El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió que Europa tiene “quizás seis semanas de combustibles para aviones”, lo que podría generar posibles cancelaciones de vuelos “pronto” si los suministros de petróleo siguen bloqueados por la guerra en Medio Oriente.

MÁS INFORMACIÓN: Donald Trump amenaza con despedir a Powell si permanece en la Fed al final de su mandato en mayo

En una entrevista con Associated Press, Birol, proyectó un panorama desalentador de las repercusiones mundiales de lo que denominó “la mayor crisis energética a la que nos hemos enfrentado jamás”, derivada del bloqueo del suministro de petróleo, gas y otros suministros vitales a través del estrecho de Ormuz.

“Antes existía un grupo llamado ‘Dire Straits’. Ahora estamos en una situación crítica, y esto tendrá importantes repercusiones para la economía mundial. Y cuanto más se prolongue, peor será para el crecimiento económico y la inflación en todo el mundo”, indicó.

“El impacto será un aumento en los precios de la gasolina, un aumento en los precios del gas y un aumento en los precios de la electricidad”, añadió el director ejecutivo de la AIE.

En esa misma línea, afirmó que el impacto económico se sentirá de forma desigual. “Los países que más sufrirán no serán aquellos cuyas voces se escuchen con mayor frecuencia. Serán principalmente los países en desarrollo. Los países más pobres de Asia, África y América Latina”, precisó el economista y experto en energía.

PUEDES VER: Secretario del Tesoro de Estados Unidos dice que aranceles podrían volver en julio luego que la Corte Suprema anulara sus impuestos

Birol planteó que sin una solución a la guerra con Irán que reabra permanentemente el estrecho de Ormuz, todos sufrirán. “Algunos países pueden ser más ricos que otros. Algunos países pueden tener más energía que otros, pero ningún país, absolutamente ningún país, es inmune a esta crisis”, subrayó.

“Les puedo asegurar que pronto oiremos la noticia de que algunos vuelos de la ciudad A a la ciudad B podrían cancelarse debido a la falta de combustible para aviones”, finalizó.