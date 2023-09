Mencionó en el panel algunas perspectivas para la región. ¿Cómo ve el crecimiento específicamente para Perú este año? El Banco Central acaba de dar nuevas cifras, creceríamos solo 0,9% este año.

Sí, nosotros lo revisamos [el crecimiento peruano] un poquito a la baja. De hecho, tenemos 0,4% para este año. Hemos venido estando consistentemente debajo las proyecciones tanto del Banco Central como del Ministerio [de Economía]. Preveíamos que el impacto de los accidentes que vivió el país a principios de año iba a tener una vida un poco más larga de lo que las autoridades preveían. El principal riesgo hacia adelante viene por el lado del Niño. Es un fenómeno que es extremadamente no lineal, como decimos los economistas, significa que no sabemos proyectarlo de manera certera. Si tenemos un Niño moderado, como sugieren las probabilidades climatológicas, yo creo que Perú podría crecer el año que viene cercano al 3%, mostrando una recuperación importante. Aún así, manteniendo un ‘outlook’ negativo.

¿Importante 3%, como lo indica el MEF?

Importante con respecto al crecimiento muy pobre de este año.

Es un crecimiento que parte de una base muy baja.

Exactamente. No es el crecimiento que la economía debiera estar ofreciendo dado, entre otros factores, el precio de las materias primas.

¿La proyección que tienen, entonces, es de 3% para Perú el próximo año?

Para el año que viene, sí, 2,9%.

El potencial de crecimiento del Perú antes de la pandemia era de 5% o 6%. Las cosas han cambiado después de la pandemia. ¿Cuánto podría ser el potencial de nuestro crecimiento en Perú en este momento?

Para este año, el potencial lo tenía bastante bajo por todos los shocks negativos del primer trimestre del año. Entonces, este año el crecimiento potencial lo tenía más cerca de 1,5%. Pero, quitando esos shocks negativos -si quitamos lo que también puede ser un Niño-, esos shocks que no son permanentes, creo que el crecimiento potencial de Perú está más cerca del 2,8% - 2,7% […] Hemos revisado en los últimos años, incluso antes del COVID, permanentemente a la baja el crecimiento potencial, no solo de Perú, sino en toda América Latina. Hay factores que trascienden a lo idiosincrásico, pero hay también factores idiosincrásicos que son muy importantes.

¿Hay un tema de gestión en Perú, además de los shocks? ¿Es algo que preocupa?

Creo que preocupó por varios trimestres, no solo el tema de gestión, sino el tema de inestabilidad política. Es muy difícil tener una una buena gestión a nivel de sector público en diferentes gobiernos o diferentes administraciones. Nuestro escenario base asume estabilidad de la gestión presente y eso es muy importante. Si volvemos a tener un accidente político, si volvemos a tener incidentes como los que se dieron a final del año pasado o principios de este año, obviamente la economía va a volver a crecer menos y lo más importante, se va a volver a resentir la inversión.

La caída de la inversión [privada] según el Banco Central será de 5,3%.

La tengo capaz que un poquito más alta. Es una caída muy profunda, pero es una caída que tiene su explicación en lo que vivió el país tanto el año anterior a nivel de gestión, como en los shocks. El inversor siempre tiene la opción de demorar el efectivizar la inversión. Cuando uno tiene incertidumbre alta, ¿uno qué hace? Espera.

Colombia tiene un problema grande de inflación que todavía no controla. Chile tal vez esté un poco mejor después del proceso constitucional que va a tener a final de año. México es una historia diferente. ¿Cómo ve el ‘outlook’ para América Latina? En el panel comentó que ha bajado la proyección de crecimiento para América Latina, pero la del mundo también [ha bajado]. Por años América Latina creció más que el mundo. Ese ya no es el cuadro.

Sí, no es el cuadro, es verdad. Lo que venimos rebajando consistentemente es el crecimiento potencial. Para este año hay economías que van a crecer muy poquito. Perú, 0.4%, muy poquito. Chile crecería 0,1%, o sea básicamente 0.

Pero el próximo año, 2,3% [para Chile].

Claro. Colombia, este año, 1,5%. El año que viene deberíamos tener ciertos rebotes, pero a tasas que no están por muy por encima de su potencial. Ese es el problema. Venimos de una caída este año y el año que viene un rebote, pero que no se condice con lo que debería mostrar la región, dada las oportunidades que tiene. Por ejemplo, todavía están muy altos los precios de las materias primas, todavía toda esta geopolítica…

A pesar de la desaceleración de China.

Por supuesto. La demanda ha bajado en China y eso es muy interesante. La demanda doméstica en China ha bajado mucho, pero si uno mira las importaciones de China de materias primas se han mantenido muy sólidas porque China ha venido recuperando stocks de materias primas que habían disminuido durante los años en que estuvola política de Cero Covid implementada. Si tú miras las importaciones de cobre, de materias primas alimenticias, litio, etcétera, en volúmenes están sino iguales que el año pasado, un poquito por encima. Eso explica que el precio del cobre no se haya caído, explica que los precios de las materias primas alimenticias no hayan tenido una caída.

Eso puede tener un final.

Eso puede tener un final, sí, todavía quedan algunos meses para que los inventarios chinos lleguen a los niveles que se calcula existían previo al Covid. Y, también hay una narrativa geopolítica asociada. Si los gobiernos anticipan que las rispideces geopolíticas, en este caso China-Estados Unidos, se van a mantener en el tiempo, quizáa tenga sentido que China haga acopio de materias primas de la mayor manera posible.

¿Qué se puede esperar para las moneras de América Latina el próximo año teniendo en cuenta que no esperan una recesión para Estados Unidos como sí se preveía tal vez hace algunos meses? Además hoy [miércoles], la Fed ha mantenido su tasa de interés de referencia.

Nosotros primero esperamos que la Fed mantenga las tasas por varios trimestres y recién empiece a bajar en septiembre del año que viene.

¿En septiembre?

[Asiente]. Somos más cautos que el que el mercado. Hay riesgo incluso de que la Fed vuelva a subir 25 puntos básicos más […] Eso significa que el dólar no se va a debilitar en forma abrupta. Si uno mira lo que ha venido pasando el dólar-euro, vas a ver cómo el dólar se ha fortalecido contra el euro. ¿Por qué? Porque Europa está prácticamente en recesión, mientras que Estados Unidos no. Entonces, el dólar se fortalece. No se fortalece tanto contra las monedas que ofrecen lo que en la jerga financiera se llama un ‘carry’ muy alto, una remuneración muy alta. Piensa en el diferencial de tasas que existe entre América Latina y la Fed. El Banco Central de Colombia tiene la tasa en 13,25%. El que la tiene más baja es Perú, la tiene en 7,25%. Cuando tú tienes un escenario de volatilidad relativamente baja, esa sobretasa que paga nuestras monedas, hace que la inversión fluya a esas monedas.

Es decir, hay un flujo de capitales que va a ir a América Latina.

Ya está [en América Latina] , pero es un flujo de capital de corte financiero. [Pero], lo que le repercute en forma más positiva a las economías, y lo que uno debería buscar como ´policy maker´ es captar el flujo de inversión extranjera directa, el flujo que genera trabajos directos, el flujo que genera crecimiento. Ahí los números no están mal, [pero] podrían estar mejores. En resumen, el dólar se va a seguir relativamente fuerte a nivel global. Nuestras monedas podrían debilitarse un poquito porque los bancos centrales van a seguir bajando. Todos menos Colombia y México empezaron a bajar tasa. Yo espero que Colombia empiece a bajar antes de final de año, muy poquito, pero algo va a tener que bajar. Y México esperamos que empiece a bajar recién en febrero del año que viene, antes que la Fed. Esa compresión del diferencial de tasas haría que las monedas se vieran un poquito más débiles que en el día de hoy […] Podríamos ver tipos de cambio un poco más altos, pero nada como vimos en el 2022.

En el caso de Perú, no vamos a llegar a los S/ 4 por dólar.

No, nosotros tenemos S/3,65 -S/3,70. Relativamente estable en el caso del Perú. Para el año que viene, S/3,80-S/3,85.