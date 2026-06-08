Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El mercado financiero peruano inició la semana con una reacción de cautela tras la segunda vuelta presidencial y en medio de un conteo aún ajustado entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), el tipo de cambio abrió la jornada en S/3,47 y cerró en S/3,43. Durante la sesión, el dólar llegó a alcanzar un máximo de S/3,52, de acuerdo con Ricardo Ávila, Manager de Estudios Económicos de Scotiabank.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.