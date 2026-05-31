En el sector Energía y Minas, la inestabilidad también se extendió más allá del ministerio donde se acumulan 12 gestiones en cinco años. Los viceministerios y otras direcciones ligadas al manejo de la minería, también se han visto afectadas por la volatilidad e injerencia política.

El Viceministerio de Minas ha sido el más volátil -aunque no por mucho- en comparación a sus similares de Electricidad e Hidrocarburos. Solo en los cinco primeros meses de 2026, el despacho de Minas ha tenido tres viceministros. En total, van nueve cabezas en cinco años.

Otros órganos de línea registran la misma inestabilidad, pero el caso más llamativo es Ingemmet, encargado de administrar las concesiones mineras. Este organismo técnico no tiene titular desde enero de 2026, sino que se mantiene como encargado a Paolo Andrés Alzamora, quien está a cargo de la Dirección General de Minería. Este Diario reveló que Andrés fue gerente de una empresa con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

La Dirección de Formalización Minera también presenta una serie de cambios con tintes políticos, como el de Wilfredo Portillo, quien solo duró siete días en el cargo tras revelarse que, en 2025, fue uno de los más de 50 mil depurados del Reinfo por no cumplir con los requisitos mínimos.

Situación

Para Franco Saito, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), con los cambios constantes se vuelve imposible promover una política pública a largo plazo en el sector minero.

“No se puede tener una política que claramente venimos escuchando desde hace mucho tiempo, como, por ejemplo, el tema de la ventanilla única minera”, sostuvo.

Carlos Casas, director de Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, agregó que también esta inestabilidad en los cargos puede afectar a las inversiones en el sector, dado que es uno de los factores que puede generar desánimo en los empresarios al momento de dialogar con las autoridades y volver a iniciar las conversaciones con los nuevos funcionarios.

Esto último también se traslada a otras carteras, como en el Ministerio de Economía y Finanzas, añadió.

El tema de la alta rotación de funcionarios fue un punto mencionado por el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, en el Simposio - XVI Encuentro Internacional de Minería, donde sostuvo que es complejo tener procesos continuos en el sector cuando hay cambios constantes en las autoridades.

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Otro aspecto que también se refleja en estos cambios son las distintas prioridades que puede tener cada titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), con un enfoque en minería, hidrocarburos o en electricidad. Esto ha causado que no se puedan destrabar los trámites en el sector o cumplir con los plazos que ya están estipulados.

“Eso nos está restando atractivo del lado institucional”, comentó.

Además, para Casas, el ruido político también afecta la gestión de los ministros, dado que tienen que atender interpelaciones, por ejemplo.

De la misma forma, la designación de personas con falta de capacitación contribuyen a este deterioro institucional en el sector, donde se han presentado a funcionarios con algún “clientelaje político” o con vinculaciones al Reinfo, precisó Saito.

Justamente, la alta rotación de funcionarios ha llevado a una falta de política de formalización minera donde no se contemple el Reinfo, agregó.

¿Qué se necesita para atender esta problemática en el ministerio? De acuerdo con Casas, se debe volver a generar interés en las personas para que entren a la institución, contratando personal de experiencia y con capacidad de convocatoria para atraer a otros cuadros hacia el Estado.

También se deben considerar los incentivos monetarios como un mejor sueldo. Y es que, Casas explicó que los aumentos salariales en las direcciones generales o en los mandos medios se habían quedado “congelados”.

A su vez, Saito indicó que el siguiente gobierno debe garantizar la estabilidad de los ministros y nombrar a personas con capacidad técnica adecuada y que tengan una visión los para desarrollar el país en el largo plazo.