Lo último de Diageo, Indecopi, LG  y más en el Piqueo Empresarial

- / -

LG Electronics suscribió una alianza con HERE Technologies para brindar una solución telemática de próxima generación en la industria de vehículos autónomos. La solución combina la avanzada tecnología telemática de LG con datos de mapas de alta precisión y servicios de localización digital de la plataforma de HERE. "Estamos entusiasmados de presentar un nuevo estándar para soluciones autónomas de comunicación móvil en cooperación con HERE que cuenta con una tecnología de guía automotriz de vanguardia sin igual", comentó Kim Jin-yong, vicepresidente ejecutivo de la Unidad de Negocio Inteligente de Componentes del Vehículo de LG. (Foto: El Comercio)