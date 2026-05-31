Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó transferencias financieras por un total de 480 mil soles. (Foto: Andina)
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó transferencias financieras por un total de 480 mil soles. (Foto: Andina)
Por Martín Hidalgo Bustamante, Christian Silva

En el sector Energía y Minas, la inestabilidad también se extendió más allá del ministerio donde se acumulan 12 gestiones en cinco años. Los viceministerios y otras direcciones ligadas al manejo de la minería, también se han visto afectadas por la volatilidad e injerencia política.