforma del Estado, se mencionaron propuestas para frenar la producción masiva de normas, acabar con la vacancia por incapacidad moral y reforzar el servicio civil con meritocracia real.