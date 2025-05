El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, adelantó que el Ejecutivo trabaja en un segundo ‘shock desregulatorio’ sobre medidas vinculadas a permisos ambientales de los proyectos de inversión públicos y privados. Ello, durante su participación en la segunda edición del Día1 Summit, organizada por el diario El Comercio.

“En el marco del shock desregulatorio que planteó Pepe Salardi estamos agregando un grupo de medidas vinculadas al tema de los permisos ambientales y culturales de muchos proyectos . No es que no se necesiten, sí se necesitan, pero algunos de ellos no tienen mucho sentido”, indicó el titular del MEF.

Pérez Reyes explicó que ya trabajan en una norma para que los proyectos priorizados tengan una “ruta distinta”. Es decir, que tengan fiscalización, pero que esta sea posterior, según sus declaraciones.

“Hay que confiar un poco más en la gente. El impacto reputacional para una mina de hacer algo que tenga un impacto ambiental malo es muy malo hoy. Pierdan cuidado de que la mina se va a preocupar de que ese impacto ambiental no ocurra o se mitigue y hacerlo de acuerdo a lo que dice la norma. Pero si la norma dice paralizamos para que no ocurra, lo que va a pasar es que el proyecto simplemente se va a postergar y vamos a tener procesos de 3,4,5 años solo en el tema ambiental”, manifestó al respecto.

Así, explicó que este nuevo ‘shock desregulatorio’ se sumará a las 402 medidas planteadas en la gestión de su antecesor José Salardi, para así sumar 510.

“Este segundo shock atiende a un grupo más pequeño de medidas, pero son las que mueven la inversión”, señaló.

Ministro Pérez-Reyes anunció nuevas medidas en el marco de un segundo 'shock desregulatorio'. Foto: MEF / JUANPA AZABACHE

Promover inversión pública y privada

El ministro Raúl Pérez Reyes explicó que este nuevo shock, busca reducir los trámites burocráticos para promover tanto la inversión pública como la privada.

“Por qué se tiene que hacer un proyecto de viabilidad para construir un centro de salud en una zona que no tiene centros de salud. ¿Vamos a decir que no, que no se necesita? En la práctica casi siempre se termina aprobándolos", dijo.

“Se producen expectativas frustradas, proyectos que generan mucha expectativa y que hace que finalmente la gente sienta que el Estado no resuelve porque los tiene metidos en una burocracia que para ellos resulta obvio”, añadió.

Asimismo, detalló que para dinamizar la inversión privada y la inversión pública, el invierte.pe necesita unos ajustes y que su sector ya está trabajando sobre ello con el BID . “Nos hemos inventado una burocracia sobre el invierte.pe que es literalmente absurda. Tiene cosas buenas, pero se necesitan mejoras”.

Como se recuerda, el ‘shock desregulatorio’ trabaja en tres líneas de acción: desregulación y mejora regulatoria, simplificación de trámites y gestión eficiente del Estado y calidad legislativa. Su objetivo es promover inversiones, optimizar procedimientos administrativos, reducir plazos, fortalecer las instituciones, mejoras tributarias y eliminar las barreras burocráticas.

