Según el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, la crisis en los mercados de energía derivada de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de este último bloqueando el estrecho de Ormuz será “mucho peor en abril” que en marzo, así lo informó Forbes en su web.

“Abril será mucho peor que marzo”, sostuvo Birol, durante su intervención en el podcast de Nicolai Tangen, consejero delegado de Norges Bank Investment Management (NBIM), la entidad que gestiona el fondo soberano de Noruega.

El directivo turco explicó que, si bien en marzo los cargamentos procedentes de Oriente Próximo Solo seguían llegando a los puertos con petróleo, GNL y otros productos, en abril no hay nada.

Agregó que, incluso con las estimaciones más moderadas, la pérdida de petróleo en abril será el doble que la de marzo. Añadió que esto se reflejará en la inflación y frenará el crecimiento económico en muchos países.

“Es muy probable que veamos pronto en muchos países implementar el racionamiento de energía”, advirtió Birol. Señalando que, aparte del petróleo y el gas, existen muchas otras materias primas vitales para la economía global afectadas, incluyendo productos petroquímicos, fertilizantes, hielo o azufre, que son fundamentales para las cadenas de suministros globales.

“Si consideramos que existe una necesidad, ya sea de crudo o de productos refinados, podríamos intervenir y haré sugerencias a los gobiernos en ese sentido”, subrayó el directivo. En cualquier caso, Biral ha insistido en que una intervención de la AIE solo ayuda a mitigar el dolor, ya que la cura es desbloquear el estrecho de Ormuz.

“Simplemente estamos ayudando a mitigar el dolor y a ganar algo de tiempo, pero no digo que esta sea la solución definitiva”, remarcó.