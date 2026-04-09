Resumen

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“Lo más probable es que en el corto plazo, ambos activos (el petróleo y el dólar), se vayan a estabilizar en rangos acotados", comentan los especialistas. (Foto: Andina)
“Lo más probable es que en el corto plazo, ambos activos (el petróleo y el dólar), se vayan a estabilizar en rangos acotados", comentan los especialistas. (Foto: Andina)
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El dólar cerró a la baja este miércoles, situándose en S/3,38, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCR). Además, el tipo de cambio se ubicó por debajo del umbral de los S/3,40 desde el 2 de marzo, cuando cotizó en S/3,36.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.