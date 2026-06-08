El mercado financiero peruano inició la semana con una reacción de cautela tras la segunda vuelta presidencial y en medio de un conteo aún ajustado entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), el tipo de cambio abrió la jornada en S/3,47 y cerró en S/3,43. Durante la sesión, el dólar llegó a alcanzar un máximo de S/3,52, de acuerdo con Ricardo Ávila, Manager de Estudios Económicos de Scotiabank.

El ejecutivo explicó que la volatilidad no se limitó al mercado cambiario. La Bolsa de Valores de Lima abrió con caídas de hasta 1,8% respecto del viernes, mientras que los bonos soberanos a 10 años también incorporaron una mayor prima por riesgo al inicio de la sesión. Sin embargo, ambos activos corrigieron su comportamiento hacia el cierre de la jornada.

Según Scotiabank, los mercados seguirán atentos a la confirmación del resultado electoral, la composición del próximo Gabinete Ministerial y la continuidad del Banco Central de Reserva. / MANUEL MELGAR

“Esta corrección hacia el final de la jornada probablemente se dio por un cambio de expectativas a medida que avanzaba el conteo, incluyendo la incorporación de votos aún pendientes —como el voto del exterior—, que el mercado suele asociar a que son votos dirigidos a un gobierno promercado”, señaló Ávila.

En un informe sobre el impacto de las elecciones presidenciales en el sol peruano, Rodrigo Lama, Chief Business Officer de Global66, sostuvo que el mercado ya venía incorporando incertidumbre electoral antes de la segunda vuelta. Según el análisis, el tipo de cambio pasó de niveles cercanos a S/3,40 a S/3,47 en los días previos a la votación y el riesgo político ha sido el principal factor detrás de los movimientos del sol durante este año.

Matías Maciel, CFO y cofundador de Rextie, indicó que la semana pasada el dólar cerró alrededor de S/3,47 y que el lunes abrió nuevamente al alza con una sobrerreacción, alcanzando los S/3,52 antes de iniciar una corrección. Según explicó, el principal factor detrás de esos movimientos fue el proceso electoral y las expectativas sobre quién ocupará la Presidencia.

“Este es el hecho determinante y lo que generó la reacción del mercado”, sostuvo Maciel. No obstante, agregó que la respuesta de los inversionistas fue menos intensa que la observada en episodios anteriores de incertidumbre política, debido a que el mercado también considera los contrapesos institucionales existentes y el papel del Congreso.

La mirada de los inversionistas

Leonardo Baptista, jefe de Asesoría de SURA Investments, señaló que los American Depositary Receipts (ADR), certificados que representan acciones de empresas peruanas negociadas en Estados Unidos, y el ETF EPU (que agrupa acciones peruanas listadas en Wall Street) registraron caídas al inicio de la jornada como reflejo de una mayor aversión al riesgo.

Los ADR peruanos y el ETF EPU, que agrupa acciones peruanas listadas en Wall Street, registraron caídas al inicio de la jornada por una mayor aversión al riesgo, según SURA Investments. / Michael Nagle

“La caída inicial de los ADR peruanos y del ETF EPU refleja una reacción natural de aversión al riesgo frente a un escenario electoral muy ajustado”, afirmó. Según el ejecutivo, los inversionistas están incorporando una prima adicional de incertidumbre mientras se confirma el conteo final y se despejan eventuales impugnaciones.

Baptista agregó que varios activos recortaron parte de sus pérdidas conforme avanzó la sesión, una señal de que el mercado continúa evaluando distintos escenarios. “Más que el resultado en sí mismo, lo que suele pesar en el corto plazo es la percepción de gobernabilidad, estabilidad institucional y predictibilidad para la política económica”, sostuvo.

El ejecutivo añadió que la reacción observada en los mercados no responde únicamente al resultado preliminar de la elección, sino también a las expectativas sobre cómo evolucionará el proceso institucional, el tono que adopten los distintos actores políticos y la velocidad con la que se reduzca la incertidumbre electoral.

Jorge Ramos, director de Mercados de Capitales y Relación con Inversionistas de FIBRA Prime, consideró que la jornada dejó una señal distinta a la observada en episodios anteriores de tensión política. “La lectura es de cautela inicial, pero no de estrés financiero”, señaló. Según explicó, tras la reacción inicial del mercado, los inversionistas volvieron a mirar fundamentos como las reservas internacionales, la credibilidad monetaria y la estabilidad macroeconómica, factores que contribuyeron a moderar la volatilidad observada durante la sesión.

Jorge Ramos, de FIBRA Prime, sostuvo que la reacción observada fue de “cautela inicial, pero no de estrés financiero”, debido a que los inversionistas continuaron considerando factores como las reservas internacionales y la estabilidad macroeconómica.

Ávila señaló que el mercado observará especialmente la confirmación del resultado final, la composición del próximo Gabinete Ministerial, la capacidad de gobernabilidad y la continuidad del rol del BCR. Baptista indicó que también será relevante el tono institucional con el que se procese esta etapa poselectoral.

Ramos agregó que los inversionistas seguirán de cerca tres elementos: las señales políticas y económicas del nuevo gobierno, el contexto internacional, incluyendo la evolución del dólar global, las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos y el precio de los metales, y la confianza empresarial. “Si las señales apuntan a estabilidad macro, respeto institucional y promoción de inversiones, la volatilidad actual podría ser transitoria”, sostuvo.

Aunque el contexto internacional continúa influyendo sobre los mercados, Ávila sostuvo que la jornada estuvo dominada por factores locales, en un entorno externo relativamente favorable debido a un dólar global débil y precios elevados de los metales. De cara a los próximos días, añadió que la evolución de los mercados financieros estará asociada a la reducción de la incertidumbre respecto al resultado electoral, a las señales del candidato ganador en torno a temas económicos y de seguridad, y a la intervención del BCR para amortiguar episodios de volatilidad.