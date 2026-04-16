Resumen

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Birol afirmó que el impacto económico se sentirá de forma desigual. Principalmente en los países en desarrollo y los más pobres de Asia, África y América Latina. Foto: EFE/Zipi.
Birol afirmó que el impacto económico se sentirá de forma desigual. Principalmente en los países en desarrollo y los más pobres de Asia, África y América Latina. Foto: EFE/Zipi.
/ Zipi
Por Redacción EC

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió que Europa tiene “quizás seis semanas de combustibles para aviones”, lo que podría generar posibles cancelaciones de vuelos “pronto” si los suministros de petróleo siguen bloqueados por la guerra en Medio Oriente.

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