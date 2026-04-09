El dólar cerró a la baja este miércoles, situándose en S/3,38, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCR). Además, el tipo de cambio se ubicó por debajo del umbral de los S/3,40 desde el 2 de marzo, cuando cotizó en S/3,36.

Ricardo Avila, Manager de Estudios Económicos de Scotiabank Perú, añadió que este miércoles el indicador global del dólar (DXY) disminuyó hasta en 1,1%.

Asimismo, el precio del barril de petróleo Brent cayó 13,29% al cierre de la jornada del miércoles, quedando en US$94,75, y el barril West Texas Intermediate (WTI) bajó 16,41%, a US$94,41.

La guerra en Irán impulsa los precios del petróleo y derivados. (Imagen: Andina)

Cabe mencionar que el petróleo se ubicaba en torno a los US$110 el barril hasta el martes.

Descenso

La disminución del dólar y del precio del petróleo se debe al contexto del conflicto de Medio Oriente, donde Estados Unidos e Irán acordaron un cese al fuego por dos semanas, sostuvo Luis Falen, profesor de la facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico.

Hay que recordar que el martes por la noche vencía el plazo señalado por el presidente Trump para que Irán reabra el Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% de la producción mundial de crudo.

Ambos países ahora negociarán desde el 10 de abril un acuerdo de paz, teniendo a Pakistán como mediador. En medio del anuncio de la tregua temporal, el canciller de Irán, Abbas, Araghchi, señaló que se habilitaría un tránsito seguro de las embarcaciones que crucen por Ormuz.

“Se da este giro brusco de la narrativa y el foco pasa de tener un escenario de shock energético, con riesgos fuertemente inflacionarios, a uno de normalización parcial de la oferta de petróleo”, expresó Falen.

El anuncio de un alto al fuego generó expectativas positivas en el mercado, aunque se trata de un mensaje que aún es débil, comentó Alonso Macedo, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE).

José Silva, asociado senior de Estrategia de Inteligo, agregó que Estados Unidos informó en un comunicado que Irán estaba de acuerdo con la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Los barcos petroleros volvieron a verse cruzando el estrecho de Ormuz este miércoles.

Añadió que en este contexto los inversionistas han dejado de tomar posiciones en el dólar, considerado refugio, para buscar activos de mayor riesgo. Ello explica el descenso de la divisa estadounidense, precisa.

A su vez, Avila señaló que esta tregua temporal ha aumentado ligeramente la probabilidad de un recorte de tasas de referencia por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) hacia fines del 2026. Al mismo tiempo, se reduce la percepción de nuevas alzas, agregó.

Expectativas

Falen apuntó que el panorama en la cotización del petróleo y el dólar dependerá del escenario en el conflicto en el Medio Oriente. Sostuvo que el mercado entrará a validar las actuales circunstancias del evento geopolítico.

“Lo más probable es que en el corto plazo, ambos activos (el petróleo y el dólar), se vayan a estabilizar en rangos acotados a la espera de señales más concretas sobre la efectiva reanudación de los flujos energéticos”, expresó.

Tipo de cambio a la baja.

Justamente, pese al acuerdo de tregua temporal, durante el miércoles Irán volvió a cerrar el paso por el Estrecho de Ormuz como una medida de represalia por los ataques de Israel a Líbano, como reportaron diversos medios.

A su vez, la secretaria de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que Estados Unidos exigía la reapertura inmediata y segura de Ormuz.

Como sostuvo Macedo, para que ocurra un cambio en la perspectiva a largo plazo en los mercados petroleros, debe haber un acuerdo definitivo con resultados tangibles.

Silva indicó que, de llegar a un cese definitivo del conflicto bélico, el precio del petróleo podría disminuir a niveles de US$70 y US$80 el barril a fin de año.

En el caso del dólar, Avila sostuvo que la tregua puede generar “cierta estabilidad” en la cotización internacional del dólar. Precisó que a nivel local el tipo de cambio también dependerá de los resultados de las elecciones generales de este domingo.

“De pasar a segunda vuelta dos candidatos que no sean disruptivos para el actual modelo económico, creemos que habría espacio para una apreciación adicional del sol”, consideró.

En esa línea, Macedo complementó que en esta coyuntura electoral el tipo de cambio se ha definido principalmente por el plano internacional.