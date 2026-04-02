Resumen

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Las declaraciones de Birol se dieron en el podcast de Nicolai Tangen, consejero delegado de Norges Bank Investment Management (NBIM).
Las declaraciones de Birol se dieron en el podcast de Nicolai Tangen, consejero delegado de Norges Bank Investment Management (NBIM).
Por Redacción EC

Según el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, la crisis en los mercados de energía derivada de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de este último bloqueando el estrecho de Ormuz será “mucho peor en abril” que en marzo, así lo informó Forbes en su web.

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