Walt Disney Company anunció hoy un nuevo modelo operativo para sus negocios de entretenimiento y deportes en América Latina, diseñado para impulsar su estrategia de crecimiento global.

Bajo la nueva estructura, las operaciones de entretenimiento y deportes de Disney en América Latina, incluyendo Direct-to-Consumer, Distribución en Cines, Distribución en plataformas, Contenido Original Local, Deportes, Marketing, Ventas Publicitarias y Redes de Entretenimiento, reportarán directamente a los líderes globales de sus respectivos negocios, con sede en Estados Unidos.

El Presidente regional en América Latina seguirá siendo el representante de Disney en la región, responsable de consolidar las prioridades estratégicas y los resultados financieros, coordinar equipos a nivel regional y liderar iniciativas locales que abarcan todos los negocios (excluyendo Disney Experiences). El Presidente regional también supervisará las funciones de Recursos Humanos, Comunicaciones y Finanzas.

Además, Disney anunció el nombramiento de Diego Lerner como Presidente Honorario de The Walt Disney Company Latin America en reconocimiento a su contribución a la compañía a lo largo de los años. Martín Iraola, quien ha liderado la región de América Latina de forma interina, asumirá el cargo de Presidente de The Walt Disney Company Latin America. Iraola reportará a Alan Bergman y Dana Walden, Co-Chairmen de Disney Entertainment, y a Jimmy Pitaro, Chairman de ESPN.

“América Latina juega un papel vital en el éxito mundial de Disney. Es una región dinámica con inmensas oportunidades de crecimiento, y esta nueva estructura unificada impulsará el negocio de Disney y mejorará nuestra capacidad para ofrecer a los consumidores de todo el mundo el mejor entretenimiento y deportes”, declararon Bergman, Walden y Pitaro.

“Tenemos la suerte de contar con un liderazgo excepcional en el mercado. El profundo conocimiento de Martín del mercado, la audiencia y la industria aportará una perspectiva fresca e innovadora a América Latina y nos ayudará a seguir acelerando nuestro crecimiento global”, agregaron.

Por otro lado, Iraola indicó sentirse honrado de liderar un equipo de primer nivel y de aprovechar las oportunidades que le da la región.

“Me siento honrado de liderar un equipo de primer nivel, junto con nuestros líderes globales, y de aprovechar las oportunidades que ofrece la región. Habiendo formado parte del equipo que sentó las bases del crecimiento de Disney en América Latina, tengo el privilegio de seguir expandiendo el alcance de Disney, contando historias impactantes y creando conexiones emocionales duraderas”, afirmó.