El precio del dólar en Perú cerró con una leve baja el miércoles, en medio de un ligero retroceso del dólar en los mercados globales y pese a expectativas de una postura más agresiva por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos con respecto a su política monetaria.

El tipo de cambio terminó en S/ 3,883 por dólar, un descenso de 0,05% frente al cierre del martes en S/ 3,885, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

En lo que va del año, el billete verde acumula un retroceso de 2,71% en comparación con la última cotización de 2021 en S/ 3,991.

“En el mercado se negociaron US$ 162 millones a una tasa promedio de S/3,8737. No hubo intervención por parte del BCR. Durante la jornada la demanda estuvo impulsada por no residentes por ser un activo refugio y el flujo de oferta por bancos y AFP”, indicó Asvim Asencios, trader de Divisas de Renta4 SAB.

Por otro lado, en el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3,860 y se vende a S/ 3,885, de acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe.

A nivel regional, la mayoría de las monedas y bolsas de valores de América Latina exhibían ganancias el miércoles y se recuperaban en parte de las fuertes pérdidas de la víspera, en medio de un ligero retroceso del dólar en los mercados globales y pese a expectativas de una postura más agresiva por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos con respecto a su política monetaria.

Según la agencia Reuters, los mercados regionales cerraron con severas bajas el martes, afectados por un dato de inflación en Estados Unidos que superó las expectativas y abrió las puertas a mayores alzas en las tasas de interés por parte de la Fed y llevaron al dólar a una escalada de más de un 1%.

El índice dólar, que compara al billete verde ante una canasta de seis monedas de primer orden, anotaba un retroceso de alrededor del 0,5%.